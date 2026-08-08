BOERERAIXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF ERITREA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF ERITREA

Adresa pobočky

NAKFA STREET 175

Kód pobočky

BOERERAIXXX

Název banky

BANK OF ERITREA

Město

ASMARA

BOERERAIXXX

Banka BANK OF ERITREA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF ERITREA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF ERITREA.

Pobočky BANK OF ERITREA

BOERERAIXXX

NAKFA STREET 175, ASMARA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.