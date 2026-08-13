BCMATDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ATTIJARI BANK TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ATTIJARI BANK TCHAD

Adresa pobočky

AVENUE CHARLES DE GAULLE PORTE 83

Kód pobočky

BCMATDNDXXX

Název banky

ATTIJARI BANK TCHAD

Město

N'DJAMENA

BCMATDNDXXX

Banka ATTIJARI BANK TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ATTIJARI BANK TCHAD

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Pobočky ATTIJARI BANK TCHAD

BCMATDNDXXX

AVENUE CHARLES DE GAULLE PORTE 83, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.