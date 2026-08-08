BKCHDJJDXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA
Detaily kódu Swift
BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA
RUE DE LA SIESTA LOT 219B, SOUTH
BKCHDJJDXXX
BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA
DJIBOUTI
Banka BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA.
Pobočky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.