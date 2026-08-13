BCBJSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC.

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC.

Adresa pobočky

BCB COMPLEX

Kód pobočky

BCBJSSJBXXX

Název banky

BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC.

Město

JUBA

BCBJSSJBXXX

Banka BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC. není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC..

Pobočky BUFFALO COMMERCIAL BANK PLC.

BCBJSSJBXXX

BCB COMPLEX, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.