BNLIITR1F0Z
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. pomocí převodu přes Wise. Více informací
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
PIAZZA RENATO SIMONI, 40
F0Z
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
VERONA
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 445,70 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 445,70 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A..
Pobočky BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
BNLIITR100Z
PIAZZA CASTELLO, 19, ABBIATEGRASSO, 20081
BNLIITR101Z
VIA DI ACILIA, 24, ACILIA, ROMA, 00125
BNLIITR102Z
CORSO ITALIA, 2, ACIREALE, 95024
BNLIITR103Z
PIAZZA ABRAMO LEVI, 8, ACQUI TERME, 15011
BNLIITR104Z
VIA IMERA, 203, AGRIGENTO, 92100
BNLIITR105Z
CORSO LANGHE, ALBA, 12051
BNLIITR106Z
VIA DEL TORRIONE, 1, ALBANO LAZIALE, 00041
BNLIITR107Z
VIA TRIESTE, 49, ALBENGA, 17031
BNLIITR108Z
VIA VITTORIO EMANUELE II, 5, ALGHERO, 07041
BNLIITR109Z
VIA FELICE MASTRANGELO, 17, ALTAMURA, 70022
BNLIITR10AZ
VIA INDIPENDENZA, 110, AMANDOLA, 63021
BNLIITR10BZ
VIA GIOVANNI GIMINIANI, 83, ANAGNI, 03012
BNLIITR10CZ
VIA GUGLIELMO MARCONI, 18, ANCONA, 60121
BNLIITR10DZ
CORSO CAVOUR, 15, ANDRIA, 70031
BNLIITR10EZ
VIA SAINT MARTIN DE CORLEANS, 73, AOSTA, 11100
BNLIITR10FZ
VIA ARANCI, 9, APRILIA, 04011
BNLIITR10GZ
VIA JOHN KENNEDY, 69R, AREZZO, 52100
BNLIITR10HZ
PIAZZA SAN GRAZIANO, 5, ARONA, 28041
BNLIITR10IZ
VIALE COSTA SMERALDA, 32, ARZACHENA, 07021
BNLIITR10JZ
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 46, ARZIGNANO, 36071
BNLIITR10KZ
VIALE INDIPENDENZA, 63, ASCOLI PICENO, 63100
BNLIITR10LZ
VIA LOS ANGELES, LOCALITA'SANTA, ASSISI, 06088
BNLIITR10MZ
CORSO VITTORIO ALFIERI, 179, ASTI, 14100
BNLIITR10NZ
VIA FIASCHI, 14, AVENZA, CARRARA, 54033
BNLIITR10OZ
VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 130, AVERSA, 81031
BNLIITR10PZ
PIAZZA MUNICIPIO, 3, AVEZZANO, 67051
BNLIITR10QZ
VIA MATTARELLA BERNARDO, 25-27, BAGHERIA, 90011
BNLIITR10RZ
PIAZZA G. GARIBALDI, 45-46-47, BARI, 70122
BNLIITR10SZ
VIA GIUSEPPE CAPRUZZI, 184, BARI, 70125
BNLIITR10TZ
VIA CAMILLO ROSALBA, 47S-47T, BARI, 70124
BNLIITR10UZ
VIA MICHELE GARRUBA, 41, BARI, 70122
BNLIITR10VZ
VIA STEFANO JACINI, 34, BARI, 70125
BNLIITR10WZ
VIA GIULIO PETRONI, 47F-47G, BARI, 70124
BNLIITR10YZ
VIA FRANCESCO LATTANZIO, 121-123, BARI, 70126
BNLIITR10ZZ
PIAZZA ENRICO DE NICOLA, BARI, 70123
BNLIITR110Z
VIA DOMODOSSOLA, 11, BATTIPAGLIA, 84091
BNLIITR111Z
VIA PIRANESI, BENEVENTO, 82100
BNLIITR112Z
VIA ARCO TRAIANO, 24, BENEVENTO, 82100
BNLIITR113Z
VIA ALDO MORO, BIELLA, 13051
BNLIITR114Z
VIA CAVOUR, 18, BOLLATE, 20021
BNLIITR115Z
PIAZZA XX SETTEMBRE, 6, BOLOGNA, 40121
BNLIITR116Z
VIA AURELIO SAFFI, 30A, BOLOGNA, 40131
BNLIITR117Z
VIA GUGLIELMO MARCONI, 7, BOLOGNA, 40121
BNLIITR118Z
PIAZZA DELL'UNITA', 8G, BOLOGNA, 40128
BNLIITR119Z
VIA LOMBARDIA, 15/E, BOLOGNA, 40139
BNLIITR11AZ
VIA GIOVANNI BERTINI, 1D, BOLOGNA, 40127
BNLIITR11BZ
VIA MALVOLTA, 4, BOLOGNA, 40137
BNLIITR11CZ
VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 223-6, BOLOGNA, 40138
BNLIITR11DZ
VIA PALERMO, 11F, BOLZANO, 39100
BNLIITR11EZ
CORSO GARIBALDI, 121, BORGOMANERO, 28021
BNLIITR11FZ
VIA DUCA D'AOSTA, 53, BORGOSESIA, 13011
BNLIITR11GZ
VIALE DEL PIAVE, 27, BRESCIA, 25123
BNLIITR11HZ
VIA S. MARIA CROCIFISSA DI ROSA, 74, BRESCIA, 25128
BNLIITR11IZ
VIA SANTI, 11, BRINDISI, 72100
BNLIITR11JZ
VIA CENTRALE, 62/A, BRUNICO, 39031
BNLIITR11KZ
VIA ALDO MORO, 9, BUCCINASCO, 20090
BNLIITR11LZ
VIA ROMA, 5, BUSALLA, 16012
BNLIITR11MZ
PIAZZA ITALIA, 27, CAGLIARI, 09134
BNLIITR11NZ
VIA EFISIO CAO DI SAN MARCO, 2, CAGLIARI, 09100
BNLIITR11OZ
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 302, CAGLIARI, 09123
BNLIITR11PZ
VIA JOHN F. KENNEDY, 1, CALTANISSETTA, 93100
BNLIITR11QZ
PIAZZA XXIX APRILE, CAMISANO VICENTINO, 36043
BNLIITR11RZ
VIA CESARE GAZZANI, 1, CAMPOBASSO, 86100
BNLIITR11SZ
VIA PESCIATINA, 166/B, FRAZIONE, CAPANNORI, 55010
BNLIITR11TZ
VIA DEL RIPOSO, CAPODICHINO, NAPOLI, 80144
BNLIITR11UZ
VIA GUGLIELMO MARCONI, 19, CARPANETO PIACENTINO, 29013
BNLIITR11VZ
VIA CARLO MARX, 47B, CARPI, 41012
BNLIITR11WZ
VIA BAZZANESE, 9, CASALECCHIO DI RENO, 40033
BNLIITR11YZ
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 2, CASALMAGGIORE, 26041
BNLIITR11ZZ
VIA SAN DOMENICO, CASARANO, 73042
BNLIITR120Z
CORSO TRIESTE, 59-67, CASERTA, 81100
BNLIITR121Z
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 179, CASORIA, 80026
BNLIITR122Z
VIA G. MARIA GIULIETTI, 1, CASTEGGIO, 27045
BNLIITR123Z
VIA DELLA LIBERTA', 12/16/18, CASTEL MADAMA, 00024
BNLIITR124Z
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 74, CASTEL SAN GIOVANNI, 29015
BNLIITR125Z
PIAZZA ANNUNZIATA, 6-7, CASTEL VOLTURNO, 81030
BNLIITR126Z
PIAZZA PERETTI, 4, CASTELNOVO NE' MONTI, 42035
BNLIITR127Z
VIA LEUCA ANGOLO VIA R. SANZIO, CAVALLINO, 81024
BNLIITR128Z
CORSO CALABRIA ANGOLO VIA, CASTROVILLARI, 87012
BNLIITR129Z
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 71, CATANIA, 95121
BNLIITR12AZ
LARGO VESPRI SICILIANI, 18, CATANIA, 95129
BNLIITR12BZ
CORSO DELLE PROVINCE, 205, CATANIA, 95128
BNLIITR12CZ
CORSO ITALIA, 57A, CATANIA, 95129
BNLIITR12DZ
VIALE PIO X, 139, CATANZARO, 88100
BNLIITR12EZ
VIA VORACE, 26/38, CATANZARO LIDO, CATANZARO, 88063
BNLIITR12FZ
VIA DANIELATO, 8, CAVARZERE, 30014
BNLIITR12GZ
VIA ITALIA ANGOLO VIA F. CERVI, CECINA, 57023
BNLIITR12HZ
VIA G. DI VITTORIO, 27, CERVIA, 48015
BNLIITR12IZ
VIA IX FEBBRAIO, 7/9, CESENA, 47521
BNLIITR12JZ
VIA NINO BIXIO, 8, CHIAVARI, 16043
BNLIITR12KZ
VIA SANT'ANTONIO, 2, CHIERI, 10023
BNLIITR12LZ
CORSO MARRUCINO, 169-175, CHIETI, 66100
BNLIITR12MZ
CORSO DEL POPOLO, 1307, CHIOGGIA, 30015
BNLIITR12NZ
VIA J. F. KENNEDY, 50F, CIAMPINO, 00043
BNLIITR12OZ
PIAZZA GRAMSCI, 34, CINISELLO BALSAMO, 20092
BNLIITR12PZ
LARGO RISORGIMENTO, 6, CISTERNA DI LATINA, 04012
BNLIITR12QZ
VIA VITTORIO VENETO, 8, CITTA' DI CASTELLO, 06012
BNLIITR12RZ
VIA J.F. KENNEDY, CITTADELLA, 35013
BNLIITR12SZ
VIA FALISCA, 122/130, CIVITA CASTELLANA, 01033
BNLIITR12TZ
LARGO CAVOUR, VIA DORIA, 13, 5, CIVITAVECCHIA, 00053
BNLIITR12UZ
VIA DUODO, 20, CODROIPO, 33033
BNLIITR12VZ
PIAZZA ITALIA ANGOLO VIA MARCONI, COLLEFERRO, 00034
BNLIITR12WZ
VIA BERGAMO, 39/BIS, COMO, 22100
BNLIITR12YZ
VIA LUIGI CATENAZZI, 3D, COMO, 22100
BNLIITR12ZZ
VIALE V. VENETO, 30, CORATO, 70033
BNLIITR130Z
VIA NAZIONALE, 1, CORIGLIANO CALABRO, 87065
BNLIITR131Z
VIA CONCIAPELLI, 9I, CORREGGIO, 42015
BNLIITR132Z
VIA DELL'INDUSTRIA, 303, CORRIDONIA, 62014
BNLIITR133Z
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 17, CORTEOLONA, 27014
BNLIITR134Z
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 2, COSSATO, 13836
BNLIITR135Z
VIA FERRUCCIO GHINAGLIA, 77, CREMONA, 26100
BNLIITR136Z
VIA MARIO NICOLETTA, 30, CROTONE, 88900
BNLIITR137Z
CORSO GALILEO FERRARIS, 6, CUNEO, 12100
BNLIITR138Z
VIA ROMA, 10, CUNEO, 12100
BNLIITR139Z
VIA BENEDETTO CAIROLI, 127, DOLO, 30031
BNLIITR13AZ
VIA SANT'AGATA, 56/62, ENNA, 94100
BNLIITR13BZ
VIALE XIII LUGLIO, 25, FABRIANO, 60044
BNLIITR13CZ
VIA XX SETTEMBRE, 5A, FALCONARA MARITTIMA, 60015
BNLIITR13DZ
VIA MONTEVECCHIO, 51, FANO, 61032
BNLIITR13EZ
VIA ROMA, 185, FANO, 61032
BNLIITR13FZ
VIA TRIESTINA, 48, FAVARO VENETO, VENEZIA, 30030
BNLIITR13GZ
VIALE IV NOVEMBRE ANGOLO V, FERRARA, 44100
BNLIITR13HZ
PIAZZA PONTIDA, 12, FIDENZA, 43036
BNLIITR13IZ
VIA LUIGI SCAPUZZI, 2, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
BNLIITR13JZ
VIA DE' CERRETANI, 6N, FIRENZE, 50123
BNLIITR13KZ
VIA GIOBERTI ROSSO, 26/A, FIRENZE, 50121
BNLIITR13LZ
VIA GHIBELLINA ANGOLO VIA VERDI, FIRENZE, 50122
BNLIITR13MZ
VIA VALDINIEVOLE, 57, FIRENZE, 50127
BNLIITR13NZ
VIA DELL'ARIENTO, 55R, FIRENZE, 50123
BNLIITR13OZ
VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 27, FIRENZE, 50129
BNLIITR13PZ
VIA SENESE, 33, FIRENZE, 50124
BNLIITR13QZ
VIA GIUSEPPE GIUSTI, 18C, FIRENZE, 50121
BNLIITR13RZ
VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 8G, FIRENZE, 50137
BNLIITR13SZ
VIA LORENZO IL MAGNIFICO, FIRENZE, 50129
BNLIITR13TZ
VIALE EUROPA, 95, FIRENZE, 50126
BNLIITR13UZ
VIALE TRAIANO, 123-127, FIUMICINO, 00054
BNLIITR13VZ
VIA FONTANILE DI MEZZALUNA, 401/403, FIUMICINO, 00057
BNLIITR13WZ
PIAZZALE VITTORIO VENETO, FOGGIA, 71100
BNLIITR13YZ
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA RONCALLI, FOLIGNO, 06034
BNLIITR13ZZ
VIA ANCONA, 114, FOLIGNO, 06034
BNLIITR140Z
VIA MASSETANA, 3A, FOLLONICA, 58022
BNLIITR141Z
VIALE RISORGIMENTO, 108, FORLI', 47121
BNLIITR142Z
VIA VITRUVIO, 115, FORMIA, 04023
BNLIITR143Z
VIA ARMANDO DIAZ, 2, FRASCATI, 00044
BNLIITR144Z
VIA LICINIO REFICE, 291, FROSINONE, 03100
BNLIITR145Z
VIA TRIESTE, 19, FUCECCHIO, 50054
BNLIITR146Z
VIALE DELLA MERCANZIA BLOCCO, 4/A, ARGELATO, 40050
BNLIITR147Z
VIA ROMA, 105, GALATINA, 73013
BNLIITR148Z
LARGO FRANCESCO VERROTTI DI, GALLARATE, 21013
BNLIITR149Z
VIA CAPRERA ROSSI STURLA, GENOVA, 16146
BNLIITR14AZ
VIA BRIGATA LIGURIA ROSSI, 20/34, GENOVA, 16121
BNLIITR14BZ
VIA PAOLO EMILIO BENSA, 7/9, GENOVA, 16124
BNLIITR14CZ
VIA SAN LUCA, 23,25, GENOVA, 16124
BNLIITR14DZ
VIA GIOVANNI TORTI ROSSO, 32, GENOVA, 16143
BNLIITR14EZ
PIAZZA MATTEOTTI ROSSO, 21, GENOVA, 16123
BNLIITR14FZ
CORSO TORINO ROSSO, 92, GENOVA, 16129
BNLIITR14GZ
VIA BOLZANETO ROSSO, 31, GENOVA, 16162
BNLIITR14HZ
VIA TORTOSA, 71D/R, GENOVA, 16139
BNLIITR14IZ
VIA LUIGI GHERZI, 32, GENOVA, 16138
BNLIITR14JZ
VIA MUCAROLO ROSSO NERVI, 15, GENOVA, 16167
BNLIITR14KZ
VIA MERTIRI DELLA LIBERTA, PEGLI, GENOVA, 16156
BNLIITR14LZ
VIA G. JORI, 77/R, RIVAROLO LIGURE, GENOVA, 16159
BNLIITR14MZ
PIAZZA MONTANO ROSSO, 7, GENOVA, 16151
BNLIITR14NZ
VIA MILANO, 69, GENOVA, 16149
BNLIITR14OZ
VIA ALFREDO CATALANI ROSSO, 6, GENOVA, 16154
BNLIITR14PZ
PIAZZA SANDRO PERTINI, 15, GENZANO DI ROMA, 00045
BNLIITR14QZ
VIA ROMA, 5, GIOIA DEL COLLE, 70023
BNLIITR14RZ
VIA GALILEO GALILEI, 188, GIULIANOVA, 64021
BNLIITR14SZ
VIA G. MAZZINI, 2, GORGONZOLA, 20064
BNLIITR14TZ
VIA FEDERICO MENINNI, 23H, GRAVINA IN PUGLIA, 70024
BNLIITR14UZ
VIALE GIULIO CESARE, 25A, GROSSETO, 58100
BNLIITR14VZ
VIA GARIBALDI, 26/A-B, GUASTALLA, 42016
BNLIITR14WZ
VIA LEONARDO DA VINCI, 2/4, GUBBIO, 06124
BNLIITR14YZ
VIA ROSATA, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
BNLIITR14ZZ
VIA ROMA, 29-31, IGLESIAS, 09016
BNLIITR150Z
VIA EMILIA, 25B, IMOLA, 40026
BNLIITR151Z
VIA XXIV MAGGIO, 311, ISERNIA, 86170
BNLIITR152Z
AEROPORTO DI ISTRANA, ISTRANA, 31036
BNLIITR153Z
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11, JESI, 60035
BNLIITR154Z
VIA LUSSEMBURGO, 36, L'AQUILA, 67100
BNLIITR155Z
LOCALITA' SANTO PADRECOPPITO, L'AQUILA, 67019
BNLIITR156Z
VIA TARANTO ANGOLO VIA PIENZA, LADISPOLI, 00055
BNLIITR157Z
CORSO GIOVANNI NICOTERA, 79, LAMEZIA TERME, 88046
BNLIITR158Z
CORSO TRENTO E TRIESTE, 83, LANCIANO, 66034
BNLIITR159Z
VIA PIER LUIGI NERVI, 46, LATINA, 04100
BNLIITR15AZ
VIALE DELLA REPUBBLICA, 13, LECCE, 73100
BNLIITR15BZ
VIA DELLA REPUBBLICA, 17, LECCE, 73100
BNLIITR15CZ
PIAZZA G. MAZZINI, 49, LIDO DI, JESOLO, 30016
BNLIITR15DZ
VIA CANSACCHI, 1, LIDO DI OSTIA, ROMA, 00121
BNLIITR15EZ
VIA TRENTO, 11, LIMBIATE, 20812
BNLIITR15FZ
PIAZZA LUIGI ORLANDO, 44, LIVORNO, 57126
BNLIITR15GZ
VIALE ITALIA, 72, LIVORNO, 57127
BNLIITR15HZ
VIA VECCHIA LIVORNESE, LIVORNO, 56018
BNLIITR15IZ
VIA SILVIO PELLICO, 65, LIZZANO, 74020
BNLIITR15JZ
VIA XX SETTEMBRE, 20, LODI, 26900
BNLIITR15KZ
VIA SAN CONCORDIO, 461, LUCCA, 55100
BNLIITR15LZ
VIA PISANA VECCHIA, 166 185, LUCCA, 55100
BNLIITR15MZ
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 39/41, MACERATA, 62100
BNLIITR15NZ
VIA SEB. SATTA, 5, MACOMER, 08015
BNLIITR15OZ
VIA CAPILLO, 27, MADDALONI, 81024
BNLIITR15PZ
VIA CREMONA, 11, MANERBIO, 25025
BNLIITR15QZ
VIA BERNARDO CANAL, 10, MARGHERA, VENEZIA, 30175
BNLIITR15RZ
VIA MAZZINI, 110, MARSALA, 91025
BNLIITR15SZ
CORSO ROMA ANGOLO VIA LAZZARO, MASSAFRA, 74016
BNLIITR15TZ
VIA ROMA, 4, MASSINO VISCONTI, 28040
BNLIITR15UZ
VIA DANTE, 47, MATERA, 75100
BNLIITR15VZ
VIA FILIPPO TURATI, 9-15, MELEGNANO, 20077
BNLIITR15WZ
VIA SANTA SOFIA, MELFI, 85025
BNLIITR15YZ
VIA IV NOVEMBRE LOCALITA'TOR, MENTANA, 00013
BNLIITR15ZZ
CORSO DELLA LIBERTA', 142, MERANO, 39012
BNLIITR160Z
VIA DEL FANTE, 78-84, MESSINA, 98168
BNLIITR161Z
CORSO DEL POPOLO, 21, MESTRE, VENEZIA, 30172
BNLIITR162Z
VIA TRENTO, 41/43, MESTRE, VENEZIA, 30171
BNLIITR163Z
CORSO XXII MARZO ANGOLO VIA L, MILANO, 20129
BNLIITR164Z
PIAZZALE XXIV MAGGIO ANGOLO VIALE, MILANO, 20136
BNLIITR165Z
GALLERIA BUENOS AIRES, 15, MILANO, 20124
BNLIITR166Z
VIA DOMENICO CIMAROSA, 3, MILANO, 20144
BNLIITR167Z
CORSO LODI, 37, MILANO, 20135
BNLIITR168Z
VIA FILIPPO TURATI, 29, MILANO, 20121
BNLIITR169Z
CORSO GARIBALDI A, 85, MILANO, 20121
BNLIITR16AZ
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30, MILANO, 20121
BNLIITR16BZ
PIAZZA G. PASOLINI ANGOLO VIA F, MILANO, 20159
BNLIITR16CZ
VIA PANTANO, 2, MILANO, 20122
BNLIITR16DZ
PIAZZA FIRENZE, 21, MILANO, 20149
BNLIITR16EZ
PIAZZA NAPOLI, 15, MILANO, 20146
BNLIITR16FZ
PIAZZA VIRGILIO ANGOLO VIA, MILANO, 20123
BNLIITR16GZ
VIA MONTE VELINO, 26, MILANO, 20137
BNLIITR16HZ
VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 30, MILANO, 20134
BNLIITR16IZ
P. LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE, 2, MILANO, 20146
BNLIITR16JZ
VIA ALESSANDRO ASTESANI, 47, MILANO, 20161
BNLIITR16KZ
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 332-10, MILANO, 20141
BNLIITR16LZ
VIA PORDENONE, 13, MILANO, 20132
BNLIITR16MZ
VIALE GRAN SASSO ANGOLO F. LIPPI, MILANO, 20131
BNLIITR16NZ
VIA CENISIO, 5, MILANO, 20154
BNLIITR16OZ
VIA E. BROGLIO ANGOLO VIA A, MILANO, 20158
BNLIITR16PZ
VIA GUGLIELMO SILVA, 36-38, MILANO, 20149
BNLIITR16QZ
VIA GIAN CARLO CASTELBARCO, 27, MILANO, 20136
BNLIITR16RZ
ARRIVI FERNO, MILANO, 21010
BNLIITR16SZ
VIA FREGUGLIA, 1, MILANO, 20122
BNLIITR16TZ
VIALE MONZA, 62, MILANO, 20127
BNLIITR16UZ
VIA C. BATTISTI, 89, MIRANO, 30035
BNLIITR16VZ
VIA CARLO MARX, 136/140, MISTERBIANCO, 95045
BNLIITR16WZ
VIA GIARDINI, 595, MODENA, 41125
BNLIITR16YZ
VIALE CADUTI SUL LAVORO, 218/226A, MODENA, 41122
BNLIITR16ZZ
VIA EUROPA, 201, MODENA, 41122
BNLIITR170Z
VIA FRANCESCO BARBIERO, 84, MOGLIANO VENETO, 31021
BNLIITR171Z
VIA GIACOMO SALEPICO, 27, MOLFETTA, 70056
BNLIITR172Z
VIA VERDI ANGOLO VIA IX GIUGNO, 62, MONFALCONE, 34074
BNLIITR173Z
PIAZZA DELLA VITTORIA, 8, MONSELICE, 35043
BNLIITR174Z
CORSO ROMA, 13, MONTECATINI TERME, 51016
BNLIITR175Z
PIAZZA FRACCON ANGOLO PIAZZA CARLI, MONTECCHIO MAGGIORE, 36075
BNLIITR176Z
PIAZZA SAVONAROLA, 13, MONTEPULCIANO, 53045
BNLIITR177Z
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 50, MONTESILVANO, 65015
BNLIITR178Z
VIA TRENTO, 7, MONTEVARCHI, 52025
BNLIITR179Z
VIA M. BUONARROTI, 22/24, MONZA, 20900
BNLIITR17AZ
VIA DEI PLATINI, 12, MURAVERA, 09043
BNLIITR17BZ
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 6-8, NAPOLI, 80142
BNLIITR17CZ
VIA FIRENZE, 39/41, NAPOLI, 80142
BNLIITR17DZ
VIA MATTEO SCHILIZZI, 5/6, NAPOLI, 80133
BNLIITR17EZ
PIAZZA MERCATO, 54-57, NAPOLI, 80133
BNLIITR17FZ
VIA FELICE CAVALLOTTI, 66, NAPOLI, 80141
BNLIITR17GZ
PIAZZA DEGLI ARTISTI, 35, NAPOLI, 80129
BNLIITR17HZ
PIAZZA DEI MARTIRI, 23B, NAPOLI, 80121
BNLIITR17IZ
VIA DIOCLEZIANO, 236-246, NAPOLI, 80125
BNLIITR17JZ
VIA PONTE DEI FRANCESI, SAN, NAPOLI, 80146
BNLIITR17KZ
VIA GIULIO PALERMO, 83-85, NAPOLI, 80131
BNLIITR17LZ
PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO, 116, NAPOLI, 80123
BNLIITR17MZ
VIA FRANCESCO CILEA, 134, NAPOLI, 80127
BNLIITR17NZ
VIA GIULIO CESARE, 1-5, NAPOLI, 80125
BNLIITR17OZ
VIA GABRIELE JANNELLI, 8, NAPOLI, 80128
BNLIITR17PZ
VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 14D, NAPOLI, 80122
BNLIITR17QZ
VIA MEDINA, 1, NAPOLI, 80133
BNLIITR17RZ
VIALE MINIERI, ANGOLO VIA, NAPOLI, 82037
BNLIITR17SZ
VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA, NETTUNO, 00048
BNLIITR17TZ
VIA PRINCIPE UMBERTO, 31, NOICATTARO, 70016
BNLIITR17UZ
VIA SEMINARIO, 3, NOLA, 80035
BNLIITR17VZ
CORSO VERCELLI, 3, NOVARA, 28100
BNLIITR17WZ
VIA ALESSANDRO MANZONI, 26A, NUORO, 08100
BNLIITR17ZZ
VIA ROMA, 62L, OLBIA, 07026
BNLIITR180Z
VIA MAZZINI, 24, OLEGGIO, 28047
BNLIITR181Z
VIA MILANO, 2-4, OLGIATE COMASCO, 22077
BNLIITR182Z
VIA EDMONDO DE AMICIS, 37/39, OMEGNA, 28100
BNLIITR183Z
VIA ROMA, 29B, ORBASSANO, 10043
BNLIITR184Z
VIA CARAVAGGIO, 15D, ORBETELLO, 58015
BNLIITR185Z
PIAZZA ROMA, 5-11, ORISTANO, 09170
BNLIITR186Z
VIA DI PIAZA DEL POPOLO ANGOLO VIA, ORVIETO, 05018
BNLIITR187Z
VIA FRATELLI ROSSELLI, 1A, OZIERI, 07014
BNLIITR188Z
VIA NAZIONALE, LOCALITA GIAMMORO, PACE DEL MELA, 98040
BNLIITR189Z
PIAZZA GAETANO SALVEMINI, 3, PADOVA, 35131
BNLIITR18AZ
VIA URUGUAY, 41, PADOVA, 35127
BNLIITR18BZ
VIA GUIZZA CONSELVANA, 218, PADOVA, 35125
BNLIITR18CZ
VIA SORIO, 87, PADOVA, 35141
BNLIITR18DZ
VIA SALARIA, 29, PAGLIARE, SPINETOLI, 63036
BNLIITR18EZ
VIA LEONARDO DA VINCI, 68, PALERMO, 90145
BNLIITR18FZ
VIA CAVOUR, 151, PALERMO, 90133
BNLIITR18GZ
VIA DELLA LIBERTA', 68, PALERMO, 90143
BNLIITR18HZ
VIA AUSONIA, 112A-112B, PALERMO, 90146
BNLIITR18IZ
CORSO CALATAFIMI LMN L-M-N, 1037, PALERMO, 90132
BNLIITR18JZ
VIA DEI CANTIERI, 75, PALERMO, 90142
BNLIITR18KZ
VIA FRANCESCO CRISPI, 3, PALERMO, 90133
BNLIITR18LZ
VIA MONTEPELLEGRINO, 4, PALERMO, 90142
BNLIITR18MZ
PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, PALERMO, 90138
BNLIITR18NZ
VIA PIO XII, ANGOLO VIA DON MINZONI, PALESTRINA, 00036
BNLIITR18OZ
VIA BRUXELLES, 10A, PARMA, 43123
BNLIITR18PZ
VIALE MATTEOTTI, 18, PAVIA, 27100
BNLIITR18QZ
VIA GIARDINI, 282-284-286, PAVULLO NEL FRIGNANO, 41026
BNLIITR18RZ
VIA SETTEVALLI, 7/C, PERUGIA, 06100
BNLIITR18SZ
VIA GERARDO DOTTORI, 61, PERUGIA, 06132
BNLIITR18TZ
LARGO TERENZIO MAMIANI, 2/4, PESARO, 61122
BNLIITR18UZ
VIA TIBURTINA, 383, PESCARA, 65129
BNLIITR18VZ
VIALE G. MARCONI, 270-8, PESCARA, 65127
BNLIITR18WZ
VIA FONTE ROMANA, PESCARA, 65124
BNLIITR18YZ
VIA GRAMSCI, 4, PESCHIERA BORROMEO, 20068
BNLIITR18ZZ
VIA CAORSANA, 34, PIACENZA, 29122
BNLIITR190Z
VIA VENETO, 37, PIACENZA, 29121
BNLIITR191Z
VIA PROVINCIALE VALLECCHIA, 56, PIETRASANTA, 55045
BNLIITR192Z
CORSO TORINO, 174, PINEROLO, 10064
BNLIITR193Z
VIALE EUROPA, 6, PIOVE DI SACCO, 35028
BNLIITR194Z
PISA, 56100
BNLIITR195Z
VIA ROMA, 67, PISA, 56126
BNLIITR196Z
VIA ENRICO FERMI ANGOLO VIA SAN, PISTOIA, 51100
BNLIITR197Z
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 25, POGGIBONSI, 53036
BNLIITR198Z
VIA PRIVATA, POMIGLIANO D'ARCO, 80038
BNLIITR199Z
POMIGLIANO D'ARCO, 80038
BNLIITR19AZ
VIA CARDUCCI ANGOLO VIA CACIAGLI, PONTEDERA, 56025
BNLIITR19BZ
VIA PROVINCIALE, 225, PONZONE, TRIVERO, 13832
BNLIITR19CZ
VIA ROMA, 36, PORTO MANTOVANO, 46047
BNLIITR19DZ
VIA ATTILIO VALENTINI, 5, PORTO RECANATI, 62017
BNLIITR19EZ
VIA FRATELLI ROSSELLI, 7, PORTO SAN GIORGIO, 63822
BNLIITR19FZ
CORSO VITTORIO EMANUELE, 18-20, PORTO TORRES, 07046
BNLIITR19GZ
BORGO S. AGNESE, 28, PORTOGRUARO, 30026
BNLIITR19HZ
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 94, POTENZA, 85100
BNLIITR19IZ
VIA DOMITIANA POZZUOLI, POZZUOLI, 35013
BNLIITR19JZ
VIA MILISCOLA, 450, POZZUOLI, 80078
BNLIITR19KZ
VIA MONTALESE, 225, LOCALITA, PRATO, 59100
BNLIITR19LZ
VIA CAVALIERI DI MALTA, 1, PUTIGNANO, 70017
BNLIITR19MZ
VIALE C. COLOMBO, 27A-29-31, QUARTU SANT'ELENA, 09045
BNLIITR19NZ
PIAZZETTA GIANLUIGI BARNI ANGOLO, RAPALLO, 16035
BNLIITR19OZ
VIA ANDREA COSTA, 114, RASTIGNANO, PIANORO, 40067
BNLIITR19PZ
VIA CELSO CICOGNANI, 7, RAVENNA, 48123
BNLIITR19QZ
VIA CARDINALE PORTANOVA, 126, REGGIO DI CALABRIA, 89124
BNLIITR19RZ
VIALE ISONZO, 46, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
BNLIITR19SZ
VIA DON MINZONI, 23/33, RENDE, 87036
BNLIITR19TZ
VIA EDMONDO DE AMICIS, 39-43, RHO, 20017
BNLIITR19UZ
VIA DANTE ALIGHIERI, 9, RICCIONE, 47838
BNLIITR19VZ
VIA SACCHETTI SASSETTI, 1-7, RIETI, 02100
BNLIITR19WZ
CORSO D'AUGUSTO, 110/112, RIMINI, 47921
BNLIITR19YZ
VIA PASCOLI, ANGOLO VIA MARIOTTI, RIMINI, 47037
BNLIITR19ZZ
CORSO SUSA, 80B, RIVOLI, 10098
BNLIITR1A0Z
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 36-37, ROMA, 00185
BNLIITR1A1Z
PIAZZA IRNERIO, 1, ROMA, 00165
BNLIITR1A2Z
PIAZZA BOLOGNA, 4B, ROMA, 00162
BNLIITR1A3Z
VIA OSTIENSE, 107, ROMA, 00154
BNLIITR1A4Z
LARGO ARENULA, 28/29, ROMA, 00186
BNLIITR1A5Z
PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 27, ROMA, 00192
BNLIITR1A6Z
VIA APPIA NUOVA, 119, ROMA, 00182
BNLIITR1A7Z
VIA SALARIA, 228, ROMA, 00198
BNLIITR1A8Z
VIA APPIA NUOVA, 533, ROMA, 00181
BNLIITR1A9Z
VIA MARSALA, 6, ROMA, 00185
BNLIITR1AAZ
PIAZZA DI SANT'EMERENZIANA, 24-29, ROMA, 00199
BNLIITR1ABZ
VIALE BRUNO BUOZZI, 54, ROMA, 00197
BNLIITR1ACZ
VIA NATALE DEL GRANDE, 56-60, ROMA, 00153
BNLIITR1ADZ
VIA DELLA ROSETTA, 1, ROMA, 00186
BNLIITR1AEZ
PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 14, ROMA, 00136
BNLIITR1AFZ
VIA DI SANTA PRISCA, 28, ROMA, 00153
BNLIITR1AGZ
VIA TUSCOLANA, 903, ROMA, 00175
BNLIITR1AHZ
VIA TIBURTINA, 399, ROMA, 00157
BNLIITR1AIZ
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 36, ROMA, 00195
BNLIITR1AJZ
PIAZZALE JONIO, 1, ROMA, 00141
BNLIITR1AKZ
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 279, ROMA, 00147
BNLIITR1ALZ
VIA FLAMINIA, 672, ROMA, 00191
BNLIITR1AMZ
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 203, ROMA, 00152
BNLIITR1ANZ
VIA VINCENZO BRUNACCI, 41, ROMA, 00146
BNLIITR1AOZ
VIA GIORGIO ENRICO FALCK, 37, ROMA, 00155
BNLIITR1APZ
PIAZZA ROBERTO MALATESTA, 27, ROMA, 00176
BNLIITR1AQZ
VIA NOMENTANA, 677-679, ROMA, 00141
BNLIITR1ARZ
PIAZZA VENEZIA ANGOLO VIA C, ROMA, 00187
BNLIITR1ASZ
VIA FRANCESCO FERRAIRONI, 88A, ROMA, 00177
BNLIITR1ATZ
VIA DEL FORTE TRIONFALE, 1/D 1/F, ROMA, 00135
BNLIITR1AUZ
VIA CASILINA ANGOLO VIA RUDERI DI, ROMA, 00133
BNLIITR1AVZ
VIA CALPURNIO PISONE, 92, ROMA, 00175
BNLIITR1AWZ
PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA, 24-26, ROMA, 00144
BNLIITR1AYZ
VIA DI TORREVECCHIA, 230, ROMA, 00168
BNLIITR1AZZ
VIA DEI GRACCHI, 122, ROMA, 00192
BNLIITR1B0Z
VIA CASSIA, 600, ROMA, 00189
BNLIITR1B1Z
VIA CASSIA, 1803A, ROMA, 00123
BNLIITR1B2Z
PIAZZALE CLODIO ANGOLO VIA, ROMA, 00195
BNLIITR1B3Z
VIA DELLA GRANDE MURAGLIA, 286, ROMA, 00144
BNLIITR1B4Z
PIAZZA DE LUCIA ANGOLO VIALE LINA, ROMA, 00139
BNLIITR1B5Z
VIA BELSIANA, 67, ROMA, 00187
BNLIITR1B6Z
VIA DI CASAL DEI PAZZI, 94A-94B, ROMA, 00156
BNLIITR1B7Z
VIA VITTORIO VENETO, 11, ROMA, 00187
BNLIITR1B8Z
VIA DI BOCCEA, 678, ROMA, 00166
BNLIITR1B9Z
VIALE PARIOLI ANGOLO VIA STOPPANI, ROMA, 00197
BNLIITR1BAZ
VIA LAURENTINA, 449, ROMA, 00040
BNLIITR1BBZ
VIA VITTORIO VENETO, 119A, ROMA, 00187
BNLIITR1BCZ
VIA VITALIANO BRANCATI, 48, ROMA, 00144
BNLIITR1BDZ
VIALE CASTRO PRETORIO, 3, ROMA, 00185
BNLIITR1BEZ
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18, ROMA, 00122
BNLIITR1BFZ
VIA GUIDO RENI, 24, ROMA, 00196
BNLIITR1BGZ
VIALE DI TOR DI QUINTO, 151, ROMA, 00191
BNLIITR1BHZ
VIA STATILIA, 30, ROMA, 00185
BNLIITR1BIZ
VIA COSTANTINO NIGRA, 15, ROMA, 00194
BNLIITR1BJZ
VIA GOITO, 4, ROMA, 00185
BNLIITR1BKZ
VIA ETTORE ROMAGNOLI, 1, ROMA, 00137
BNLIITR1BLZ
PIAZZALE ALDO MORO, 7, ROMA, 00185
BNLIITR1BMZ
VIALE ROMANIA, 46, ROMA, 00197
BNLIITR1BNZ
VIALE XXI APRILE, 51, ROMA, 00162
BNLIITR1BOZ
PIAZZA DEL QUIRINALE, 41, ROMA, 00187
BNLIITR1BPZ
PIAZZA ENRICO MATTEI, 8, ROMA, 00144
BNLIITR1BQZ
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 29, ROMA, 00154
BNLIITR1BRZ
VIA ANGUILLARESE KM.1, 300, ROMA, 00060
BNLIITR1BSZ
VIALE REGINA MARGHERITA, 125, ROMA, 00198
BNLIITR1BTZ
VIA DI S. CROCE IN GERUSALEMME, 55, ROMA, 00185
BNLIITR1BUZ
VIA VITALIANO BRANCATI, 60, ROMA, 00144
BNLIITR1BVZ
VIA SALARIA, 665, ROMA, 00100
BNLIITR1BWZ
VIA SALLUSTIANA, 51, ROMA, 00187
BNLIITR1BYZ
VIALE REGINA ELENA, 299, ROMA, 00161
BNLIITR1BZZ
VIA CORSINI, 16, ROMA, 00165
BNLIITR1C0Z
VIALE P. TOGLIATTI, 1202/1204/1206, ROMA, 00172
BNLIITR1C1Z
VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 27, ROMA, 00186
BNLIITR1C2Z
PIAZZALE DI PORTA PIA, ROMA, 00198
BNLIITR1C3Z
PIAZZALE DELLA FARNESINA, ROMA, 00194
BNLIITR1C4Z
PIAZZA DEL VIMINALE, ROMA, 00184
BNLIITR1C5Z
PIAZZA CELIMONTANA, 50, ROMA, 00184
BNLIITR1C6Z
VIA DELLA DATARIA, 96, ROMA, 00187
BNLIITR1C7Z
VIA DI SAN VITALE, 15, ROMA, 00184
BNLIITR1C8Z
VIA RAFFAELE MAJETTI, 165, ROMA, 00156
BNLIITR1C9Z
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 3, ROMA, 00192
BNLIITR1CAY
VIA SCILLA, 2, ROMA, 00178
BNLIITR1CBZ
PIAZZA MADAMA, ROMA, 00186
BNLIITR1CCZ
VIA DEL CORSO, 473, ROMA, 00186
BNLIITR1CDZ
VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, 67, ROMA, 00187
BNLIITR1CEZ
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 52, ROSARNO, 89025
BNLIITR1CFZ
VIA DANTE, 42, ROVERETO, 38068
BNLIITR1CGZ
CORSO DEL POPOLO, 162-170, ROVIGO, 45100
BNLIITR1CHZ
VIA RUFFO ALBINO, 4, SACILE, 33077
BNLIITR1CIZ
VIA SILVIO BARATTA, 30, SALERNO, 84134
BNLIITR1CJZ
VIA TRENTO, 115-117, SALERNO, 84129
BNLIITR1CKZ
PIAZZA VINEIS ANGOLO CORSO ITALIA, SALUZZO, 12037
BNLIITR1CLZ
CORSO VENEZIA, 106B, SAN BONIFACIO, 37047
BNLIITR1CMZ
CORSO SILVIO TRENTIN, 30, SAN DONA' DI PIAVE, 30027
BNLIITR1CNZ
METANOPOLI PIAZZE, SAN DONATO MILANESE, 20097
BNLIITR1COZ
PARCO RAFFAELE PETTAZZONI, 6, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40017
BNLIITR1CPZ
VIA AIELLI - 80047 SAN GIUSEPPE, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, 80047
BNLIITR1CQZ
VIA DELLA REPUBBLICA, 102, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
BNLIITR1CRZ
VIA G. GARIBALDI ANGOLO VIA R, SAN MAURO PASCOLI, 47030
BNLIITR1CSZ
VIA IPPODROMO, 3, SANDRIGO, 36066
BNLIITR1CTZ
CORSO ADRIATICO, 226 - 64016, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, 64016
BNLIITR1CUZ
CORSO NUOVA ITALIA, 202, SANTHIA', 13048
BNLIITR1CVZ
VIA V. VENETO, 3, SARNICO, 24067
BNLIITR1CWZ
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 46, SASSARI, 07100
BNLIITR1CYZ
VIA CIRCONVALLAZIONE SUD EST, SASSUOLO, 41049
BNLIITR1CZZ
VIA CIRCUMVALLAZIONE LOCALITA', SAVIANO, 80039
BNLIITR1D0Z
VIA ANTONIO GRAMSCI, 48R, SAVONA, 17100
BNLIITR1D1Z
CORSO MEDITERRANEO, 160, SCALEA, 87029
BNLIITR1D2Z
VIA DEI TURRI, 57, SCANDICCI, 50018
BNLIITR1D3Z
VIA AMEDEO MODIGLIANI, 45, SEGRATE, 20090
BNLIITR1D4Z
VIA PERETTI, 2, SELARGIUS, 09047
BNLIITR1D5Z
CORSO GIUGNO, 2 1, SENIGALLIA, 60019
BNLIITR1D6Z
VIALE A. GRAMSCI, 23, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BNLIITR1D7Z
VIA STATI UNITI, 10, SESTRI LEVANTE, 16039
BNLIITR1D8Z
VIA GORIZIA, 10, SESTU, 09028
BNLIITR1D9Z
VIA DEI GARIBALDINI, 5/1-2-3-4, SETTIMO MILANESE, 20019
BNLIITR1DAZ
VIA TORINO, 34A, SETTIMO TORINESE, 10036
BNLIITR1DBZ
CORSO DELLA REPUBBLICA, ANGOLO VIA, SIDERNO, 89048
BNLIITR1DCZ
PIAZZALE GIOVANNI BERTACCHI, 26, SONDRIO, 23100
BNLIITR1DDZ
CORSO VOLSCI, 77/85, SORA, 03039
BNLIITR1DEZ
VIA SAN FRANCESCO, 5, SORRENTO, 80067
BNLIITR1DFZ
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 16A, SORSO, 07037
BNLIITR1DGZ
VIALE VENETO, 10, SOTTOMARINA, CHIOGGIA, 30015
BNLIITR1DHZ
VIA F. PISANI, 10, SOVERATO, 88068
BNLIITR1DIZ
VIA MASSINI, 42, SPILIMBERGO, 33097
BNLIITR1DJZ
VIA TRENTO, 2, STRADELLA, 27049
BNLIITR1DKZ
PIAZZA DELLA REPUBBLICA BIS/A, 10, STRAMBINO, 10019
BNLIITR1DLZ
VIA ANTONIO DE NINO, 18, SULMONA, 67039
BNLIITR1DMZ
VIA PIRANDELLO, TAORMINA, 98039
BNLIITR1DNZ
VIA MAGNA GRECIA, 110/A, TARANTO, 74121
BNLIITR1DOZ
VIA DUCA D'AOSTA, 37, TARANTO, 74123
BNLIITR1DPZ
CORSO ITALIA, TARANTO, 74121
BNLIITR1DQZ
VIA GREGORIO VII, 6, TARANTO, 74122
BNLIITR1DRZ
VIA PER MONTEMESOLA, TARANTO, 74100
BNLIITR1DSZ
VIA PALMIRO TOGLIATI, ANGOLO VIA, TARQUINIA, 01016
BNLIITR1DTZ
VALICO STRADALE DI COCCAU, TARVISIO, 33018
BNLIITR1DUZ
VIA SENATORE EDOARDO BATTAGLIA, 42, TERMINI IMERESE, 90018
BNLIITR1DVZ
PIAZZA CESARE BATTISTI, 1, THIENE, 36016
BNLIITR1DWZ
VIA DEL CROCEFISSO, 25, TODI, 06059
BNLIITR1DYZ
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37, TOLENTINO, 62029
BNLIITR1DZZ
VIA CERNAIA, 30A, TORINO, 10122
BNLIITR1E0Z
VIA CONTE VERDE ANGOLO VIA T, TORINO, 10122
BNLIITR1E1Z
VIA GIULIO CESARE, 97, TORINO, 10155
BNLIITR1E2Z
PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI, 161A, TORINO, 10126
BNLIITR1E3Z
VIA MONGINEVRO, 61-65, TORINO, 10141
BNLIITR1E4Z
PIAZZA PITAGORA, 14, TORINO, 10137
BNLIITR1E5Z
CORSO FRANCIA, 335A, TORINO, 10142
BNLIITR1E6Z
CORSO SVIZZERA, 185, TORINO, 10149
BNLIITR1E7Z
CORSO PRINCIPE EUGENIO, 42, TORINO, 10122
BNLIITR1E8Z
PIAZZA BENGASI, 9, TORINO, 10127
BNLIITR1E9Z
VIA BORGOMANERO ANGOLO VIA N, TORINO, 10145
BNLIITR1EAZ
VIA GIORDANO BRUNO, 93, TORINO, 10134
BNLIITR1EBZ
VIA SAN SECONDO, 44, TORINO, 10128
BNLIITR1ECZ
VIA MONFERRATO, 2, TORINO, 10131
BNLIITR1EDZ
VIA CAVOUR, 28, TORINO, 10123
BNLIITR1EEZ
VIA GIORDANO BRUNO, TORINO, 10121
BNLIITR1EFZ
CORSO GIOVANNI AGNELLI, 200, TORINO, 10123
BNLIITR1EGZ
VIA DEI MILLE, TORRE ANNUNZIATA, 80058
BNLIITR1EHZ
VIA CEDRINO, 8, TORTOLI', 08048
BNLIITR1EIZ
VIA ALDO MORO, 25, TRANI, 76125
BNLIITR1EJZ
VIA ANTONIO SCONTRINO, 1, TRAPANI, 91100
BNLIITR1EKZ
CORSO 3 NOVEMBRE, 21/23, TRENTO, 38100
BNLIITR1ELZ
PIAZZA MENTANA, 4, TREVIGLIO, 24047
BNLIITR1EMZ
VIALE MONFENERA, 6, TREVISO, 31100
BNLIITR1ENZ
AEROPORTO DI SANT'ANGELO, TREVISO, 31100
BNLIITR1EOZ
VIA EDGARDO MORPURGO, 7, TRIESTE, 34147
BNLIITR1EPZ
PORTICI CHIOZZA ANGOLO VIA, TRIESTE, 34125
BNLIITR1EQZ
VIA ALFREDO ORIANI, 10, TRIESTE, 34131
BNLIITR1ERZ
VIA OTTAVIANO AUGUSTO, 9, TRIESTE, 34123
BNLIITR1ESZ
VIA VITTORIO VENETO, 58, URBINO, 61029
BNLIITR1ETZ
VIA CESARE BATTISTI, 18A, VARAZZE, 17019
BNLIITR1EUZ
VIA GIULIO CESARE, 24, VASTO, 66054
BNLIITR1EVZ
VIA OBERDAN, 23-25, VELLETRI, 00049
BNLIITR1EWZ
RIO TERRA' FOSCARINI, 877D, VENEZIA, 30123
BNLIITR1EYZ
PIAZZA CESARE BATTISTI, 34/C, VENTIMIGLIA, 18039
BNLIITR1EZZ
CORSO EUROPA, 50, VERBANIA, 28922
BNLIITR1F0Z
PIAZZA RENATO SIMONI, 40, VERONA, 37122
BNLIITR1F1Z
VIALE STAZIONE DI PORTA VESCOVO, 4, VERONA, 37133
BNLIITR1F2Z
VIA GOFFREDO MAMELI, 69, VERONA, 37124
BNLIITR1F3Z
VIA SCUDERLANDO, 142A, VERONA, 37135
BNLIITR1F4Z
VIA ALBERE, 117, VERONA, 37137
BNLIITR1F5Z
VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY, VIBO VALENTIA, 89900
BNLIITR1F6Z
VIA VENEZIA, 14A, VICENZA, 36100
BNLIITR1F7Z
CORSO PADOVA, 147, VICENZA, 36100
BNLIITR1F8Z
VIALE DELLA PACE, 193, VICENZA, 36100
BNLIITR1FAZ
CORSO GARIBALDI, 45-47, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BNLIITR1FBZ
AEROPORTO VILLAFRANCA DI VERONA, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BNLIITR1FCZ
VIA PADRE VITTORIO DI MARINO, 50D, VILLARICCA, 80010
BNLIITR1FDZ
VIALE DELLA REPUBBLICA, 12, VILLORBA, 31050
BNLIITR1FEZ
PIAZZA ROMA, 16, VIMERCATE, 20871
BNLIITR1FFZ
VIA GENOVA, 52, VITERBO, 01100
BNLIITR1FHZ
VIA CASTELLANA, 146/A, ZELARINO, VENEZIA, 30174
BNLIITRRALX
PIAZZA DELLA LIBERTA', 6, ALESSANDRIA, 15100
BNLIITRRANX
CORSO STAMIRA, 10, ANCONA, 60122
BNLIITRRAPX
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 160, ASCOLI PICENO, 63100
BNLIITRRAQX
CORSO FEDERICO II, 2, L'AQUILA, 67100
BNLIITRRARX
VIA GUIDO MONACO, 74, AREZZO, 52100
BNLIITRRAVX
VIA SALVATORE DE RENZI, 34-40, AVELLINO, 83100
BNLIITRRBAG
VIA G. B. VERCI, 34, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
BNLIITRRBAR
VIA INDIPENDENZA, 42, BARLETTA, 76121
BNLIITRRBAX
VIA DANTE ALIGHIERI, 32/40, BARI, 70121
BNLIITRRBGX
VIA FRANCESCO PETRARCA, 12, BERGAMO, 24121
BNLIITRRBIE
VIA A. GRAMSCI, 2/B, BIELLA, 13051
BNLIITRRBLX
VIA VITTORIO VENETO, 173A, BELLUNO, 32100
BNLIITRRBOX
VIA RIZZOLI, 26, BOLOGNA, 40125
BNLIITRRBSX
VIA MORETTO, 40, BRESCIA, 25122
BNLIITRRBUS
PIAZZA GARIBALDI TER, 1, BUSTO ARSIZIO, 21052
BNLIITRRBZX
PIAZZA WALTHER, 10, BOLZANO, 39100
BNLIITRRCAN
VIA MILANO, 14, CANTU', 22063
BNLIITRRCAR
VIA ROMA, 15, CARRARA, 54033
BNLIITRRCAX
LARGO CARLO FELICE, 11, CAGLIARI, 09100
BNLIITRRCCC
ROMA, 00100
BNLIITRRCEP
ROMA, 00100
BNLIITRRCIB
PIAZZA SAN FEDELE, 2, MILANO, 20121
BNLIITRRCIM
CORSO UMBERTO I, 17, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BNLIITRRCMN
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR, 43, CASALE MONFERRATO, 15033
BNLIITRRCNX
VIA ROMA, 10, CUNEO, 12100
BNLIITRRCOX
PIAZZA CAVOUR, 33-34, COMO, 22100
BNLIITRRCRE
VIA XX SETTEMBRE, 122, CREMA, 26013
BNLIITRRCRI
ROMA, 00100
BNLIITRRCRX
CORSO CAMPI, 4/10, CREMONA, 26100
BNLIITRRCSS
PIAZZALE DELLA RESISTENZA, 14, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
BNLIITRRCSX
CORSO G. MAZZINI, 86, COSENZA, 87100
BNLIITRRCTX
CORSO SICILIA, 30, CATANIA, 95131
BNLIITRRCZX
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 12, CATANZARO, 88100
BNLIITRREMP
VIA GIUSEPPE DEL PAPA, 10R, EMPOLI, 50053
BNLIITRRES1
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRES2
ROMA, 00100
BNLIITRRES3
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRES4
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRES5
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRES6
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRES7
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRES8
VIA LOMBARDIA, 31, ROMA, 00187
BNLIITRRFER
VIA OTTORINO RESPIGHI, 4, FERMO, 63900
BNLIITRRFEX
CORSO PORTA RENO, 19, FERRARA, 44100
BNLIITRRFGX
VIALE DELLA REPUBBLICA, 18, FOGGIA, 71100
BNLIITRRFIX
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21R, FIRENZE, 50123
BNLIITRRFOX
VIA DELLE TORRI, 26, FORLI', 47121
BNLIITRRFRA
VIA ROMA, 9-11, FRATTAMAGGIORE, 80027
BNLIITRRFRX
PIAZZA CADUTI DI VIA FANI, 689, FROSINONE, 03100
BNLIITRRGEX
LARGO EROS LANFRANCO, 2, GENOVA, 16121
BNLIITRRGOX
CORSO ITALIA, 19, GORIZIA, 34170
BNLIITRRGRX
PIAZZA DEL DUOMO, 5, GROSSETO, 58100
BNLIITRRIMX
IMPERIA, 18100
BNLIITRRISP
C/O CENTRO COMUNE DI RICERCA, ISPRA, 21027
BNLIITRRKEY
ROMA, 00100
BNLIITRRLEC
CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, LECCO, 23900
BNLIITRRLEG
PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1, LEGNANO, 20025
BNLIITRRLEN
PIAZZA BENEVENTANO, 8, LENTINI, 96016
BNLIITRRLEX
PIAZZA SANT'ORONZO, 39, LECCE, 73100
BNLIITRRLIX
VIA CAIROLI, 61, LIVORNO, 57123
BNLIITRRLTX
VIA EMANUELE FILIBERTO, 1, LATINA, 04100
BNLIITRRLUM
VIA MONSUELLO, 45C, LUMEZZANE, 25065
BNLIITRRLUX
PIAZZA SAN MICHELE, 7, LUCCA, 55100
BNLIITRRMCE
PIAZZA SAN FEDELE, 3, MILANO, 20121
BNLIITRRMCR
MILANO, 20100
BNLIITRRMCX
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN, 7, MACERATA, 62100
BNLIITRRMEX
VIA SANTA CECILIA, 41, MESSINA, 98123
BNLIITRRMNB
MONTEBELLUNA, 31044
BNLIITRRMNE
VIA FABIO FILZI, 23, MILANO, 20124
BNLIITRRMNO
PIAZZALE FRANCESCO ACCURSIO, 20, MILANO, 20156
BNLIITRRMNX
PIAZZA FELICE CAVALLOTTI, 3, MANTOVA, 46100
BNLIITRRMOX
VIA CASTELLARO, 10, MODENA, 41121
BNLIITRRMOZ
VIA FELICE CAVALLOTTI, 4, MONZA, 20900
BNLIITRRMSE
VIA MARCO D'AGRATE, 18, MILANO, 20139
BNLIITRRMSO
VIA LORENTEGGIO, 270A, MILANO, 20152
BNLIITRRNAX
VIA TOLEDO, 126, NAPOLI, 80134
BNLIITRRNOX
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 4/6, NOVARA, 28100
BNLIITRRODZ
ODERZO, 31046
BNLIITRRPAX
VIA ROMA, 291-307, PALERMO, 90133
BNLIITRRPCX
PIAZZA CAVALLI, 36, PIACENZA, 29121
BNLIITRRPDX
PIAZZA DELL'INSURREZIONE, 6/6A, PADOVA, 35137
BNLIITRRPEX
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 148, PESCARA, 65122
BNLIITRRPGX
VIA FONTIVEGGE, 55, PERUGIA, 06100
BNLIITRRPIX
CORSO ITALIA, 141, PISA, 56125
BNLIITRRPNX
CORSO GARIBALDI, 62, PORDENONE, 33170
BNLIITRRPOX
VIA BETTINO, 2, PRATO, 59100
BNLIITRRPRX
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 17A, PARMA, 43121
BNLIITRRPSX
VIA G. MAMELI ANGOLO VIA NEVIERA, PESARO, 61100
BNLIITRRPVX
VIA MENTANA, 2, PAVIA, 27100
BNLIITRRRAX
PIAZZA DEL POPOLO, 22/23, RAVENNA, 48121
BNLIITRRRBB
VIA LEONIDA BISSOLATI, 2, ROMA, 00187
BNLIITRRRBE
VIA VINCENZO LAMARO, 41-43, ROMA, 00173
BNLIITRRRBN
VIA DEI GRACCHI, 122, ROMA, 00192
BNLIITRRRBS
PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA, 24-26, ROMA, 00144
BNLIITRRRCX
CORSO GARIBALDI, 431, REGGIO DI CALABRIA, 89100
BNLIITRRREX
VIA EMILIA S. STEFANO, 4, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
BNLIITRRRGX
PIAZZA DELLA LIBERTA', 19, RAGUSA, 97100
BNLIITRRRMT
PIAZZA ALBANIA, 35, ROMA, 00100
BNLIITRRROV
VIA XXV APRILE, 86, ROVATO, 25038
BNLIITRRSAG
NAPOLI, 80100
BNLIITRRSAN
VIA FRANCESCO CRISPI, 2/4 - 63074, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
BNLIITRRSAX
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 208/210, SALERNO, 84122
BNLIITRRSCH
PIAZZA DELLO STATUTO, SCHIO, 36015
BNLIITRRSEF
VIA LUCCHESE, 15, OSMANNORO, 50019
BNLIITRRSER
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 10, SEREGNO, 20831
BNLIITRRSIX
VIALE VITTORIO VENETO, 43, SIENA, 53100
BNLIITRRSNN
VIA PIAVE, ANGOLO VIA PETRARCA, 1, SARONNO, 21047
BNLIITRRSPX
VIA DALMAZIA, 13, LA SPEZIA, 19124
BNLIITRRSRX
CORSO UMBERTO I, 29, SIRACUSA, 96100
BNLIITRRSSX
PIAZZA D'ITALIA, 35, SASSARI, 07100
BNLIITRRSTB
ROMA, 00100
BNLIITRRSTM
MILANO, 20100
BNLIITRRSVX
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 3, SAVONA, 17100
BNLIITRRTAX
VIA GIUSEPPE DE CESARE, 21, TARANTO, 74123
BNLIITRRTEX
PIAZZA E. VINCENZO ORSINI, 7/8/9, TERAMO, 64100
BNLIITRRTNX
VIA CLEMENTINO VANNETTI, 18A, TRENTO, 38122
BNLIITRRTOX
VIA XX SETTEMBRE, 40, TORINO, 10121
BNLIITRRTRX
PIAZZA TACITO, 9, TERNI, 05100
BNLIITRRTSX
PIAZZA DEL PONTEROSSO, 1, TRIESTE, 34121
BNLIITRRTVX
PIAZZA DELLA BORSA, 5, TREVISO, 31100
BNLIITRRUDX
VIA MERCATOVECCHIO, 17-19, UDINE, 33100
BNLIITRRVAX
VIA ALESSANDRO VOLTA, 9, VARESE, 21100
BNLIITRRVCX
VIA MERCURINO DI GATTINARA, 8, VERCELLI, 13100
BNLIITRRVEX
S.MARCO BACINO OSEOLO RAMO S, VENEZIA, 30124
BNLIITRRVGV
VIA EDMONDO DE AMICIS, 8-8A, VIGEVANO, 27029
BNLIITRRVIX
CORSO ANDREA PALLADIO, 45, VICENZA, 36100
BNLIITRRVOG
VIA EMILIA, 76, VOGHERA, 27058
BNLIITRRVRX
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 18, VERONA, 37121
BNLIITRRVVE
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 71, VITTORIO VENETO, 31029
BNLIITRRXXX
VIALE ALTIERO SPINELLI, 30, ROMA, 00162
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.