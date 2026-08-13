BEHRVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A.

Adresa pobočky

PASEO ENRIQUE ERASO ENTRADA DE SAN

Kód pobočky

BEHRVECAXXX

Název banky

BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BEHRVECAXXX

Banka BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A..

Pobočky BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A.

BEHRVECAXXX

PASEO ENRIQUE ERASO ENTRADA DE SAN, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1061

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.