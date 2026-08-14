BMOCMZM10MB

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO DE MOCAMBIQUE

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

BANCO DE MOCAMBIQUE

Adresa pobočky

Kód pobočky

BMOCMZM10MB

Název banky

BANCO DE MOCAMBIQUE

Město

BEIRA

BMOCMZM10MB

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  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky BANCO DE MOCAMBIQUE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO DE MOCAMBIQUE.

Pobočky BANCO DE MOCAMBIQUE

BMOCMZM10MB

BEIRA

BMOCMZM10MN

NAMPULA

BMOCMZMAXXX

AVENUE 25 DE SETEMBRO 1695, MAPUTO, 1695

BMOCMZMPXXX

AVENUE 25 DE SETEMBRO 1695, MAPUTO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.