BRATRU6BXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BRATSKY NARODNY BANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BRATSKY NARODNY BANK JSC

Adresa pobočky

KOMSOMOLSKAYA STREET 43

Kód pobočky

BRATRU6BXXX

Název banky

BRATSKY NARODNY BANK JSC

Město

BRATSK

BRATRU6BXXX

Banka BRATSKY NARODNY BANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BRATSKY NARODNY BANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky BRATSKY NARODNY BANK JSC.

Pobočky BRATSKY NARODNY BANK JSC

BRATRU6BXXX

KOMSOMOLSKAYA STREET 43, BRATSK, 665717

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.