BEACGQGQ610

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE

Adresa pobočky

Kód pobočky

BEACGQGQ610

Název banky

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE

Město

BATA

BEACGQGQ610

Banka BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE.

Pobočky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE

BEACGQGQ610

BATA

BEACGQGQXXX

MALABO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.