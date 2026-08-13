BELORU2BXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC 'BELGORODSOCBANK'
Detaily kódu Swift
JSC 'BELGORODSOCBANK'
SVYATO-TROITSKY BOULEVARD 38
BELORU2BXXX
JSC 'BELGORODSOCBANK'
BELGOROD
Banka JSC 'BELGORODSOCBANK' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC 'BELGORODSOCBANK'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC 'BELGORODSOCBANK'.
Pobočky JSC 'BELGORODSOCBANK'
BELORU21XXX
SVYATO-TROITSKY BOULEVARD 38, BELGOROD, 308015
BELORU2BXXX
SVYATO-TROITSKY BOULEVARD 38, BELGOROD, 308015
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.