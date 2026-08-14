BPROVECAMAR

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL

Adresa pobočky

Kód pobočky

BPROVECAMAR

Název banky

BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL

Město

MARACAIBO

BPROVECAMAR

Banka BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL.

Pobočky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL

BPROVECAMAR

MARACAIBO

BPROVECAPZO

PUERTO ORDAZ, CIUDAD GUAYANA

BPROVECAXXX

AVENIDA VOLLMER CON AV. ESTE O, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.