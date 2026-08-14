BSAHLYLXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI)

Adresa pobočky

RUE GURJI (ALMADINA SIAHIA

Kód pobočky

BSAHLYLXXXX

Název banky

BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI)

Město

TRIPOLI

BSAHLYLXXXX

Banka BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI).

Pobočky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI)

BSAHLYLXXXX

RUE GURJI (ALMADINA SIAHIA, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.