BIJORU66XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC REALIST BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC REALIST BANK

Adresa pobočky

STANISLAVSKOGO STR 4/1

Kód pobočky

BIJORU66XXX

Název banky

JSC REALIST BANK

Město

MOSCOW

BIJORU66XXX

Banka JSC REALIST BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC REALIST BANK

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Pobočky JSC REALIST BANK

BIJORU66XXX

STANISLAVSKOGO STR 4/1, MOSCOW, 664007

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.