BDHLZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED

Adresa pobočky

CLUB HOUSE

Kód pobočky

BDHLZWH1XXX

Název banky

BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED

Město

HARARE

BDHLZWH1XXX

Banka BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED.

Pobočky BARD DISCOUNT HOUSE LIMITED

BDHLZWH1XXX

CLUB HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.