BEXADZAL066

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE

Adresa pobočky

4, RUE EMIR ABDELKADER

Kód pobočky

BEXADZAL066

Název banky

BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE

Město

MOSTAGANEM

BEXADZAL066

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE.

Pobočky BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE

BEXADZAL001

23, ROUTE DE L'ALN CAROUBIER, ALGIERS, 16000

BEXADZAL002

CENTRE DES ARTS, EL MADANIA, 16015

BEXADZAL004

LOT BEN-HADDADI, ALGIERS, 16000

BEXADZAL005

DJENANE EL MALIK HYDRA SITE, ALGIERS, 16035

BEXADZAL006

2, RUE HASSIBA BEN BOUALI, BOUMERDES, 35000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.