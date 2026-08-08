BHDAIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL-HUDA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL-HUDA BANK

Adresa pobočky

201 915 24 AL-JADRIYA STREET

Kód pobočky

BHDAIQBAXXX

Název banky

AL-HUDA BANK

Město

BAGHDAD

BHDAIQBAXXX

Banka AL-HUDA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL-HUDA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL-HUDA BANK.

Pobočky AL-HUDA BANK

BHDAIQBAXXX

201 915 24 AL-JADRIYA STREET, BAGHDAD, 10070

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.