BJORPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF JORDAN PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF JORDAN PLC

Adresa pobočky

AL MAAREF STREET

Kód pobočky

BJORPS22XXX

Název banky

BANK OF JORDAN PLC

Město

RAMALLAH

BJORPS22XXX

Banka BANK OF JORDAN PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF JORDAN PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF JORDAN PLC.

Pobočky BANK OF JORDAN PLC

BJORPS22XXX

AL MAAREF STREET, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.