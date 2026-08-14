BOFATW2XXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF AMERICA, N.A. TAIPEI

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

BANK OF AMERICA, N.A. TAIPEI

Adresa pobočky

TAIPEI 101 TOWER

Kód pobočky

BOFATW2XXXX

Název banky

BANK OF AMERICA, N.A. TAIPEI

Město

TAIPEI

BOFATW2XXXX

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky BANK OF AMERICA, N.A. TAIPEI

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF AMERICA, N.A. TAIPEI.

Pobočky BANK OF AMERICA, N.A. TAIPEI

BOFATW2XTOB

TAIPEI 101 TOWER NG, TAIPEI, 110

BOFATW2XXXX

TAIPEI 101 TOWER, TAIPEI, 110

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.