BKCHDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA

Adresa pobočky

RUE DE LA SIESTA LOT 219B, SOUTH

Kód pobočky

BKCHDJJDXXX

Název banky

BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA

Město

DJIBOUTI

BKCHDJJDXXX

Banka BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA.

Pobočky BANQUE DE CHINE(DJIBOUTI) SA

BKCHDJJDXXX

RUE DE LA SIESTA LOT 219B, SOUTH, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.