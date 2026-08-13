BKCHMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH

Adresa pobočky

FLOOR 1, GOLDEN CITY BUSINESS

Kód pobočky

BKCHMMMYXXX

Název banky

BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH

Město

YANGON

BKCHMMMYXXX

Banka BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH.

Pobočky BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED YANGON BRANCH

BKCHMMMYXXX

FLOOR 1, GOLDEN CITY BUSINESS, YANGON, 11081

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.