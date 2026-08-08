BMMCIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT

Adresa pobočky

D. 136 6 SHEIKH OMAR STREET

Kód pobočky

BMMCIQBAXXX

Název banky

AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT

Město

BAGHDAD

BMMCIQBAXXX

Banka AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Pobočky AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO. FOR FINANCE AND INVESTMENT

BMMCIQBAXXX

D. 136 6 SHEIKH OMAR STREET, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.