BKMNIRTH454

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MASKAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK MASKAN

Adresa pobočky

ATTAR ST. VALI-E ASR AVE 14

Kód pobočky

BKMNIRTH454

Název banky

BANK MASKAN

Město

TEHRAN

BKMNIRTH454

Banka BANK MASKAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK MASKAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK MASKAN.

Pobočky BANK MASKAN

BKMNIRTH111

FERDOWSI AVE. CROSS SAKHAEI ST, TEHRAN, 1136844414

BKMNIRTH112

MASHHAD

BKMNIRTH114

ENGHELAB SQUARE KAMAL ESMAEEL, ISFAHAN, 8143633398

BKMNIRTH115

TABRIZ

BKMNIRTH116

HAMADAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.