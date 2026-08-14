BMIGVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL

Adresa pobočky

AV. FRANCISCO DE MIRANDA CON

Kód pobočky

BMIGVECAXXX

Název banky

BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BMIGVECAXXX

Banka BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL.

Pobočky BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL

BMIGVECAXXX

AV. FRANCISCO DE MIRANDA CON, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.