BEACGQGQ610
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE
Detaily kódu Swift
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE
BEACGQGQ610
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE
BATA
Banka BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE.
Pobočky BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. GUINEE EQUATORIALE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.