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INTESA SANPAOLO SPA
VIA UNIVERSITA', 33
E56
INTESA SANPAOLO SPA
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Kódy Swift banky INTESA SANPAOLO SPA
Najděte kódy Swift různých poboček banky INTESA SANPAOLO SPA.
Pobočky INTESA SANPAOLO SPA
BCITITM1007
VIA ANTONIO GUOLO, 16, DOLO, 30031
BCITITM1009
PIAZZA MERCATO, 204, NAPOLI, 80133
BCITITM1045
VIALE DI TRASTEVERE, 76A, ROMA, 00153
BCITITM1115
VIALE GIOV.DA VERRAZZANO, 11/I, CARRARA, 54033
BCITITM1127
VIALE MARIO RAPISARDI, 455A, CATANIA, 95123
BCITITM1137
VIA ANTONIO GRAMSCI, 57, GRAVINA DI CATANIA, 95030
BCITITM1139
CORSO VITTORIO EMANUELE, 137, TRANI, 76125
BCITITM1146
VIA MONTE NEVOSO, 35-37, CINISELLO BALSAMO, 20092
BCITITM1195
VIA LAURENTINA, 510, ROMA, 00143
BCITITM1201
LARGO GUIDO DONEGANI, 4, NOVARA, 28100
BCITITM1204
LARGO DELLA ZECCA, 18R, GENOVA, 16124
BCITITM1221
VIA FELICE CASCIONE, 72A, IMPERIA, 18100
BCITITM1229
VIA ASMARA, 54, ROMA, 00199
BCITITM1234
S.S. DEL CERRETO, 51, AULLA, 54011
BCITITM1241
VIA LUDOVICO ARIOSTO, 68, LECCE, 73100
BCITITM1243
VIA ALDO MORO, 5, LIBRIZZI, 98064
BCITITM1244
VIA ARCHIMEDE, 19, OLIVERI, 98060
BCITITM1245
VIA DON RICCARDO LOTTI, 88/102, ANDRIA, 70031
BCITITM1246
VIA CONCILIAZIONE, 9, MAGLIE, 73024
BCITITM1251
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 32, LECCO, 23900
BCITITM1253
VIA TORRE, 14, MOIO ALCANTARA, 98030
BCITITM1263
VIA G.LONGO ANG VIA BORZI', 2, MESSINA, 98100
BCITITM1278
VIA GARIBALDI, 2, SANTA NINFA, 91029
BCITITM1282
VIALE REGINA ELENA, 181, MESSINA, 98121
BCITITM1283
VIA CATANIA, MESSINA, 98124
BCITITM1288
VIA ROMA, ANG.VIA REGINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 98051
BCITITM1291
PIAZZA PIERO GOBETTI, 37, COLLEFERRO, 00034
BCITITM1295
VIALE GUGLIELMO OBERDAN, 5, VELLETRI, 00049
BCITITM1296
PIAZZA DELLA LIBERTA', 4, CEPRANO, 03024
BCITITM1297
VIA SALVO D'ACQUISTO, 2, PONTECORVO, 03037
BCITITM1307
VIA CARLO FARINI, MILANO, 20159
BCITITM1315
VIA GAUDENZIO FANTOLI, 10, MILANO, 20138
BCITITM1319
LARGO AUGUSTO, 3, MILANO, 20122
BCITITM1329
VIALE CASSALA, 22/2, MILANO, 20143
BCITITM1337
VIA ROCCA, 15, COLOGNO AL SERIO, 24055
BCITITM1345
VIA PRENESTINA, 2/4, VALMONTONE, 00038
BCITITM1346
PIAZZALE LUIGI E. CORVETTO, MILANO, 20139
BCITITM1347
VIALE CAMPANIA, 42, MILANO, 20133
BCITITM1372
CORSO SARACCO, 35, OVADA, 15076
BCITITM1380
VIA ROMA, 164, ALBIGNASEGO, 35020
BCITITM1381
VIA ROMA, 119, PIEDIMULERA, 28885
BCITITM1385
VIA SANTA RADEGONDA, 3, MILANO, 20121
BCITITM1387
VIA ANTONIO CECHOV, 50-5, MILANO, 20151
BCITITM1403
VIA VESPRI, 95, VALDERICE, 91019
BCITITM1427
VIA CARLO CAMOZZINI, 54R, GENOVA, 16158
BCITITM1429
VIA ALESSANDRO RIMASSA, 114R, GENOVA, 16129
BCITITM1431
CORSO VERCELLI, 21, NOVARA, 28100
BCITITM1451
VIA CARLO AMORETTI, 8A, MILANO, 20157
BCITITM1463
VIA ASTICO, 19, MILANO, 20128
BCITITM1464
LARGO MATTEOTTI, 6, TOSCOLANO MADERNO, 25088
BCITITM1490
VIA MARCELLO PRESTINARI, 7, ROMA, 00195
BCITITM1493
VIA MONTE CIRCEO, 10, MONTEROTONDO, 00015
BCITITM1494
VIA NOCERA UMBRA, 188, ROMA, 00181
BCITITM1495
VIA PAPIRIA, 350, ROMA, 00175
BCITITM1496
VIA ROMA, 26, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
BCITITM1539
VIA MARSILIO DA PADOVA, 22A, PADOVA, 35139
BCITITM1550
VIA DELLA SETA, 10, ROMA, 00144
BCITITM1552
LARGO IRPINIA, 36/38, ROMA, 00177
BCITITM1553
VIALE BORGO G.GARIBALDI, 43, ALBANO LAZIALE, 00041
BCITITM1555
VIA SALARIA, 1438, ROMA, 00138
BCITITM1558
VIA ESCHILO, 180, ROMA, 00125
BCITITM1571
VIA VITTORIO VENETO, 1, TORRE DEL GRECO, 80059
BCITITM1573
VIA FRANCESCO GIORDANI, 26, NAPOLI, 80122
BCITITM1588
VIA DELLE INDUSTRIE, 15B, LIMENA, 35010
BCITITM1589
VIA UMBERTO I, 2, PADOVA, 35122
BCITITM1596
VIA CASSIA, 844, ROMA, 00189
BCITITM1603
VIA ROMA, 8, PALERMO, 90133
BCITITM1608
VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST, PALERMO, 90129
BCITITM1613
VIA PRAGA, 30, PALERMO, 90146
BCITITM1621
VIA CAMILLO CAMPARI, 6, PAVIA, 27100
BCITITM1623
VIA VITTORIO EMANUELE, 70, MISILMERI, 90036
BCITITM1628
VIA FIUME, 66, TRAPPETO, 90040
BCITITM1632
CORSO VANNUCCI, 47, PERUGIA, 06100
BCITITM1638
VIA ISABELLA CATALANO, 16, GRISI', MONREALE, 90046
BCITITM1645
VIA V.EMANUELE III, 46A, FRATTAMAGGIORE, 80027
BCITITM1652
VIA MARIO CARUCCI, 85, ROMA, 00143
BCITITM1669
VIA SACRO CUORE, 72C, MODICA, 97015
BCITITM1671
LARGO SANTA MARGHERITA, 1, VALDAGNO, 36078
BCITITM1693
CORSO G.MAZZINI, 162, CAVA DEI TIRRENI, 84013
BCITITM1705
VIA TRIONFALE, 7012, ROMA, 00135
BCITITM1708
VIA OSTIENSE, 131C, ROMA, 00154
BCITITM1720
VIA VENTI SETTEMBRE, 123A, ROMA, 00187
BCITITM1726
PIAZZA VESCOVIO, 11, ROMA, 00199
BCITITM1734
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 137A, ROMA, 00152
BCITITM1735
VIA AURELIA, 396A, ROMA, 00165
BCITITM1736
VIALE ANICIO GALLO, 34, ROMA, 00174
BCITITM1737
VIA XXIV MAGGIO, 43, ROMA, 00187
BCITITM1739
VIA VENTI SETTEMBRE, 97, ROMA, 00187
BCITITM1740
VIA FILIPPO ANTONIO GUALTERIO, 105, ROMA, 00139
BCITITM1741
ROMA, 00100
BCITITM1748
PIAZZA AONIO PALEARIO, 6, FROSINONE, 03100
BCITITM1749
VIA CRISTOFORO COLOMBO C/O, ROMA, 00147
BCITITM1781
VIA SAVOIA, 40, SIRACUSA, 96100
BCITITM1789
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, AVOLA, 96012
BCITITM1792
LARGO NAZARIO SAURO, 22, TRENTO, 38121
BCITITM1798
VIA TAORMINA, 15/C, MESSINA, 98125
BCITITM1828
CORSO SETTEMBRINI SPORT, 215-A, TORINO, 10135
BCITITM1862
VIA PO, 3, CHIVASSO, 10034
BCITITM1864
PIAZZA FERDINANDO FUGA, 11, NAPOLI, 80127
BCITITM1869
VIA TRIPOLI, 157, TORINO, 10137
BCITITM1877
VIA MARCONI AN.V.E.D'ARBOREA, USINI, 07049
BCITITM1883
VIA CONEGLIANO, 33C, SUSEGANA, 31058
BCITITM1888
VIA CIRCONVALLAZIONE, 103, ALATRI, 03011
BCITITM1889
VIA GARDENIE ANGOLO VIA COOP, 3, CUSANO MILANINO, 20095
BCITITM1903
PIAZZA SAN MARCO, 79A, VENEZIA, 30124
BCITITM1909
VIA CASTELLANTICO, 44, MIRANO, 30035
BCITITM1916
PIAZZA AVESA, 37, VERONA, 37127
BCITITM1918
VIA DON EUGENIO BELLEMO, 14, CHIOGGIA, 30015
BCITITM1926
VIA LODOVICO FESTARI, 15, VALDAGNO, 36078
BCITITM1T00
MILANO, 20100
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T62
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
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PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T70
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T71
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T72
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T73
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T74
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITM1T75
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITMM008
SESTIERE DI SAN MARCO, 4216, VENEZIA, 30124
BCITITMM015
VIA MARENGO, 28, ALESSANDRIA, 15100
BCITITMM029
VIA LICINIO REFICE, 75, FROSINONE, 03100
BCITITMM050
VIA ITALIA, 17/C, BIELLA, 13051
BCITITMM056
VIA VITTORIO EMANUELE, 104, SCIACCA, 92019
BCITITMM058
FLOOR 1, ROMA, 00173
BCITITMM071
PALAZZO B 7, FLOOR 5, ASSAGO, 20090
BCITITMM073
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, MONTEVAGO, 92010
BCITITMM074
FLOOR 3, NAPOLI, 80133
BCITITMM081
VIA TRIUMPLINA, 227, BRESCIA, 25136
BCITITMM082
VIA NIZZA, 280, TORINO, 10126
BCITITMM084
VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, FIRENZE, 50127
BCITITMM086
VIA IV NOVEMBRE, 106, GUSSAGO, 25064
BCITITMM087
FLOOR 4 VIA CORTE LAMBRUSCHINI, GENOVA, 16129
BCITITMM088
VIA LIBICA, 11, TRAPANI, 91100
BCITITMM091
CORSO SEMPIONE, 15, GALLARATE, 21013
BCITITMM093
CORSO UMBERTO I, 115, RIBERA, 92016
BCITITMM094
VIA DELLA VITTORIA, 290, MENFI, 92013
BCITITMM095
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2, CARONNO PERTUSELLA, 21042
BCITITMM097
VIA NICEFORO, 1, BARI, 70124
BCITITMM122
PIAZZA DUOMO, 33, ACIREALE, 95024
BCITITMM124
CORSO ITALIA, 140, RIPOSTO, 95018
BCITITMM162
CORSO PIERSANTI MATTARELLA, 7, TRAPANI, 91100
BCITITMM174
FLOOR 1, PAVIA, 27100
BCITITMM179
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 11, MARSALA, 91025
BCITITMM192
VIA TORINO, 164, VENEZIA, 30172
BCITITMM206
VIA GIUSEPPE VERDI, 1, BERGAMO, 24121
BCITITMM208
CORSO SARDEGNA, 387R, GENOVA, 16142
BCITITMM211
VIA ROSSINI, 8, GENOVA, 16159
BCITITMM212
VIA DEL LAVORO, 47, BOLOGNA, 40127
BCITITMM219
VIA TIMAVO, 18, GENOVA, 16132
BCITITMM220
PIAZZA DANTE, 8A, IMPERIA, 18100
BCITITMM223
TORRE 2 CENTRO TORRI, FLOOR 3, TORRI DI QUARTESOLO, 36040
BCITITMM235
FLOOR 3, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BCITITMM254
VIALE MILANO, 28A, SONDRIO, 23100
BCITITMM257
VIA LAZZARETTO, 50, OGGIONO, 23848
BCITITMM271
VIA MONTENEROFAVARA, 73, MARSALA, 91025
BCITITMM280
VIALE SAN MARTINO, 2, MESSINA, 98122
BCITITMM285
CORSO UMBERTO, 17, TAORMINA, 98039
BCITITMM287
VIA XXVII SETTEMBRE, 23, CAPO D'ORLANDO, 98071
BCITITMM293
VIA SAVOIA, 76-78, SAN VITO LO CAPO, 91010
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VIALE FULVIO TESTI ANG.VIALE, MILANO, 20162
BCITITMM326
VIA VITTORIO VENETO, A 1, BRESSO, 20091
BCITITMM330
VIA BORGOGNA, 2 4, MILANO, 20122
BCITITMM349
VIA SERGNANO, 3, SAN DONATO MILANESE, 20097
BCITITMM351
VIA PADOVA, 256, MILANO, 20132
BCITITMM355
PIAZZA CASTELLO, 19, COLOGNO MONZESE, 20093
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VIALE ALDO MORO, 60, BOLOGNA, 40127
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VIA DEGLI ALBERTI, 2, PRATO, 59100
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PIAZZA GIUSTI, MONSUMMANO TERME, 51015
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VIA PIERO CALAMANDREI, 255, AREZZO, 52100
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VIALE DELLA TOSCANA, 31, FIRENZE, 50127
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VIA GOBBI, 296, VENEZIA, 30173
BCITITMM364
VIA ENRICO FERMI, 2, VERONA, 37135
BCITITMM366
VIA INDIPENDENZA, 16, TREVISO, 31100
BCITITMM367
VIA ANTONIO ZANON, 25, UDINE, 33100
BCITITMM369
VIA PAOLO MASPERO, 20, MILANO, 20137
BCITITMM370
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN, 18-2, VICENZA, 36100
BCITITMM371
VIA GUERRAZZI, 5/B, BUSTO ARSIZIO, 21052
BCITITMM373
PIAZZA MAZZINI, 18, LECCO, 23900
BCITITMM374
VIA G.SORA, 9, BERGAMO, 24121
BCITITMM375
PIAZZALE GARIBALDI, 2, BRESCIA, 25126
BCITITMM378
VIA MARTIRI CEFALONIA, 67, SAN DONATO MILANESE, 20097
BCITITMM393
VIA GIOVANNI PAISIELLO, 12, ROMA, 00198
BCITITMM398
PALAZZO N STRADA, 8, ASSAGO, 20089
BCITITMM407
FLOOR 4, COSENZA, 87100
BCITITMM408
CORSO BERNARDO MATTARELLA, 2-4-6, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 91014
BCITITMM414
CORSO DELLA RESISTENZA, 21, MEDA, 20821
BCITITMM434
VIA ADIGE, 6, SARMEOLA DI RUBANO, 35030
BCITITMM435
FLOOR 1, GRANDATE, 22070
BCITITMM436
VIA DELLA REPUBBLICA, 96, TREVISO, 31100
BCITITMM437
CORSO ROMA, 107, BORGOMANERO, 28021
BCITITMM438
VIALE PALMANOVA, 474 -11/12, UDINE, 33100
BCITITMM443
VIALE PALMANOVA, 474 -11/12, UDINE, 33100
BCITITMM453
VIA DEL LAVORO, 47, CASALECCHIO DI RENO, 40033
BCITITMM454
VIA LAZZARI, 5, MESTRE, VENEZIA, 30174
BCITITMM456
VIA G. MARCONI, NAPOLI, 80125
BCITITMM465
VIA SAN GIACOMO E FILIPPO, 7, GENOVA, 16121
BCITITMM471
PIAZZA ROMANISIO, 33, FOSSANO, 12045
BCITITMM474
VIA VECCHIA DI BORGHETTO, 2, PARTINICO, 90047
BCITITMM492
VIA CESARE BATTISTI, 4, JESI, 60035
BCITITMM500
VIA TOLEDO, 185, NAPOLI, 80132
BCITITMM551
VIA IGINO GARBINI, 61, VITERBO, 01100
BCITITMM577
CORSO DI PORTA ROMANA, 16, MILANO, 20122
BCITITMM579
CORSO DI PORTA ROMANA, 16, MILANO, 20122
BCITITMM601
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2D, PALERMO, 90143
BCITITMM602
VIA DUCA DELLA VERDURA, 2, PALERMO, 90143
BCITITMM604
VIALE REGIONE SICILIANA NORD-O, PALERMO, 90145
BCITITMM614
CORSO UMBERTO I, 9-11, CALTANISSETTA, 93100
BCITITMM630
VIA FONTIVEGGE, SNC, PERUGIA, 06100
BCITITMM635
VIA GEROLAMO BORGAZZI, 83, MONZA, 20900
BCITITMM649
VIA FRATELLI CALVI, 9, BERGAMO, 24122
BCITITMM678
VIA CESARE BATTISTI, 49, CASERTA, 81100
BCITITMM679
VIA FIERA VECCHIA, 3, SALERNO, 84122
BCITITMM680
CIS NOLA BOSCOFANGONE IS, 4 T.4, NOLA, 81020
BCITITMM682
VIALE MARELLI, 165, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BCITITMM700
VIA DEL CORSO, 226, ROMA, 00186
BCITITMM706
VIALE REGINA MARGHERITA, 47, ROMA, 00198
BCITITMM710
PIAZZA BOLOGNA, 45, ROMA, 00162
BCITITMM711
LARGO DI SANTA SUSANNA, 124, ROMA, 00187
BCITITMM712
PIAZZA S. SONNINO, 15, ROMA, 00153
BCITITMM713
VIA DI PORTA ANGELICA, 7, ROMA, 00193
BCITITMM716
VIALE DEI PARIOLI, 16/E, ROMA, 00197
BCITITMM721
VIA MARITTIMA, 190, FROSINONE, 03100
BCITITMM725
VIA NAPOLEONE III, 18, ROMA, 00185
BCITITMM730
VIALE TERME DI CARACALLA, ROMA, 00153
BCITITMM731
VIA DEL SERAFICO, 107, ROMA, 00142
BCITITMM747
VIA ISACCO NEWTON, 76, ROMA, 00151
BCITITMM756
VIALE BONARIA, CAGLIARI, 09125
BCITITMM762
VIA DI FRASCATI, 92/A, MONTE PORZIO CATONE, 00040
BCITITMM764
VIA MALOCELLO, 41, VARAZZE, 17019
BCITITMM765
VIA DIAZ ANG. VIA VITTORIO VENETO, NETTUNO, 00048
BCITITMM767
VIA LOMELLINA, 50, MILANO, 20133
BCITITMM774
VIA LANGHIRANO, 1, PARMA, 43100
BCITITMM782
VIALE TERACATI, 98, SIRACUSA, 96100
BCITITMM784
VIA PRINCIPE UMBERTO, 108, AUGUSTA, 96011
BCITITMM797
VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 71, BERGAMO, 24122
BCITITMM816
CORSO FRANCIA, 330, COLLEGNO, 10093
BCITITMM871
VIA FRATELLI CALVI, 9, BERGAMO, 24122
BCITITMM875
LINGOTTO VIA NIZZA, 280, TORINO, 10126
BCITITMM895
PIAZZA SAN DOMENICO, 1, BOLOGNA, 40124
BCITITMM901
VIALE ERCOLE MARELLI, 165, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BCITITMM919
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BCITITMM929
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2, TRIESTE, 34122
BCITITMM956
VIA RIZZOLI, 5, BOLOGNA, 40125
BCITITMM959
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITMM960
VIA SANTA TERESA, 9, TORINO, 10121
BCITITMM961
PIAZZETTA SCALA, 1, VERONA, 37121
BCITITMM988
VIA DELL'ARTE, 21, ROMA, 00144
BCITITMM989
VIA GIUSEPPE VERDI, 8, MILANO, 20121
BCITITMMA54
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 21, ROMA, 00186
BCITITMMA55
VIA CEFALONIA, 74-76, BRESCIA, 25124
BCITITMMA60
VIA FRANCESCO GLISENTI, 78, VILLA CARCINA, 25069
BCITITMMB12
PIAZZA SAN DOMENICO, BOLOGNA, 40124
BCITITMMB77
VIA MONTE DI PIETA', 32, TORINO, 10122
BCITITMMB80
VIA VINCENZO LAMARO, 43, ROMA, 00173
BCITITMMB99
VIALE DELL'ARTE, 25, ROMA, 00144
BCITITMMC08
VIA IV NOVEMBRE, 44, MENAGGIO, 22017
BCITITMMC09
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMC12
VIA TUSCOLANA, 589, ROMA, 00175
BCITITMMC14
TORINO, 10100
BCITITMMCHK
PALAZZO B7, ASSAGO, 20121
BCITITMMCLS
MILANO, 20100
BCITITMMCMU
TORINO, 10100
BCITITMMD00
MILANO, 20100
BCITITMMD01
MILANO, 20100
BCITITMMD02
MILANO, 20100
BCITITMMD03
MILANO, 20100
BCITITMMD04
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMD05
VIA NIZZA, 294, TORINO, 10126
BCITITMMD06
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMD07
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMD08
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMD09
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMD10
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMD20
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMME03
PIAZZA ITALIA, 10, ACQUI TERME, 15011
BCITITMME46
CORSO TORINO, 14/1, ALBA, 12051
BCITITMME47
VIA FIESCHI, 4, GENOVA, 16121
BCITITMME48
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMME49
CORSO LORENZO COBIANCHI, 36, VERBANIA, 28921
BCITITMME50
VIA DEL CORSO, 226, ROMA, 00186
BCITITMME51
VIA COLONNETTA, 24, CHIETI, 66100
BCITITMME52
VIA Y. A. GAGARIN, 216, PESARO, 61122
BCITITMME53
VIA EINAUDI, 210, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BCITITMME54
CORSO DELLA REPUBBLICA, 14, FORLI', 47121
BCITITMME55
VIA LANGHIRANO, 1-A, PARMA, 43125
BCITITMME56
VIA UNIVERSITA', 33, MODENA, 41121
BCITITMME63
VIA MANTOVA, 19, TRENTO, 38122
BCITITMME65
VIA INNOCENTE PITTONI, 12, CONEGLIANO, 31015
BCITITMME68
VIA GUIZZA CONSELVANA, 102, PADOVA, 35125
BCITITMME72
VIALE LUIGI BORRI, 5, VARESE, 21100
BCITITMME76
VIA FRANCESCO RISMONDO, 4, PAVIA, 27100
BCITITMME77
VIA ABATE GIACINTO GIMMA, 99, BARI, 70122
BCITITMME78
VIA FRANCESCO SAVERIO BALDACCHINI, BARLETTA, 76121
BCITITMME81
VIA PORZIO ISOLA, 2, NAPOLI, 80143
BCITITMME82
PIAZZA AMEDEO D'AOSTA, 20, CANELLI, 14053
BCITITMMF90
VIA GREGORIO VII, 127, ROMA, 00165
BCITITMMFIN
PIAZZALE LUIGI CADORNA, 3, MILANO, 20121
BCITITMMFSS
MILANO, 20100
BCITITMMG32
VIALE SAN CONCORDIO, 323, LUCCA, 55100
BCITITMMG53
CORSO SEMPIONE, 65A, MILANO, 20149
BCITITMMGCP
CORSO SAVONA, 58, MONCALIERI, 10024
BCITITMMH15
VIA FONTIVEGGE, 53, PERUGIA, 06124
BCITITMMI01
CORSO RE UMBERTO, 51-53, TORINO, 10128
BCITITMMI09
VIA VENARI'A, 5, TORINO, 10148
BCITITMMI46
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 111-113, VALENZA, 15048
BCITITMMJ55
PALAZZO B 7, ASSAGO, 20090
BCITITMMJ64
PIAZZA DELLA LIBERTA', 54, CORNAREDO, 20010
BCITITMMJ73
PALAZZO LINGOTTO, TORINO, 10126
BCITITMMK02
VIA ERNESTO LUGARO, 15, TORINO, 10126
BCITITMMK23
VIA LIBICA, 11, TRAPANI, 91100
BCITITMMK29
PALAZZO CIS, CAGLIARI, 09125
BCITITMMK30
VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, FIRENZE, 50127
BCITITMMK34
CORTE LAMBRUSCHINI CORSO BUENOS, GENOVA, 16129
BCITITMMK45
VIA STENDHAL, 5, BERGAMO, 24126
BCITITMMK51
TORINO, 10100
BCITITMMK53
CORSO SAVONA, 58, MONCALIERI, 10024
BCITITMMK55
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMK67
VIALE CESARE BATTISTI, 18, PAVIA, 27100
BCITITMMK69
PIAZZA SAN DOMENICO, 1, BOLOGNA, 40124
BCITITMMK70
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMK74
VIA OROPA, 28, TORINO, 10153
BCITITMMK86
VIA EDMONDO VICENTINI SN, L'AQUILA, 67100
BCITITMMK99
PALAZZO B 7, FLOOR 3, ASSAGO, 20057
BCITITMMKEY
VIA LANGHIRANO, 1, PARMA, 43125
BCITITMML23
PALAZZO B 7, ASSAGO, 20090
BCITITMML25
CORSO SAVONA, 58, MONCALIERI, 10024
BCITITMML30
VIA BROLETTO, 9-11, MILANO, 20121
BCITITMML68
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMLCR
PALAZZO B7, ASSAGO, 20121
BCITITMMLNQ
VIA NIZZA, 280, TORINO, 10126
BCITITMMM32
NAPOLI, 80100
BCITITMMM44
MESTRE, VENEZIA, 30171
BCITITMMNOS
VIA LANGHIRANO, 1, PARMA, 43125
BCITITMMPRO
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMREL
PIAZZA DELLA SCALA, 6, MILANO, 20121
BCITITMMSEC
PALAZZO B7, ASSAGO, 20121
BCITITMMSEP
TORINO, 10100
BCITITMMTEF
VIA VETRERIA, 1, GRANDATE, 22070
BCITITMMTRN
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMV17
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN, 18, VICENZA, 36100
BCITITMMXXX
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BCITITMMZ03
VIA TORINO, 164, VENEZIA, 30172
BCITITTTXXX
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
BLOPIT22203
VIA MASACCIO, 29, BRESCIA, 25124
BLOPIT22204
VIA ALESSANDRO LAMARMORA C/O A2A, BRESCIA, 25124
BLOPIT22207
VIA REPUBBLICA, 79, CREMA, 26013
BLOPIT22208
VIA MANTOVA, 137, CREMONA, 26100
BLOPIT22210
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 7, MANTOVA, 46100
BLOPIT22211
PIAZZA ANTONIO STRADIVARI, 19, CREMONA, 26100
BLOPIT22212
VIA IV NOVEMBRE, 25, SONCINO, 26029
BLOPIT22214
VIA LUIGI GALVANI, 7, VERONA, 37138
BLOPIT22215
PIAZZA DELLA LIBERTA', 21, MOGLIA, 46024
BLOPIT22920
VIA 4 NOVEMBRE, 13, PALADINA, 24030
BLOPIT22928
VIA XXV APRILE, 77, BESOZZO, 21023
BLOPIT22930
PIAZZA EUROPA, 2, RANICA, 24020
BLOPIT22950
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 44, MADONE, 24040
BLOPIT22951
VIA ROMA, 12, TAVERNOLA BERGAMASCA, 24060
BLOPIT22952
VIA FOSSA, 8, VILLA D'ADDA, 24030
BLOPIT22953
VIA ARRIGO BOITO, 70, MONZA, 20900
BLOPIT22957
VIALE EUROPA, 8B, GRASSOBBIO, 24050
BLOPIT22958
VIA AEROPORTO, 13, ORIO AL SERIO, 24050
BLOPIT22960
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 9, CANTU', 22063
BLOPIT22961
VIA GIACOMO BRODOLINI, 1, NOVA MILANESE, 20834
BLOPIT22962
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 295, ROMA, 00186
BLOPIT22965
VIA MILANO, 14, CASSANO D'ADDA, 20062
BLOPIT22966
VIA SAN ROCCO, 44, MONZA, 20900
BLOPIT22967
VIA SPLUGA, 43, CERNUSCO LOMBARDONE, 23870
BLOPIT22974
VIA GEROLAMO BORGAZZI, 83, MONZA, 20900
BLOPIT22976
VIA DANTE ALIGHIERI, 9B, SPIRANO, 24050
BLOPIT22977
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 157, URGNANO, 24059
BLOPIT22982
VIA BORGO SAN MARCO ANG. VIA, CISERANO, 24040
BLOPIT22992
PIAZZA IV NOVEMBRE, 4, AZZANO SAN PAOLO, 24052
BLOPIT22995
CORSO BRIANZA, 20, MARIANO COMENSE, 22066
BLOPIT22996
VIA ALESSANDRO MANZONI, 20, CASTIONE DELLA PRESOLANA, 24020
BLOPIT22997
VIA VINCENZO FOPPA, 26, MILANO, 20144
BLOPIT22998
VIA MONTE ROSA, ANG. VIA BETULLE, 0, SELVINO, 24020
BLOPIT22D09
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 16, BOSCOREALE, 80041
BLOPIT22D10
VIALE MINIERI, 143, TELESE TERME, 82037
BLOPIT22D11
VIALE BONARIA, 58, CAGLIARI, 09125
BLOPIT22D12
VIA NAZIONALE, 161/167, AVELLINO, 83025
BLOPIT22XXX
PIAZZA SAN CARLO, 156, TORINO, 10121
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