BKCHRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF CHINA (RUSSIA)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF CHINA (RUSSIA)

Adresa pobočky

PROSPECT MIRA 72

Kód pobočky

BKCHRUMMXXX

Název banky

BANK OF CHINA (RUSSIA)

Město

MOSCOW

BKCHRUMMXXX

Banka BANK OF CHINA (RUSSIA) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF CHINA (RUSSIA)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF CHINA (RUSSIA).

Pobočky BANK OF CHINA (RUSSIA)

BKCHRUMMKHB

MOSKOVSKAYA UL. 9, KHABAROVSK, 680000

BKCHRUMMVLD

OKEANSKIY AVENUE 48A, VLADIVOSTOK, 690106

BKCHRUMMXXX

PROSPECT MIRA 72, MOSCOW, 129110

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.