BILTTGTGXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO
Detaily kódu Swift
BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO
13 AVENUE SYLVANUS OLYMPIO
BILTTGTGXXX
BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO
LOME
Banka BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO.
Pobočky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.