BFTVVNVX133

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

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Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

Adresa pobočky

30/11G, TO KY ROAD, DONG THANH

Kód pobočky

133

Název banky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

Město

HO CHI MINH CITY

BFTVVNVX133

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 410,96 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 410,96 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Vietnam

1. Chcete poslat peníze do země Vietnam

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat VND příjemci v zemi Vietnam.

2. Vyberte a pošlete VND

2. Vyberte a pošlete VND

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu VND, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.

Pobočky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

BFTVVNVX001

11, LANG HA, GIANG VO WARD, HANOI, 10000

BFTVVNVX002

FLOOR 1-5, HANOI, 10000

BFTVVNVX003

275, LACH TRAY, GIA VIEN WARD, HAI PHONG, 18000

BFTVVNVX004

140-142, LE LOI, HAI CHAU, DA NANG, 50000

BFTVVNVX005

66C, LE DUAN ROAD, QUY NHON WARD, GIA LAI, 61000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.