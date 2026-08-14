BMADMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA

Adresa pobočky

ARIANE BUILDING 5A, FLOOR 1

Kód pobočky

BMADMGMGXXX

Název banky

BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA

Město

ANTANANARIVO

BMADMGMGXXX

Banka BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA.

Pobočky BAOBAB BANQUE MADAGASCAR SA

BMADMGMGXXX

ARIANE BUILDING 5A, FLOOR 1, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.