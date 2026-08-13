BCVEVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Adresa pobočky

AV.URDANETA, ESQ. LAS CARMELITAS

Kód pobočky

BCVEVECAXXX

Název banky

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BCVEVECAXXX

Banka BANCO CENTRAL DE VENEZUELA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

Pobočky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

BCVEVECAXXX

AV.URDANETA, ESQ. LAS CARMELITAS, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.