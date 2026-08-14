BOADTGTGXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
Detaily kódu Swift
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
68 AVENUE DE LA LIBERATION
BOADTGTGXXX
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
LOME
Banka BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD).
Pobočky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.