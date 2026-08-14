BSSDSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF SOUTH SUDAN

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF SOUTH SUDAN

Adresa pobočky

BANK OF SOUTH SUDAN BUILDING

Kód pobočky

BSSDSSJBXXX

Název banky

BANK OF SOUTH SUDAN

Město

JUBA

BSSDSSJBXXX

Banka BANK OF SOUTH SUDAN není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK OF SOUTH SUDAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF SOUTH SUDAN.

Pobočky BANK OF SOUTH SUDAN

BSSDSSJBXXX

BANK OF SOUTH SUDAN BUILDING, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.