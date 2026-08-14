BOADTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

Adresa pobočky

68 AVENUE DE LA LIBERATION

Kód pobočky

BOADTGTGXXX

Název banky

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

Město

LOME

BOADTGTGXXX

Banka BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD).

Pobočky BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

BOADTGTGXXX

68 AVENUE DE LA LIBERATION, LOME, 2722

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.