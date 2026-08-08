BEGNIRTHBDA

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK EGHTESAD NOVIN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK EGHTESAD NOVIN

Adresa pobočky

BANDAR ABBAS BR, BETWEEN MORADI

Kód pobočky

BEGNIRTHBDA

Název banky

BANK EGHTESAD NOVIN

Město

BANDAR ABBAS

BEGNIRTHBDA

Banka BANK EGHTESAD NOVIN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK EGHTESAD NOVIN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK EGHTESAD NOVIN.

Pobočky BANK EGHTESAD NOVIN

BEGNIRTHAAM

AHMAD ABAD BR, MOLLASADRA BLV, MASHHAD, 9176796481

BEGNIRTHAFG

AMIRPARVIZ, AFRIGHA, TEHRAN, 1969954345

BEGNIRTHARK

EMAM ARAK, EMAM KHOMEYNI ST FLOOR, ARAK, 3813788646

BEGNIRTHART

ARTESH, TABRIZ, 5137653144

BEGNIRTHAZD

AZADI, ISFAHAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.