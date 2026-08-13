BCAOTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Adresa pobočky

RUE ABDOULAYE FADIGA

Kód pobočky

BCAOTGTGXXX

Název banky

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Město

LOME

BCAOTGTGXXX

Banka BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST.

Pobočky BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

BCAOTGTGKAR

KARA

BCAOTGTGXXX

RUE ABDOULAYE FADIGA, LOME, 3679

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.