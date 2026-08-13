BCVEVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Detaily kódu Swift
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AV.URDANETA, ESQ. LAS CARMELITAS
BCVEVECAXXX
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO CENTRAL DE VENEZUELA není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
Pobočky BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.