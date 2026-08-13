BILTTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO

Adresa pobočky

13 AVENUE SYLVANUS OLYMPIO

Kód pobočky

BILTTGTGXXX

Název banky

BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO

Město

LOME

BILTTGTGXXX

Banka BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO.

Pobočky BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO

BILTTGTGXXX

13 AVENUE SYLVANUS OLYMPIO, LOME, 3302

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.