BAPPIT21628
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO BPM SPA
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BANCO BPM SPA pomocí převodu přes Wise. Více informací
BANCO BPM SPA
VIA ARMANDO DIAZ, 77
628
BANCO BPM SPA
PORTICI
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 432,09 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 432,09 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANCO BPM SPA
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO BPM SPA.
Pobočky BANCO BPM SPA
BAPPIT21001
PIAZZA NOGARA, 2, VERONA, 37121
BAPPIT21002
CORSO PORTA NUOVA, 4, VERONA, 37122
BAPPIT21003
CASA DEI MERCANTI P. ERBE, 17/B, VERONA, 37121
BAPPIT21004
VIA FILIPPO ROSA MORANDO, 17, VERONA, 37131
BAPPIT21005
CORSO MILANO, 4A, VERONA, 37138
BAPPIT21006
VIA SANTA TERESA, 83, VERONA, 37135
BAPPIT21007
VIA UNITA' D'ITALIA, 187, VERONA, 37132
BAPPIT21008
VIA IV NOVEMBRE, 48, VERONA, 37126
BAPPIT21009
VIA MANTOVANA, 81, VERONA, 37137
BAPPIT21010
VIA LUIGI BONZANINI, 10, VERONA, 37136
BAPPIT21011
VIALE DEL LAVORO, 8, VERONA, 37135
BAPPIT21012
VIA DELLA VITTORIA, 3, VERONA, 37129
BAPPIT21013
VIA PADOVA, 204, MILANO, 20132
BAPPIT21014
VIALE BRENNERO, 5, VERONA, 37025
BAPPIT21015
VIA GOFFREDO MAMELI, 154, VERONA, 37124
BAPPIT21016
PIAZZA L. LENOTTI, 13, BARDOLINO, 37011
BAPPIT21017
PIAZZA VIOLINI NOGAROLA, 12A, CASTEL D'AZZANO, 37060
BAPPIT21018
VIA ROMA, 28, BELFIORE, 37050
BAPPIT21019
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 41, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
BAPPIT21020
VIA PORTA ANTICA, 65, CAVRIANA, 46040
BAPPIT21021
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28, MILANO, 20122
BAPPIT21022
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 10, BOVOLONE, 37051
BAPPIT21023
VIA PALLADIO, 43, VERONA, 37138
BAPPIT21024
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21025
VIA OBERDAN, 8, SORGA', 37060
BAPPIT21026
PIAZZA XXVI APRILE, 1, BUSSOLENGO, 37012
BAPPIT21027
VIA XI FEBBRAIO, 7, CONEGLIANO, 31015
BAPPIT21028
PIAZZA CARLO ALBERTO, PASTRENGO, 37010
BAPPIT21029
VIA SALVATORE PIANELL, 52, MILANO, 20125
BAPPIT21030
VIA GIULIO SANDRI, 4, CAPRINO VERONESE, 37013
BAPPIT21031
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 4, GOITO, 46044
BAPPIT21032
PIAZZA ANGELINI, 33, CASTELNUOVO DEL GARDA, 37014
BAPPIT21033
PIAZZALE G. MARCONI, 2, GUIDIZZOLO, 46040
BAPPIT21034
VIA CARMELITANI SCALZI, 16, VERONA, 37122
BAPPIT21035
VIA G.VERDI ANG.VIA ROSA, 1, VENEZIA, 30171
BAPPIT21036
PIAZZA MATTEOTTI, 27, CEREA, 37053
BAPPIT21037
VIA CADORE, 43, MILANO, 20135
BAPPIT21038
PIAZZA DEL MANDAMENTO, 80, COLOGNA VENETA, 37044
BAPPIT21039
PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE, 14, MEZZANE DI SOTTO, 37030
BAPPIT21040
VIA A. GRAMSCI, 71, DESENZANO DEL GARDA, 25015
BAPPIT21041
LARGO CAIROLI, 2A, MILANO, 20121
BAPPIT21043
VIA G. MAZZINI, 7, PORDENONE, 33170
BAPPIT21044
VIA VALPOLICELLA, 204 - 37015, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37015
BAPPIT21045
CORSO ITALIA, 138, GARDA, 37016
BAPPIT21046
VIA ROMA, 26, GREZZANA, 37023
BAPPIT21047
INTERRATO DELL'ACQUA MORTA, 58, VERONA, 37129
BAPPIT21048
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 10, ISOLA DELLA SCALA, 37063
BAPPIT21049
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21050
VIA GARDESANA, 5, LAZISE, 37017
BAPPIT21051
VIA XXVI APRILE, 2, SONA, 37060
BAPPIT21052
VIA ROMA, 33, LEGNAGO, 37045
BAPPIT21053
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 13, MALCESINE, 37018
BAPPIT21054
VIA MARCONI, 26, MINERBE, 37046
BAPPIT21055
VIA MAGISTRINI, 3, MOMO, 28015
BAPPIT21056
VIA ROMA, 6, MONTECCHIA DI CROSARA, 37030
BAPPIT21057
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21058
VIA VITTORIO VENETO, 6, MONTEFORTE D'ALPONE, 37032
BAPPIT21059
VIA BRENZONI, 10, MOZZECANE, 37060
BAPPIT21060
LARGO TRITONE ANG. DUE MACELLI, 9, ROMA, 00187
BAPPIT21061
VIA UMBERTO I, 3, MANIAGO, 33085
BAPPIT21062
VIA MAZZINI, 13, NEGRAR, 37024
BAPPIT21063
VIA XXVI APRILE, 10A, OPPEANO, 37050
BAPPIT21064
VIA PALMINO STERZI, 13, NOGARA, 37054
BAPPIT21065
VIA BRENNERO, 207, DOLCE', 37020
BAPPIT21066
VIA LEGNAGHESE, 10 - 46030 SAN, SAN GIORGIO DI MANTOVA, 46030
BAPPIT21067
CORSO ANTONIO ROSMINI, 10, ROVERETO, 38068
BAPPIT21068
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA, PESCANTINA, 37026
BAPPIT21069
VIA A. DE GASPERI, 30, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37050
BAPPIT21070
VIALE RISORGIMENTO ANG. VIA MILANO, PESCHIERA DEL GARDA, 37019
BAPPIT21071
PIAZZA G. MARCONI, 12A, RONCA', 37030
BAPPIT21072
PIAZZA GARIBALDI, 17, RONCO ALL'ADIGE, 37055
BAPPIT21073
VIA ROMA, 2/A, SANT'ANNA D'ALFAEDO, 37020
BAPPIT21074
VIALE RISORGIMENTO, 30, VOLTA MANTOVANA, 46049
BAPPIT21075
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 24, UDINE, 33100
BAPPIT21076
CORSO VENEZIA, 75, SAN BONIFACIO, 37047
BAPPIT21077
PIAZZA SAN ROCCO, 1, SPILIMBERGO, 33097
BAPPIT21078
PIAZZA UMBERTO I, 4, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
BAPPIT21079
VIA ROMA, 11, SAN GIOVANNI ILARIONE, 37035
BAPPIT21080
PIAZZA DELLA VITTORIA, 17, SANGUINETTO, 37058
BAPPIT21081
PIAZZA DEL POPOLO, 44 - 37036 SAN, SAN MARTINO BUON ALBERGO, 37036
BAPPIT21082
VIA ROMA, 7, SAN PIETRO IN CARIANO, 37029
BAPPIT21083
VIA LEONARDO DA VINCI, 97, TREZZANO SUL NAVIGLIO, 20090
BAPPIT21084
CORSO VITTORIO EMANUELE, 35, SOAVE, 37038
BAPPIT21085
VIA NAZIONALE, 105, CALDIERO, 37042
BAPPIT21086
VIA OSTERIA GRANDE, 22, SOMMACAMPAGNA, 37066
BAPPIT21087
VIA D. ALIGHIERI, 28, TORRI DEL BENACO, 37010
BAPPIT21088
PIAZZA MERCATO, 3, TREGNAGO, 37039
BAPPIT21089
PIAZZA R. BOLOGNESE TREVENZOLI, 9, TREVENZUOLO, 37060
BAPPIT21090
VIA BOSCO, 4, SONA, 37060
BAPPIT21091
VIA SANTA CROCE, 49, TRENTO, 38122
BAPPIT21092
PIAZZA CARLO ALBERTO, 51, VALEGGIO SUL MINCIO, 37067
BAPPIT21093
VIA ANTONIO CANOVA, 16, TREVISO, 31100
BAPPIT21094
CORSO ARNALDO FRACCAROLI, 52, VILLA BARTOLOMEA, 37049
BAPPIT21095
CORSO SEMPIONE, 38, MILANO, 20154
BAPPIT21096
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BAPPIT21097
CASELLE DI SOMMAC ZONA PARTENZE, VILLAFRANCA DI VERONA, 37060
BAPPIT21098
PIAZZA S. TOSCANA, 20, ZEVIO, 37059
BAPPIT21099
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21101
VIA FRATELLI D'ITALIA, 4, BUSTO ARSIZIO, 21052
BAPPIT21102
CORSO ROMA, 79, SPIGNO MONFERRATO, 15018
BAPPIT21103
VIA CICCOTTI, 2, ROMA, 00100
BAPPIT21104
VIA PANTELLERIA, 15, ROMA, 00141
BAPPIT21105
PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1, ROMA, 00175
BAPPIT21106
VIA LUDOVISI, 46, ROMA, 00187
BAPPIT21107
VIA MAZZINI, 25, ARZIGNANO, 36071
BAPPIT21108
PIAZZA G. PELLIZZARI, 4, ARZIGNANO, 36071
BAPPIT21109
VIA ROMA, 14, ARZIGNANO, 36070
BAPPIT21110
PIAZZA GIACOMO ZANELLA, 23, CHIAMPO, 36072
BAPPIT21111
VIA VALCHIAMPO, 26, MONTORSO VICENTINO, 36050
BAPPIT21112
VIA VERDI, 4/A, ALTAVILLA VICENTINA, 36077
BAPPIT21113
STATALE 248 MAROSTICANA, 233, DUEVILLE, 36031
BAPPIT21114
VIALE ABRUZZI, 96, MILANO, 20131
BAPPIT21115
PIAZZA RISORGIMENTO, 12, VERONA, 37139
BAPPIT21116
VIALE GABRIELE D'ANNUNZIO, 6, VERONA, 37126
BAPPIT21117
VIA ROMA, 2, VILLORBA, 31050
BAPPIT21118
CORSO CAVOUR ANG. VIA D. ALIGHIERI, BUTTAPIETRA, 37060
BAPPIT21119
VIA CESARE BATTISTI, 11, BADIA CALAVENA, 37030
BAPPIT21120
VIA TRIESTE, 31B, PADOVA, 35121
BAPPIT21121
VIA CAMPOSTRINI, 70, SAN PIETRO IN CARIANO, 37020
BAPPIT21122
VIA PIO BRUGNOLI, 28, FUMANE, 37022
BAPPIT21123
VIA OSPITAL VECCHIO, 32, LEGNAGO, 37045
BAPPIT21124
VIA LESSINI, 11/C, CERRO VERONESE, 37020
BAPPIT21125
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21127
VIALE SAN LAZZARO, 74, VICENZA, 36100
BAPPIT21128
VIA S. MARCO, 10, MARCON, 30020
BAPPIT21129
VIA PIAVE, 51, CASTEL D'AZZANO, 37060
BAPPIT21130
STRADA PROV LE ANGOLO VIA NAPOLEONE, AFFI, 37010
BAPPIT21131
VIA VILLAFONTANA, 177, BOVOLONE, 37050
BAPPIT21132
VIA ROMA, 17/B, LAVAGNO, 37030
BAPPIT21133
PIAZZA MATTEOTTI, 26, CAZZANO DI TRAMIGNA, 37030
BAPPIT21134
VIA COLONNELLO GIOVANNI FINCATO, VERONA, 37131
BAPPIT21135
VIA ROMA, 97, CESANO BOSCONE, 20090
BAPPIT21136
VIA LUIGI GALVANI, 18A, VERONA, 37138
BAPPIT21137
VIA CESENA, 2, VERONA, 37134
BAPPIT21138
VIA MONTORIO, 62, VERONA, 37131
BAPPIT21139
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21140
VIA PAOLO SARPI, 10, VERONA, 37133
BAPPIT21141
VIA CA' NOVA ZAMPIERI, 4E, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
BAPPIT21142
VIA ALVISE DA MOSTO, 31, VERONA, 37138
BAPPIT21143
VIA CESARE BATTISTI, 11, LONIGO, 36045
BAPPIT21144
VIA ROMA, ANG. VIA MONTEGRAPPA, 2, VIGASIO, 37068
BAPPIT21145
VIA MONTE GRAPPA, 6P, THIENE, 36016
BAPPIT21146
VIA CENTRO, 130, VERONA, 37135
BAPPIT21147
PIAZZA ERCOLE PROCACCINI, 5, CESANO MADERNO, 20811
BAPPIT21148
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21150
VIA DANTE ALIGHIERI, 12, ILLASI, 37031
BAPPIT21151
VIA BOMBIERI, 7, GREZZANA, 37020
BAPPIT21152
VIA SPINETTI, 125, OPPEANO, 37050
BAPPIT21153
PIAZZA IV NOVEMBRE, 2F, POVEGLIANO VERONESE, 37064
BAPPIT21154
VIA UGO FOSCOLO, 10, DESENZANO DEL GARDA, 25015
BAPPIT21155
VIA OLMO, 1, VERONA, 37033
BAPPIT21156
VIA LAZZARETTO, 81, MONTEFORTE D'ALPONE, 37030
BAPPIT21157
VIA ROMA, 11, ALTISSIMO, 36070
BAPPIT21158
VIA PROVA, 41A, SAN BONIFACIO, 37047
BAPPIT21159
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21160
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21161
VIA DELL'AQUILIO, 24, NEGRAR, 37020
BAPPIT21162
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21163
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 3, GAMBELLARA, 36053
BAPPIT21164
VIA MAZZINI, 105, VILLAFRANCA DI VERONA, 37060
BAPPIT21165
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21166
VIA MONTE CENGIO, 20, CORNEDO VICENTINO, 36073
BAPPIT21167
VIA FRANCESCO ZANUSSO, 13, ODERZO, 31046
BAPPIT21168
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21169
VIA GIAMBATTISTA PERGOLESI, 32, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
BAPPIT21170
VIA FRATELLI CERVI, 7-9, VERONA, 37138
BAPPIT21171
PIAZZA DE GASPERI, 13, SARONNO, 21047
BAPPIT21172
CORSO MAZZINI, 85, MONTEBELLUNA, 31044
BAPPIT21173
VIALE STAZIONE ANG. VIA TRIESTE, MONTECCHIO MAGGIORE, 36041
BAPPIT21174
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 14, ROVERE' VERONESE, 37028
BAPPIT21175
VIA LUCANIA, 2, ARZIGNANO, 36071
BAPPIT21176
PIAZZA ANTONIO ALBERTI, 16, LAZISE, 37010
BAPPIT21177
VIA CARDINAL MINORETTI, 41, COGLIATE, 20815
BAPPIT21179
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21180
PIAZZA DELLO STATUTO, SCHIO, 36015
BAPPIT21181
VIALE DEL LAVORO, 39/A - 37036, SAN MARTINO BUON ALBERGO, 37036
BAPPIT21182
VIA MANIN, 4, BARDOLINO, 37011
BAPPIT21183
VIA TERRAGLIO, 35, TREVISO, 31100
BAPPIT21184
VIA QUADRATO, 92, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BAPPIT21185
VIA ROMA, 13, NOGAROLE VICENTINO, 36070
BAPPIT21186
PIAZZA VITTORIO EMANUELE - 37010, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37010
BAPPIT21187
VIA C.COLOMBO, 14, BRENZONE, 37010
BAPPIT21188
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21189
VIA ROMA, 40, ALBAREDO D'ADIGE, 37041
BAPPIT21190
PIAZZA GUALINO, 3/A, BIELLA, 13051
BAPPIT21191
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21192
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21193
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21194
PIAZZALE DELLA VITTORIA, 13, CASTEL GOFFREDO, 46042
BAPPIT21195
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21196
PIAZZA ROMA, 3, SONA, 37060
BAPPIT21197
VIA GIDINO, 6, SOMMACAMPAGNA, 37066
BAPPIT21200
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 119, MILANO, 20139
BAPPIT21201
VIA ROMA, 30, ARCOLE, 37040
BAPPIT21202
VIA ROMA, 69, ROVERCHIARA, 37050
BAPPIT21203
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 76, SUNO, 28019
BAPPIT21204
VIA DE TONI, 2, CAMPODARSEGO, 35011
BAPPIT21205
VIA VIGONOVESE, 50C, PADOVA, 35020
BAPPIT21206
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21207
LUNGADIGE GALTAROSSA, 8, VERONA, 37133
BAPPIT21208
VIA GUERRAZZI, 32, BOLOGNA, 40125
BAPPIT21209
VIA DI CORTICELLA, 184, BOLOGNA, 40128
BAPPIT21210
VIA ROMA, 72, TORRI DI QUARTESOLO, 36040
BAPPIT21211
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 11, VALDAGNO, 36078
BAPPIT21212
PIAZZA G. FERRARI, 8, VALDUGGIA, 13018
BAPPIT21213
CORSO VALSESIA, 120, GATTINARA, 13045
BAPPIT21214
VIA FRACASTORO, 54, CAVAION VERONESE, 37010
BAPPIT21215
VIA BRUXELLES, 8C, SAN DONATO MILANESE, 20097
BAPPIT21216
LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 43, ROMA, 00193
BAPPIT21217
VIA EMILIA, 175, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
BAPPIT21218
VIA LEGNAGHESE, 10 - 46051 SAN, SAN GIORGIO DI MANTOVA, 46051
BAPPIT21219
CORSO XXIX APRILE, 11, CASTELFRANCO VENETO, 31033
BAPPIT21220
PIAZZA CARLO ALBERTO, 45, BRA, 12042
BAPPIT21221
LARGO ALCIDE DE GASPERI, 2, VIADANA, 46019
BAPPIT21222
VIA VITTORIO EMANUELE, 23, CHERASCO, 12062
BAPPIT21223
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 9, NOGAROLE ROCCA, 37060
BAPPIT21224
VIA ROMA, 1, POSTUA, 13010
BAPPIT21225
VIA ROMA, 2, SOSTEGNO, 13029
BAPPIT21226
VIA ALESSANDRO FLEMING, 2, VERONA, 37135
BAPPIT21227
VIA ROMA, 5, CAMPERTOGNO, 13023
BAPPIT21228
VIA DELL'ARTIGIANATO, 4 - 37020, MARANO DI VALPOLICELLA, 37020
BAPPIT21229
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21230
VIA CARDUCCI, BADIA POLESINE, 45021
BAPPIT21231
CORSO VERCELLI, 109, TORINO, 10155
BAPPIT21233
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21234
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21235
VIALE MATTEOTTI, 101, CESENA, 47023
BAPPIT21236
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21237
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21238
VIA XX SETTEMBRE, 14, TRAVESIO, 33090
BAPPIT21239
VIA MONTI, SEVESO, 20822
BAPPIT21240
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21242
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21243
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21244
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 1, DESENZANO DEL GARDA, 25015
BAPPIT21245
VIA GIUSEPPE VERDI, 27B, PARMA, 43100
BAPPIT21246
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 54, VALDOBBIADENE, 31049
BAPPIT21247
PIAZZA DONDI DALL'OROLOGIO, 5, ABANO TERME, 35031
BAPPIT21248
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21249
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 25, LAZISE, 37017
BAPPIT21250
VIA CAVOUR, 16, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BAPPIT21251
PIAZZALE FLAMINIO, 1, ROMA, 00196
BAPPIT21252
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21253
VIA DI DONNA OLIMPIA, 296, ROMA, 00152
BAPPIT21254
VIA UGO OJETTI, 74, ROMA, 00137
BAPPIT21255
VIA ROMA, 17, MONTAGNANA, 35044
BAPPIT21256
PIAZZA CASTELLO, 24, SUZZARA, 46029
BAPPIT21257
PIAZZA SAN ROCCO, 22, MOTTA DI LIVENZA, 31045
BAPPIT21258
CORSO PADOVA, 85, VICENZA, 36100
BAPPIT21261
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 12, TRIESTE, 34129
BAPPIT21262
VIALE DELLA VITTORIA, 7, ASOLA, 46041
BAPPIT21263
VIA CESARE BATTISTI, 57A, QUISTELLO, 46026
BAPPIT21264
VIA TRENTO E TRIESTE, ROVERBELLA, 46048
BAPPIT21265
VIA IPPODROMO ANG. VIA ARENA, SANDRIGO, 36066
BAPPIT21266
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21267
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21268
VIA ROMA, 2, NOVENTA VICENTINA, 36025
BAPPIT21269
VIA VITTORIO VENETO, 23, MATTINATA, 71030
BAPPIT21270
VIALE REGINA MARGHERITA, 35, ROVIGO, 45100
BAPPIT21272
VIA SPESSA, 23C, CARMIGNANO DI BRENTA, 35010
BAPPIT21273
VIA VALSUGANA, 203, SAN GIORGIO IN BOSCO, 35010
BAPPIT21274
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21275
VIA DEI TARTARI, 31, ASOLO, 31011
BAPPIT21276
VIA LUIGI ZUPPETTA, 36, LUCERA, 71036
BAPPIT21277
VIA TERRAGLIO, 35, MOGLIANO VENETO, 31021
BAPPIT21278
VIA DEL SANTO, LIMENA, 35010
BAPPIT21279
VIA BALDASSARRE GALUPPI, 310, VENEZIA, 30100
BAPPIT21280
CONTRADA CA' SCHENA, 91, SAN ZENO DI MONTAGNA, 37010
BAPPIT21281
VIA XXV APRILE, 2, BOZZOLO, 46012
BAPPIT21282
VIA GUIDO RENI, 5, PADOVA, 35134
BAPPIT21283
PIAZZA SAN ROCCO, 2, ROVERE' VERONESE, 37028
BAPPIT21284
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21285
VIA TIZIANO ASPETTI, 32, PADOVA, 35132
BAPPIT21286
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21287
CONTRA' RIALTO, 16, CAMPOSAMPIERO, 35012
BAPPIT21288
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 79, SAN NICANDRO GARGANICO, 71015
BAPPIT21289
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21290
VIA GUGLIELMO MARCONI, 12, GRAVINA DI CATANIA, 95030
BAPPIT21291
VIA ROMA, 22, SAN MARTINO DI LUPARI, 35018
BAPPIT21292
VIA ROMA, 48, SAONARA, 35020
BAPPIT21293
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21294
VIA ROMA, 105, ALBIGNASEGO, 35020
BAPPIT21295
VIA VITTORIO EMANUELE, 122/C-D, VALVERDE, 95028
BAPPIT21296
VIA POIANO, 25, VERONA, 37030
BAPPIT21297
CORSO ITALIA, 15, ACIREALE, 95024
BAPPIT21298
VIA E. BELLIA, 184, PATERNO', 95047
BAPPIT21303
PIAZZA CARLO ALBERTO, 28A, MONCALVO, 14036
BAPPIT21304
VIA VITTORIO EMANUELE II, 39, OCCIMIANO, 15040
BAPPIT21305
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21306
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21307
VIA CAP. MAGG. LUIGI ALZONA, 4, VILLANOVA MONFERRATO, 15030
BAPPIT21308
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1336-1337, VENEZIA, 30122
BAPPIT21310
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21311
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21312
VIALE CORSICA, 31, MILANO, 20133
BAPPIT21313
VIA IV NOVEMBRE, 41, SONA, 37010
BAPPIT21314
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21315
PIAZZA MARCONI, 1, MALO, 36034
BAPPIT21317
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21322
CORSO ANDREA PALLADIO, 67, VICENZA, 36100
BAPPIT21323
VIA ROI, 63, MONTICELLO CONTE OTTO, 36010
BAPPIT21325
VIA DELL'IMBRECCIATO, 134CDEF, ROMA, 00149
BAPPIT21326
PIAZZA XI FEBBRAIO, 12, CASTELLO DI GODEGO, 31030
BAPPIT21327
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21329
VIA DELL'INDUSTRIA, 75, VICENZA, 36100
BAPPIT21330
VIA VITTORIO VENETO, 84, MARANO VICENTINO, 36035
BAPPIT21331
VIA G. MARCONI ANG. VIA GIARRE, 83, ISOLA VICENTINA, 36033
BAPPIT21334
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21336
VIA ALCIDE DE GASPERI, 45, SAN VENDEMIANO, 31020
BAPPIT21337
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21338
VIA MONTELLO, VILL. GIOVANNI PAOLO, MAROSTICA, 36063
BAPPIT21339
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21340
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21341
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21342
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21343
PIAZZA CHIESA ANG. VIA LEOPARDI, CEREA, 37050
BAPPIT21344
VIA ALPONE ANG. VIA OLMO, 2/L, RONCA', 37030
BAPPIT21347
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21348
VIA AMADEO, MILANO, 20133
BAPPIT21349
PIAZZA MATTEOTTI, 8/A, JESOLO, 30016
BAPPIT21350
PIAZZA SAN GIOVANNI, 1, CIRIE', 10073
BAPPIT21351
PIAZZA CAPOROSSI, 22, MATHI, 10075
BAPPIT21352
VIA GALLARATE, 101, MILANO, 20151
BAPPIT21353
VIALE SEVERINO BOEZIO, 2, MILANO, 20145
BAPPIT21354
VIA VINCENZO GIORDANO ORSINI, 18, MILANO, 20147
BAPPIT21355
VIA ALFONSO CAPECELATRO, 30, MILANO, 20148
BAPPIT21357
VIA VAL MAIRA, 11, MILANO, 20162
BAPPIT21358
VIALE GIOVANNI SUZZANI, 250, MILANO, 20162
BAPPIT21360
VIA AURELIA NORD, 14, GROSSETO, 58100
BAPPIT21361
VIA DELLA FONTE, 5 - 58043, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 58043
BAPPIT21362
PIAZZA XXIV MAGGIO, 2, FOLLONICA, 58022
BAPPIT21363
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI, MASSA MARITTIMA, 58024
BAPPIT21364
VIA XX SETTEMBRE, 25, SCANSANO, 58054
BAPPIT21365
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21366
VIA MELCHIORRE GIOIA, 47, MILANO, 20124
BAPPIT21370
PIAZZALE LUIGI CADORNA, 14-16, MILANO, 20123
BAPPIT21371
PIAZZA LIMA, 2, MILANO, 20124
BAPPIT21374
VIA MOLISE, 2, ROMA, 00187
BAPPIT21378
CORSO SEMPIONE, 27, MILANO, 20145
BAPPIT21386
CORSO PROMESSI SPOSI, 19, VALMADRERA, 23868
BAPPIT21387
VIA DEL MARE, 63, POMEZIA, 00040
BAPPIT21391
PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO, 1, MILANO, 20135
BAPPIT21392
VIA SALVO D'ACQUISTO, 4, MILANO, 20152
BAPPIT21393
CORSO GENOVA, 29, MILANO, 20123
BAPPIT21394
CORSO PLEBISCITI, 19, MILANO, 20129
BAPPIT21396
CORSO BUENOS AIRES, 79, MILANO, 20124
BAPPIT21397
VIA FILIPPO TURATI, 26, MILANO, 20121
BAPPIT21398
VIA ROMA, 34, COLLAGNA, 42037
BAPPIT21400
PIAZZA TANCREDI GALIMBERTI, 1, CUNEO, 12100
BAPPIT21402
VIA MONDATORA, 14, MODENA, 41121
BAPPIT21403
VIA GIOVANNI XXIII, 33C, CARPI, 41012
BAPPIT21404
VIA J. BERENGARIO, 22, CARPI, 41012
BAPPIT21405
PIAZZA DELLA COSTITUENTE, 80, MIRANDOLA, 41037
BAPPIT21406
VIA CARLO MARX, 64, CARPI, 41012
BAPPIT21407
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 15, SASSUOLO, 41049
BAPPIT21408
CORSO ITALIA, 15, VIGNOLA, 41058
BAPPIT21409
VIALE DELLO SPORT I PORTALI, 50/32, MODENA, 41100
BAPPIT21410
VIA PIAVE, 5, MODENA, 41121
BAPPIT21411
VIA DEI TORRAZZI, 8, MODENA, 41122
BAPPIT21412
VIA EMILIA OVEST, 394, MODENA, 41123
BAPPIT21413
VIA GIARDINI, 470/A, MODENA, 41124
BAPPIT21414
VIA DELLE GINESTRE, 100, MODENA, 41126
BAPPIT21415
VIA RISORGIMENTO, 13, CAMPOGALLIANO, 41011
BAPPIT21416
VIA ZANASI, 11/E, CASTELNUOVO RANGONE, 41051
BAPPIT21417
VIA MARSALA, 3, CASTELVETRO DI MODENA, 41014
BAPPIT21418
VIA CUSANI, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21419
VIA FRATELLI ROSSELLI, 278, MODENA, 41125
BAPPIT21420
PIAZZA DELLA VITTORIA, 22, FANANO, 41021
BAPPIT21421
PIAZZA VITTORIO BACHELET, 3, FIORANO MODENESE, 41042
BAPPIT21422
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21423
VIA CAPITANO A. COPPI, 5, FIUMALBO, 41022
BAPPIT21424
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, 8, FORMIGINE, 41043
BAPPIT21425
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21426
VIA ROMA, 69, FRASSINORO, 41044
BAPPIT21427
VIA DON FRANCHINI, 87, FORMIGINE, 41043
BAPPIT21428
VIA M. BUONARROTI, 802, GUIGLIA, 41052
BAPPIT21429
VIA ALESSANDRO MANZONI, 21, PADERNO D'ADDA, 23877
BAPPIT21430
VIA GIARDINI, 313, LAMA MOCOGNO, 41023
BAPPIT21431
VIA BEDINE, 39, CASTELVETRO DI MODENA, 41010
BAPPIT21432
PIAZZA TOSCANINI, 2/1, MARANELLO, 41053
BAPPIT21433
VIA ABETONE INFERIORE, 14, MARANELLO, 41053
BAPPIT21434
VIA CLAUDIA, 102, MARANELLO, 41053
BAPPIT21435
VIA ROMA, 138, MEDOLLA, 41036
BAPPIT21436
VIA ROMA, 70, MONTECRETO, 41025
BAPPIT21437
PIAZZA FONTANA, 31, MONTEFIORINO, 41045
BAPPIT21438
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11/A, MONTESE, 41055
BAPPIT21439
VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 42, NONANTOLA, 41015
BAPPIT21440
PIAZZA I MAGGIO, 28, NOVI DI MODENA, 41016
BAPPIT21441
CORSO LUIGI CARLO FARINI, 3, RUSSI, 48026
BAPPIT21442
VIA GIARDINI, 136, PAVULLO NEL FRIGNANO, 41026
BAPPIT21443
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 23, RAVENNA, 48121
BAPPIT21444
VIALE IV NOVEMBRE, 32, FAENZA, 48018
BAPPIT21445
VIA CHIESA SUD, 23, NOVI DI MODENA, 41030
BAPPIT21446
VIA VIGNOLESE, 33, MARANO SUL PANARO, 41054
BAPPIT21447
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 33, SAN FELICE SUL PANARO, 41038
BAPPIT21448
VIA CANALETTO, 24B, SAN PROSPERO, 41030
BAPPIT21449
PIAZZA ANDREOLI, 5, SAN POSSIDONIO, 41039
BAPPIT21450
VIA GIARDINI NORD INTERNO, 4, SERRAMAZZONI, 41028
BAPPIT21451
PIAZZA PASSERINI, 8, SESTOLA, 41029
BAPPIT21452
VIA A. GRANDI, 137, SOLIERA, 41019
BAPPIT21453
VIA BRANDOLI, 54/ A, SAN PROSPERO, 41030
BAPPIT21454
VIA MAURO TESI, 1071, ZOCCA, 41059
BAPPIT21455
VIA DELLE LAME, 57C, BOLOGNA, 40122
BAPPIT21456
VIA UGO BASSI, 11, BOLOGNA, 40121
BAPPIT21457
VIA ROMA, 4/6, REGGIO NELL'EMILIA, 42121
BAPPIT21458
PIAZZA GARIBALDI, 2A, CORREGGIO, 42015
BAPPIT21459
VIA PIER CARLO CADOPPI, 14, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
BAPPIT21461
VIALE UMBERTO I, 2D, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
BAPPIT21462
VIA FRATELLI CERVI, 72, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
BAPPIT21463
VIA DEI GONZAGA, 72A, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
BAPPIT21464
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 2A, REGGIO NELL'EMILIA, 42122
BAPPIT21465
VIA ANTONIO GRAMSCI, 1, BAGNOLO IN PIANO, 42011
BAPPIT21466
VIA EMILIA ALL'ANGELO, 5, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
BAPPIT21467
VIA PANIZZI, 1, BRESCELLO, 42041
BAPPIT21468
CORSO RISORGIMENTO, 69A, NOVARA, 28100
BAPPIT21469
VIA F. CRISPI, 26A, CARPINETI, 42033
BAPPIT21470
VIA ANTONIO GRAMSCI, 50, CASTELNOVO DI SOTTO, 42024
BAPPIT21471
VIA ROMA, 54C, CASTELNOVO NE' MONTI, 42035
BAPPIT21472
VIA DELLA REPUBBLICA, 1, CAVRIAGO, 42025
BAPPIT21473
VIA RADICI, 31C, TOANO, 42010
BAPPIT21474
PIAZZA MATTEOTTI, 31, CANOSSA, 42026
BAPPIT21475
VIA ROMA, 34, COLLAGNA, 42037
BAPPIT21477
VIALE CAVOUR, 138A, FERRARA, 44100
BAPPIT21478
CORSO ROMA, 39, FABBRICO, 42042
BAPPIT21479
VIA TADDEI, 7, QUATTRO CASTELLA, 42030
BAPPIT21480
PIAZZA BENTIVOGLIO, 13, GUALTIERI, 42044
BAPPIT21481
VIA S. GONZAGA, 10C, GUASTALLA, 42016
BAPPIT21482
STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 46, PESARO, 61121
BAPPIT21483
VIA E. BAGNOLI, 14, LIGONCHIO, 42039
BAPPIT21484
VIA FABIO FILZI, 25, MANTOVA, 46100
BAPPIT21485
PIAZZA CAVOUR, 1, MONTECCHIO EMILIA, 42027
BAPPIT21486
VIALE MONTE SANTO, 8, MILANO, 20124
BAPPIT21487
VIA DON PASQUINO BORGHI, 14, POVIGLIO, 42028
BAPPIT21488
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21489
PIAZZA CERVI, 19, GATTATICO, 42043
BAPPIT21490
PIAZZA XXVI MAGGIO 1734, 19, BITONTO, 70032
BAPPIT21491
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 68, REGGIOLO, 42046
BAPPIT21492
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 4A, RUBIERA, 42048
BAPPIT21493
VIA MAZZINI, 3/A, PARMA, 43100
BAPPIT21494
VIA S. LORENZO, 22/B, CASALGRANDE, 42010
BAPPIT21495
VIA ANTONIO GRAMSCI, 1, SAN POLO D'ENZA, 42020
BAPPIT21496
VIA ROMA, 31A, SANT'ILARIO D'ENZA, 42049
BAPPIT21497
CORSO VALLISNERI, 17G, SCANDIANO, 42019
BAPPIT21498
VIA VAL D'ENZA, 38, VETTO, 42020
BAPPIT21499
VIA GARIBALDI, 73/A, PARMA, 43121
BAPPIT21500
PIAZZA DELLA LIBERTA', 17, SORBOLO MEZZANI, 43058
BAPPIT21501
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 58, ARENZANO, 16011
BAPPIT21502
VIALE VITTORIO VENETO, 73 - 41018, SAN CESARIO SUL PANARO, 41018
BAPPIT21503
VIA EMILIA EST, 802, MODENA, 41122
BAPPIT21504
PIAZZA DELLA LIBERTA', 17, SORBOLO MEZZANI, 43058
BAPPIT21505
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21506
VIA ALESSANDRIA, 85, ROMA, 00198
BAPPIT21507
VIA EMILIA, 217, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
BAPPIT21508
VIA EMILIA ALL'OSPIZIO, 28/ABC, REGGIO NELL'EMILIA, 42121
BAPPIT21509
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21510
VIA ERNESTO CHE GUEVARA, 2C, REGGIO NELL'EMILIA, 42123
BAPPIT21511
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21512
PIAZZA CAVOUR, 15, GAMBOLO', 27025
BAPPIT21513
PIAZZA G. GARIBALDI, 1, GARLASCO, 27026
BAPPIT21514
PIAZZA SAN ROCCO, 15, DORNO, 27020
BAPPIT21515
VIA SANVITALE, 4, FONTANELLATO, 43012
BAPPIT21516
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21517
VIA RADICI NORD, 12, CASTELLARANO, 42014
BAPPIT21518
VIA C. SIGONIO, 145, MODENA, 41124
BAPPIT21519
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, CAVEZZO, 41032
BAPPIT21520
VIA ENRICO BERLINGUER, 15D, SPILAMBERTO, 41057
BAPPIT21521
VIA JOSIP BROZ TITO, 20A, REGGIO NELL'EMILIA, 42123
BAPPIT21522
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21523
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 8, SALA BAGANZA, 43038
BAPPIT21524
PIAZZA CESARE BATTISTI, 35, TRAVERSETOLO, 43029
BAPPIT21525
VIA G. MARCONI, 7, BASTIGLIA, 41030
BAPPIT21526
PIAZZA D. CHIESA, 1, BIBBIANO, 42021
BAPPIT21527
VIA VENEZIA, 50, PARMA, 43122
BAPPIT21528
PIAZZA SANTA MARIA, 31, BUSSETO, 43011
BAPPIT21529
VIA CIRCONVALLAZIONE NORD, 35, VALSAMOGGIA, 40053
BAPPIT21530
VIA ALESSANDRO MANZONI, 5, CASATENOVO, 23880
BAPPIT21531
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 5/E, CASALGRANDE, 42013
BAPPIT21532
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21533
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21534
VIA GIARDINI NORD, 88, PAVULLO NEL FRIGNANO, 41026
BAPPIT21535
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21536
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 8, VEZZANO SUL CROSTOLO, 42030
BAPPIT21537
PIAZZA REGINA MARGHERITA, 3, ALAGNA VALSESIA, 13021
BAPPIT21538
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21539
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21540
GALLERIA DEI PORTICI, 1, MAGENTA, 20013
BAPPIT21541
CORSO ITALIA ANG. VIA IV NOVEMBRE, BAREGGIO, 20010
BAPPIT21542
VIA CARLO FARINI, 72, MILANO, 20159
BAPPIT21543
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21544
VIALE RISORGIMENTO, 80, REGGIO NELL'EMILIA, 42123
BAPPIT21545
VIA ROMA, 67, POLINAGO, 41040
BAPPIT21546
VIA F. D. ROOSEVELT, 109, CARPI, 41012
BAPPIT21547
VIA XXIII DICEMBRE, 121, PALAGANO, 41046
BAPPIT21548
VIA RADICI IN PIANO, 377, SASSUOLO, 41049
BAPPIT21549
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 1, FIORANO MODENESE, 41040
BAPPIT21550
VIA COGNENTO, 163, MODENA, 41126
BAPPIT21551
VIA TOMMASO EDISON, 12, REGGIO NELL'EMILIA, 42122
BAPPIT21552
VIA C.MALPELI, 56, FIDENZA, 43036
BAPPIT21553
VIA CIRCONVALLAZIONE NORD, 35, BAZZANO, 40053
BAPPIT21554
VIA VINCENZO BELLINI, 62, MODENA, 41121
BAPPIT21555
PIAZZA ROMA, 89, CAMPAGNOLA EMILIA, 42012
BAPPIT21556
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21557
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21558
VIA CESARE BOLDRINI, 24, BOLOGNA, 40121
BAPPIT21559
VIA TRENTO E TRIESTE, 4D, FINALE EMILIA, 41034
BAPPIT21560
PIAZZA CAVOUR, 1, LUGO, 48022
BAPPIT21561
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21563
VIA CIRCONVALLAZIONE LIBERAZIONE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40017
BAPPIT21564
VIA SAN ROCCO, 62, COLORNO, 43052
BAPPIT21565
PIAZZA CORRIDONI, LANGHIRANO, 43013
BAPPIT21569
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21571
PIAZZA GANDOLFI, 18, CEVA, 12073
BAPPIT21572
PIAZZA DELLA LIBERTA', 13, ORMEA, 12078
BAPPIT21576
VIA GIARDINI, 1355, MODENA, 41126
BAPPIT21580
VIA MASSARENTI ANG. VIA FABBRI, 1/2, BOLOGNA, 40138
BAPPIT21581
VIA ROMA, 26A, VIDIGULFO, 27018
BAPPIT21582
VIALE ALFREDO ORIANI, 2, BOLOGNA, 40137
BAPPIT21583
VIA TOSCANA, 117-4D, BOLOGNA, 40141
BAPPIT21584
VIA SANTO STEFANO, 80A-80B, BOLOGNA, 40125
BAPPIT21585
PIAZZETTA DEI CARABINIERI, 1A, BOLOGNA, 40125
BAPPIT21586
VIA SAN DONATO, 80A, BOLOGNA, 40127
BAPPIT21587
VIA MARTIRI DELLA BETTOLA E, 73/E, REGGIO NELL'EMILIA, 42123
BAPPIT21588
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21589
VIA MATTE' TRUCCO, 104, ROMA, 00132
BAPPIT21590
VIA JOSTI, 9, MORTARA, 27036
BAPPIT21591
PIAZZA LIBERTA, 9, BORGOLAVEZZARO, 28071
BAPPIT21592
VIA GRAMSCI, 39, CILAVEGNA, 27024
BAPPIT21593
CORSO INSURREZIONE, 49, GRAVELLONA LOMELLINA, 27020
BAPPIT21594
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21595
PIAZZA G. MATTEOTTI, 3, ZEME, 27030
BAPPIT21596
PIAZZA SAN CARLO, 34, CANDIA LOMELLINA, 27031
BAPPIT21597
PIAZZA RICCARDO WAGNER, 15, MILANO, 20145
BAPPIT21598
VIA VITTORIO VENETO, 15, ROBBIO, 27038
BAPPIT21599
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21600
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21601
VIA PO, 9, BREME, 27020
BAPPIT21603
CANNAREGGIO SAN LEONARDO, 1906, VENEZIA, 30121
BAPPIT21604
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21606
VIA CESARE ROSSAROL, 34, VENEZIA, 30175
BAPPIT21607
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 43, MIRANO, 30035
BAPPIT21608
PIAZZA XX SETTEMBRE, 22, NOALE, 30033
BAPPIT21609
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21610
CAMPO GUGLIELMO MARCONI, 88, CHIOGGIA, 30015
BAPPIT21611
PIAZZA CASTELLO, 7, BELLUNO, 32100
BAPPIT21612
VIA ROMA, 2, FELTRE, 32032
BAPPIT21613
VIA NAZIONALE, 99, CALALZO DI CADORE, 32042
BAPPIT21614
PIAZZA MARTINI, MILANO, 20137
BAPPIT21615
VIA AQUILEIA, 167, JESOLO, 30016
BAPPIT21616
VIA GIAMBATTISTA BODONI, 1, MILANO, 20155
BAPPIT21617
VIA ALESSANDRO ASTESANI, 46, MILANO, 20161
BAPPIT21618
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21619
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21620
VIA PIEDIGROTTA, 72, NAPOLI, 80122
BAPPIT21621
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 51, CASORIA, 80026
BAPPIT21622
CORSO CAMPANO ANG. VICO POZZO, 266, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
BAPPIT21623
VIA DOMITIANA KM 55, 269, POZZUOLI, 41010
BAPPIT21624
VIA AMERIGO VESPUCCI, 4, NAPOLI, 80142
BAPPIT21625
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21626
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 94-100, NAPOLI, 80133
BAPPIT21627
VIALE DI AUGUSTO, 91, NAPOLI, 80125
BAPPIT21628
VIA ARMANDO DIAZ, 77, PORTICI, 80055
BAPPIT21629
PIAZZA BALBI VALIER, 4, PIEVE DI SOLIGO, 31053
BAPPIT21630
CORSO ROMUALDO MARENCO, 87, NOVI LIGURE, 15067
BAPPIT21631
VIALE COLLI AMINEI, 293, NAPOLI, 80131
BAPPIT21632
VIA BERTHOUD, 210, SERRAVALLE SCRIVIA, 15069
BAPPIT21633
VIA PONTACCIO, 23, MILANO, 20121
BAPPIT21634
VIA ROMA, 480, MELITO DI NAPOLI, 80017
BAPPIT21636
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21637
VIA CIMAROSA ANG. VIA S.FELICE, 61, NAPOLI, 80127
BAPPIT21638
VIA REGGIMENTO FANTERIA, 95 45, LECCE, 73100
BAPPIT21639
VIA SANTOLO CIRILLO, 23, GRUMO NEVANO, 80028
BAPPIT21640
CORSO CAVOUR, 119, LA SPEZIA, 19121
BAPPIT21641
PIAZZALE KENNEDY, 26B, LA SPEZIA, 19100
BAPPIT21642
VIALE SAN BARTOLOMEO, 203C, LA SPEZIA, 19126
BAPPIT21643
VIA VALENTINI, 179, ARCOLA, 19021
BAPPIT21644
VIA O.PETRICCIOLI, 23, LERICI, 19032
BAPPIT21645
CORSO SEMPIONE, 32A, MILANO, 20154
BAPPIT21647
VIALE OLIMPICO, 18, BACOLI, 80070
BAPPIT21648
VIA A. DE GASPERI, 26, QUALIANO, 80019
BAPPIT21649
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21650
VIA A. BOURNE', 15, OLEGGIO, 28047
BAPPIT21651
VIA VISCONTI, 2, AGRATE CONTURBIA, 28010
BAPPIT21652
VIA DELLA LIBERTA', 141, BELLINZAGO NOVARESE, 28043
BAPPIT21653
VIA VITTORIO EMANUELE II, 25, BORGO TICINO, 28040
BAPPIT21654
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 21, VARALLO POMBIA, 28040
BAPPIT21655
VIA XXV APRILE, 41 - 28053, CASTELLETTO SOPRA TICINO, 28053
BAPPIT21656
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 88, PORTOGRUARO, 30026
BAPPIT21657
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21658
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21659
PIAZZALE LAGOSTA, 9, MILANO, 20159
BAPPIT21660
PIAZZA FILIPPO MARIA BELTRAMI, 1, OMEGNA, 28887
BAPPIT21661
PIAZZA ITALIA, 135, CORDIGNANO, 31016
BAPPIT21662
VIALE DELLA VITTORIA, 243, VITTORIO VENETO, 31029
BAPPIT21663
VIA ALFREDO DI DIO, 1, ORNAVASSO, 28877
BAPPIT21664
PIAZZA RAGAZZONI, 16, ORTA SAN GIULIO, 28016
BAPPIT21665
VIA LODOVICO MONTEGANI, 2, MILANO, 20141
BAPPIT21666
VIA VASCO DE GAMA, 8C, VERONA, 37138
BAPPIT21667
VIALE PIAVE, 28, MILANO, 20129
BAPPIT21668
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 114, MILANO, 20141
BAPPIT21669
VIA CAPO PALINURO, 2, MILANO, 20142
BAPPIT21670
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 8-2, MILANO, 20124
BAPPIT21671
PIAZZA NAPOLI, 16, MILANO, 20146
BAPPIT21672
VIALE IV NOVEMBRE, 19, TREVISO, 31100
BAPPIT21673
PIAZZA TRIESTE E TRENTO, 9-12, NOCERA INFERIORE, 84014
BAPPIT21674
VIA GUGLIELMO MARCONI, 7, PAESE, 31038
BAPPIT21675
VIA RUBENS, 7, MILANO, 20148
BAPPIT21676
VIALE MONZA, 169, MILANO, 20125
BAPPIT21677
VIA CARLO FARINI, 81, MILANO, 20159
BAPPIT21678
VIA GIOVANNI BATTISTA CASSINIS, 33, MILANO, 20139
BAPPIT21679
VIA RONCHI, 2, MILANO, 20134
BAPPIT21680
PIAZZA DELLA VITTORIA, 7, PAVIA, 27100
BAPPIT21681
PIAZZA VITTORIO VENETO, 9, STRADELLA, 27049
BAPPIT21682
PIAZZALE OSOPPO, 5, UDINE, 33100
BAPPIT21683
VIALE LIBERTA', 143, CIVIDALE DEL FRIULI, 33043
BAPPIT21685
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21686
PIAZZA REPUBBLICA, 36, LOMELLO, 27034
BAPPIT21687
VIA B. BENZONI, 2, PIEVE DEL CAIRO, 27037
BAPPIT21688
VIA EMILIA, 243, VOGHERA, 27058
BAPPIT21690
PIAZZA TEGAS, 1, PINEROLO, 10064
BAPPIT21691
VIA ROMA, 2, BARGE, 12032
BAPPIT21692
VIA ROMA, 10, PEROSA ARGENTINA, 10063
BAPPIT21699
VIA LORENTEGGIO, 161, MILANO, 20146
BAPPIT21700
VIA DELLE ANDE, 5, MILANO, 20151
BAPPIT21701
PIAZZA SAN MARCO, 7, MONSELICE, 35043
BAPPIT21702
DORSODURO, 1171, VENEZIA, 30123
BAPPIT21703
VIA SAN NICOLO', 12, TRIESTE, 34121
BAPPIT21704
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21706
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21707
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21708
VIA FAUSTA, 76, CAVALLINO-TREPORTI, 30010
BAPPIT21709
CALLE LARGA SAN MARCO, 383, VENEZIA, 30122
BAPPIT21710
CANNAREGIO, 122A, VENEZIA, 30121
BAPPIT21711
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 138, VENEZIA, 30174
BAPPIT21712
GIUDECCA, 318/A, VENEZIA, 30133
BAPPIT21713
VIA XIII MARTIRI, 27, SAN DONA' DI PIAVE, 30027
BAPPIT21714
VIALE VENETO, 17, CHIOGGIA, 30015
BAPPIT21715
VIA OLIVI, 11, VENEZIA, 30171
BAPPIT21716
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 37, VENEZIA, 30126
BAPPIT21717
VIA CASTELLANA, 31, MARTELLAGO, 30030
BAPPIT21718
PIAZZA MARCONI, 1, SPINEA, 30038
BAPPIT21719
VIA NAZIONALE, 150, MIRA, 30034
BAPPIT21720
VIA GIARDINO, 2, VENEZIA, 30174
BAPPIT21721
VIA ROMA, 8 - 30029 SANTO STINO, SANTO STINO DI LIVENZA, 30029
BAPPIT21722
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21723
VIA ROMA, 133, NOVENTA PADOVANA, 35027
BAPPIT21724
VIA BORGO BASSANO, 11, CITTADELLA, 35013
BAPPIT21725
VIA ALBERTO CARONCINI, 6, MILANO, 20137
BAPPIT21726
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21727
VIA SAN PIO X, 2, VOLPAGO DEL MONTELLO, 31040
BAPPIT21728
VIA G. B. VERCI, 39, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
BAPPIT21730
VIA ORLANDA, 148 B, VENEZIA, 30173
BAPPIT21731
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21732
CAMPO SAN MARCO, 4538, VENEZIA, 30124
BAPPIT21733
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21734
VIA NOVARA, 101, MILANO, 20153
BAPPIT21735
VIALE ABRUZZI, 16, MILANO, 20131
BAPPIT21736
VIA LEPANTO, 2B, VENEZIA, 30126
BAPPIT21740
LARGO MERCATO OVEST, 3, TELESE TERME, 82037
BAPPIT21741
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21742
VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 64, CUSANO MUTRI, 82033
BAPPIT21743
VIA NAZIONALE FONTANELLE, GUARDIA SANFRAMONDI, 82034
BAPPIT21744
PIAZZA MUNICIPIO, 3, SOLOPACA, 82036
BAPPIT21745
VIA NICOLA ROMEO, 14, MILANO, 20142
BAPPIT21746
VIA CENISIO, 14, MILANO, 20154
BAPPIT21747
VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 27, MILANO, 20158
BAPPIT21748
VIA VOLVINIO, 33, MILANO, 20141
BAPPIT21749
PIAZZA SICILIA, 7, MILANO, 20146
BAPPIT21751
VIA PADOVA, 96, MILANO, 20131
BAPPIT21752
VIA VITTORIO VENETO, 45, LESA, 28040
BAPPIT21753
VIA ENZO FERRIERI, 16, MILANO, 20153
BAPPIT21755
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21756
AEROPORTO DI MILANO LINATE, SEGRATE, 20090
BAPPIT21757
VIA LIBERAZIONE, 41, PESCHIERA BORROMEO, 20068
BAPPIT21758
PIAZZA UNITA D'ITALIA, 1, CASARILE, 20080
BAPPIT21760
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI, SALUZZO, 12037
BAPPIT21761
VIA TORINO, 61, MORETTA, 12033
BAPPIT21762
CORSO UMBERTO I, 1, VERZUOLO, 12039
BAPPIT21763
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21764
PIAZZA ROMA, 6, RACCONIGI, 12035
BAPPIT21765
CORSO ROMA, 13, SAVIGLIANO, 12038
BAPPIT21766
VIA XXIV MAGGIO, 13, CAVALLERMAGGIORE, 12030
BAPPIT21767
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 10, LIMBIATE, 20812
BAPPIT21768
PIAZZA GAVAZZI, 1, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 20063
BAPPIT21769
VIA XXIV MAGGIO, 1, CORMANO, 20032
BAPPIT21770
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 2, OPERA, 20090
BAPPIT21771
VIA SANT'AMBROGIO, 64, VIMODRONE, 20090
BAPPIT21772
VIALE LOMBARDIA, 54, ROZZANO, 20089
BAPPIT21773
PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA, 2/3, CESANO BOSCONE, 20090
BAPPIT21774
VIA ALESSANDRO MANZONI, 1, SETTIMO MILANESE, 20019
BAPPIT21775
VIA GASPARE ROTONDI, 49, PADERNO DUGNANO, 20037
BAPPIT21776
VIA VITTORIO VENETO, 13, BRESSO, 20091
BAPPIT21777
VIALE LIGURIA, 1, COLOGNO MONZESE, 20093
BAPPIT21780
VIA ROMA, 45, SANREMO, 18038
BAPPIT21782
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21783
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21784
CORSO REGINA MARGHERITA, 92, OSPEDALETTI, 18014
BAPPIT21787
VIA RESEGONE, 9, ARESE, 20020
BAPPIT21790
VIA XXIV MAGGIO, 2, CUSANO MILANINO, 20095
BAPPIT21791
VIA MASSAUA, 4, MILANO, 20146
BAPPIT21792
VIA VITTORIO VENETO, 20, NOVATE MILANESE, 20026
BAPPIT21800
CORSO NUOVA ITALIA, 129, SANTHIA', 13048
BAPPIT21801
PIAZZA CASTELLO, 6-8, ALICE CASTELLO, 13040
BAPPIT21802
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 17, BIANZE', 13041
BAPPIT21803
VIA ROMA, 8, BORGO D'ALE, 13040
BAPPIT21804
PIAZZA GALILEO FERRARIS, 18, LIVORNO FERRARIS, 13046
BAPPIT21805
PIAZZA DON S. POLLO, 2/A, SALUGGIA, 13040
BAPPIT21806
CORSO VITTORIO EMANUELE, 134, TRONZANO VERCELLESE, 13049
BAPPIT21807
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21808
PIAZZALE DELLA PIANTA, 8, CORSICO, 20094
BAPPIT21810
VIA MADONNA, 32, RHO, 20017
BAPPIT21811
VIA UMBERTO I, 65, VAREDO, 20814
BAPPIT21812
PIAZZA IV NOVEMBRE, 28, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BAPPIT21819
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21820
VIA MILANO, 240, BARANZATE, 20021
BAPPIT21821
VIA MONZA, 49, PIOLTELLO, 20096
BAPPIT21822
PIAZZA MAGGIOLINI, 1, PARABIAGO, 20015
BAPPIT21823
VIA EMILIO ALESSANDRINI, 1, PERO, 20016
BAPPIT21825
VIA FRATELLI RIZZI, 1, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
BAPPIT21826
VIA IV NOVEMBRE, 2, LISCATE, 20060
BAPPIT21827
VIA VITTORIO VENETO, 95, MELEGNANO, 20077
BAPPIT21828
VIALE MATTEOTTI, 489, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BAPPIT21829
VIALE RINASCITA, 36, CINISELLO BALSAMO, 20092
BAPPIT21830
PIAZZA ARMANDO DIAZ, 41R, SAVONA, 17100
BAPPIT21831
VIA MANZONI ROSSO, 39, SAVONA, 17100
BAPPIT21832
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 6, FINALE LIGURE, 17024
BAPPIT21833
CORSO G. MATTEOTTI, 5, VARAZZE, 17019
BAPPIT21834
VIA GIROTTI, 8, CONCOREZZO, 20863
BAPPIT21835
VIA DEI POGGI, 43, CELLE LIGURE, 17015
BAPPIT21836
PIAZZA S.CATERINA, 39/R, ALBISOLA SUPERIORE, 17013
BAPPIT21837
VIA AURELIA, 93, SPOTORNO, 17028
BAPPIT21839
VIA CAIROLI, 26, FERRARA, 44121
BAPPIT21842
VIA CESARE BATTISTI, CORMANO, 20032
BAPPIT21843
VIA IV NOVEMBRE, 30, CODIGORO, 44021
BAPPIT21846
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21847
CORSO ITALIA, 35, NOLI, 17026
BAPPIT21848
VIA CAV. CARLO PAGLIARINI, 34, ROMANO DI LOMBARDIA, 24058
BAPPIT21852
VIA TORQUATO TASSO, 23, BORGO VERCELLI, 13012
BAPPIT21853
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 31B, ARGENTA, 44011
BAPPIT21854
CORSO UMBERTO I, 123, ARBORIO, 13031
BAPPIT21855
VIA MILAZZO, 15, BUSTO ARSIZIO, 21052
BAPPIT21856
PIAZZA GARIBALDI, 23, CRESCENTINO, 13044
BAPPIT21858
VIA ROMA, 35, VANZAGHELLO, 20020
BAPPIT21860
VIA FRANCESCO PETRARCA, 1/6, TRENTO, 38122
BAPPIT21861
VIALE SAN FRANCESCO, 4, RIVA DEL GARDA, 38066
BAPPIT21862
VIA DANTE, 20, PERGINE VALSUGANA, 38057
BAPPIT21863
CORSO DANTE, 18, CLES, 38023
BAPPIT21864
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21865
VIA DOLOMITI, 58, CANAZEI, 38032
BAPPIT21866
PIAZZA DANTE, 4, CAVALESE, 38033
BAPPIT21867
VIA ERGISTO BEZZI, 9, MALE', 38027
BAPPIT21868
PIAZZA D'ARMI, 27, MAGNAGO, 20020
BAPPIT21870
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21871
VIA A. CAOLA, 10, PINZOLO, 38086
BAPPIT21872
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21875
VIA S. CARLO, 21, CERRO MAGGIORE, 20023
BAPPIT21876
CORSO ITALIA, 43, BOVISIO-MASCIAGO, 20813
BAPPIT21877
VIA SANTA CATERINA, BESANA IN BRIANZA, 20842
BAPPIT21878
CORSO ITALIA, 71, TRINO, 13039
BAPPIT21880
VIA EMILIA, 5G, BUCCINASCO, 20090
BAPPIT21881
VIA G. VERDI, 8, GALLARATE, 21013
BAPPIT21882
VIA PIAVE, 2, SUMIRAGO, 21040
BAPPIT21883
VIA IV NOVEMBRE, 50, CASSANO MAGNAGO, 21012
BAPPIT21884
VIA SCIPIONE RONCHETTI, 71, CAVARIA CON PREMEZZO, 21044
BAPPIT21885
LARGO BRIANZONI, BESNATE, 21010
BAPPIT21886
AEROPORTO MALPENSA - TERMINAL, SOMMA LOMBARDO, 21019
BAPPIT21888
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21A02
PIAZZALE LUIGI STURZO, 25-27, ROMA, 00144
BAPPIT21A03
PIAZZALE ROBERTO ARDIGO', 43-47, ROMA, 00142
BAPPIT21A07
VIA NOMENTANA, 128, ROMA, 00161
BAPPIT21A08
VIA PAN, 38, ROMA, 00157
BAPPIT21A09
VIA PIETRO MAFFI, 151, ROMA, 00168
BAPPIT21A11
VIA U. GIORDANO, 82, ROMA, 00124
BAPPIT21A13
VIA CARLO ALBERTO, 2, ROMA, 00185
BAPPIT21A17
VIA TRENTO E TRIESTE, 40, GENAZZANO, 00030
BAPPIT21A19
VIA DANTE ALIGHIERI, 2, NAZZANO, 00060
BAPPIT21A20
VIA DEI LAVATOI, SNC, NEROLA, 00017
BAPPIT21A24
VIA DELLA SCAFA, 143B, FIUMICINO, 00054
BAPPIT21A27
VIA GUGLIELMO OBERDAN, 2, VELLETRI, 00049
BAPPIT21A28
CORSO VITTORIO EMANUELE, 124, AQUILONIA, 83041
BAPPIT21A30
VIA V DICEMBRE, 3, GENOVA, 16121
BAPPIT21A32
VIA SABOTINO, 54R, GENOVA, 16155
BAPPIT21A33
VIA DI SOTTORIPA, 71R, GENOVA, 16124
BAPPIT21A34
VIA GUGLIELMO OBERDAN, 211BR, GENOVA, 16167
BAPPIT21A35
VIA BRIGATA LIGURIA, 1R, GENOVA, 16121
BAPPIT21A36
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21A37
VIA DON GIOVANNI VERITA', 33R, GENOVA, 16158
BAPPIT21A38
VIA ALDO MANUZIO, 38R, GENOVA, 16143
BAPPIT21A39
VIA DELLA LIBERTA', 1, RAPALLO, 16035
BAPPIT21A40
VIA SANTA MARGHERITA, 5, MILANO, 20121
BAPPIT21A41
VIA PONTE SEVESO, 20, MILANO, 20125
BAPPIT21A42
VIA EUROPA, 25, GRUMELLO DEL MONTE, 24064
BAPPIT21A43
CORSO DI PORTA TICINESE, 93, MILANO, 20123
BAPPIT21A44
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21A45
CORSO VENTIDUE MARZO, 41, MILANO, 20129
BAPPIT21A46
VIALE REGINA GIOVANNA, 25, MILANO, 20129
BAPPIT21A47
VIA ALESSANDRO ARNABOLDI, 2, MILANO, 20149
BAPPIT21A48
VIALE MONZA ANG.VIA BATTAGLIA, 7, MILANO, 20125
BAPPIT21A49
PIAZZA NAPOLI, 38, MILANO, 20146
BAPPIT21A50
VIA NEGRONI, 11, NOVARA, 28100
BAPPIT21A51
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 3, NOVARA, 28100
BAPPIT21A52
VIA ANDREA COSTA, 5A, NOVARA, 28100
BAPPIT21A53
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 14, BIANDRATE, 28061
BAPPIT21A54
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 29, CAMERI, 28062
BAPPIT21A55
PIAZZA IV NOVEMBRE, 15, CARATE BRIANZA, 20841
BAPPIT21A56
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21A57
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12, VESPOLATE, 28079
BAPPIT21A58
CORSO TRIESTE, 28, NOVARA, 28100
BAPPIT21A59
VIA DANTE, 23, CARPIGNANO SESIA, 28064
BAPPIT21A60
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 97, CINISELLO BALSAMO, 20092
BAPPIT21A61
VIA DI CAMPO MARZIO, 67-68, ROMA, 00186
BAPPIT21A62
PIAZZA DANTE ANG. VIA ALFIERI, 1, ROMA, 00185
BAPPIT21A63
LARGO PRENESTE, 30, ROMA, 00177
BAPPIT21A64
VIA DEI GRACCHI, 156, ROMA, 00192
BAPPIT21A65
VIALE DELLE PROVINCIE, 148, ROMA, 00162
BAPPIT21A66
PIAZZA GIMMA, 12, ROMA, 00199
BAPPIT21A67
VIALE EUROPA, 115, ROMA, 00144
BAPPIT21A69
PIAZZA AUGUSTO LORENZINI, 35, ROMA, 00149
BAPPIT21A70
VIA XX SETTEMBRE, 44, TORINO, 10121
BAPPIT21A71
VIA PAOLO SACCHI, 58I, TORINO, 10128
BAPPIT21A72
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21A73
VIA VANCHIGLIA, 27, TORINO, 10124
BAPPIT21A74
VIA MADAMA CRISTINA, 99/I, TORINO, 10126
BAPPIT21A75
CORSO REGINA MARGHERITA, 195 A BIS, TORINO, 10144
BAPPIT21A76
VIA MURIAGLIO, 19C, TORINO, 10141
BAPPIT21A77
LARGO ERRICO GIACHINO, 106E, TORINO, 10147
BAPPIT21A78
VIA CAVOUR, 48, MONCALIERI, 10024
BAPPIT21A79
PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI, 6, MONZA, 20900
BAPPIT21A80
VIA ENRICO AROSIO, 1, MONZA, 20900
BAPPIT21A81
VIA CASTELLO, 13, BELLUSCO, 20882
BAPPIT21A82
VIA LECCO, 2, AGRATE BRIANZA, 20864
BAPPIT21A84
VIA BRUNO BUOZZI, 1, MUGGIO', 20835
BAPPIT21A85
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 13, VILLASANTA, 20852
BAPPIT21A88
VIA MASSAUA, 4/6, MILANO, 20146
BAPPIT21A89
VIA TRIONFALE, ROMA, 00135
BAPPIT21A91
VIA VENTIMIGLIA, 196/D, TORINO, 10127
BAPPIT21A92
VIA A.GERMONIO, 13/A, TORINO, 10142
BAPPIT21A93
CORSO TORINO, 75, BEINASCO, 10092
BAPPIT21A94
VIA SAN DOMENICO, 21D, CHIERI, 10023
BAPPIT21A95
PIAZZA IV MARTIRI, 2, CARMAGNOLA, 10022
BAPPIT21A96
VIA ALPIGNANO, 149/C, CASELETTE, 10040
BAPPIT21A97
PIAZZA GIAN PIETRO CHIRONI, 6B, TORINO, 10145
BAPPIT21A98
VIA MARCONI, 3, CASELLE TORINESE, 10072
BAPPIT21A99
VIA MASSAUA, 4, MILANO, 20146
BAPPIT21AA1
LARGO PORTA NUOVA, 2, BERGAMO, 24121
BAPPIT21AA2
VIA ZAMBONATE PIAZZA PONTIDA, 58, 7, BERGAMO, 24122
BAPPIT21AA3
VIA BORGO PALAZZO ANG.PIAZZA.ANNA, BERGAMO, 24125
BAPPIT21AA4
VIA BORGO SANTA CATERINA, 2, BERGAMO, 24124
BAPPIT21AA5
VIA ZANICA, 2A, BERGAMO, 24126
BAPPIT21AA6
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AA7
PIAZZA EMANUELE FILIBERTO, 1, BERGAMO, 24126
BAPPIT21AA8
VIA G. MARCONI, 2-1, ALBINO, 24021
BAPPIT21AA9
VIA UMBERTO I, 13A, BRANZI, 24010
BAPPIT21AB0
PIAZZA DON TODESCHINI, 23-24, BREMBATE, 24041
BAPPIT21AB1
VIALE DELLE BETULLE, 5, CALCINATE, 24050
BAPPIT21AB2
PIAZZA VITTORIO VENETO, 6A, CALOLZIOCORTE, 23801
BAPPIT21AB3
VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA, 88, ROMA, 00144
BAPPIT21AB4
PIAZZA GARIBALDI, 29, CASSANO D'ADDA, 20062
BAPPIT21AB5
VIA DEI MILLE, 34, CASTELLI CALEPIO, 24060
BAPPIT21AB6
VIA MAZZINI ANG.VIA TRIESTE, 2, 2, CISANO BERGAMASCO, 24034
BAPPIT21AB7
PIAZZA MANZU', CLUSONE, 24023
BAPPIT21AB8
VIA LONGOBARDICA, 9, FARA GERA D'ADDA, 24045
BAPPIT21AB9
VIA ANTONIO LOCATELLI, 11, GANDINO, 24024
BAPPIT21AC0
VIA VITTORIO VENETO, 17, GAZZANIGA, 24025
BAPPIT21AC1
VIA SERBELLONI, 7/9, GORGONZOLA, 20064
BAPPIT21AC2
VIA PREALPINA INFERIORE, 2/E, GORNO, 24020
BAPPIT21AC3
PIAZZA G. CAMOZZI, 11, GRUMELLO DEL MONTE, 24064
BAPPIT21AC4
VIA DANTE, 10, LEFFE, 24026
BAPPIT21AC5
PIAZZA XIII MARTIRI, 1, LOVERE, 24065
BAPPIT21AC6
VIA G. GARIBALDI, 38, CAMBIAGO, 20040
BAPPIT21AC7
VIA ROMA, 377, OLTRE IL COLLE, 24013
BAPPIT21AC8
VIA BORTOLO BELOTTI, 5, PIAZZA BREMBANA, 24014
BAPPIT21AC9
VIA VITTORIO EMANUELE II, 17-19, PONTE SAN PIETRO, 24036
BAPPIT21AD0
VIA G.B.RUBINI, 38, ROMANO DI LOMBARDIA, 24058
BAPPIT21AD1
VIA LITTA, 22, LAINATE, 20020
BAPPIT21AD2
VIA V.VENETO, 146, SANT'OMOBONO TERME, 24038
BAPPIT21AD3
VIA SAN CARLO, 64, SAN PELLEGRINO TERME, 24016
BAPPIT21AD4
VIA DANTE, 3, SERIATE, 24068
BAPPIT21AD5
VIA PALMA IL VECCHIO, 13, SERINA, 24017
BAPPIT21AD6
VIA MATTEOTTI ANG.VIA MULAZZANI, TREVIGLIO, 24047
BAPPIT21AD7
VIALE RIMEMBRANZE, 148, URGNANO, 24059
BAPPIT21AD8
VIA PEREGO, ANG. VIA DONMOLETTA, 23, VAPRIO D'ADDA, 20069
BAPPIT21AD9
VIA ROMA, 17, VILLA D'ALME', 24018
BAPPIT21AE0
VIA ROMA, ANG. MONS. BENEDETTI, 32, TREVIOLO, 24048
BAPPIT21AE1
VIA C. BAIONI, 55, BERGAMO, 24123
BAPPIT21AE2
VIA C. BATTISTI, 2, BREMBATE DI SOPRA, 24030
BAPPIT21AE3
VIA ENRICO TOTI, 5-7, BOTTANUCO, 24040
BAPPIT21AE4
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AE5
PIAZZA CAMILLO B. CAVOUR, 1, COLOGNO AL SERIO, 24055
BAPPIT21AE6
PIAZZA UMBERTO I ANG. VIA VITTORIA, NEMBRO, 24027
BAPPIT21AE7
VIA LOCATELLI ANG.VIA CAVALLI, 55/A, VILLA DI SERIO, 24020
BAPPIT21AE8
VIA PIOLA, ANG. VIA FUMAGALLI, 37, INZAGO, 20065
BAPPIT21AE9
VIA GIANBATTISTA MORONI, 314, BERGAMO, 24127
BAPPIT21AF0
VIA ANTONIO GRAMSCI, 12, BRESCIA, 25121
BAPPIT21AF1
VIA ZANARDELLI, 17, PASSIRANO, 25040
BAPPIT21AF2
VIA PIETRO TREBESCHI, 12, CASTEGNATO, 25045
BAPPIT21AF3
VIA A. TORRI, 9, CASTREZZATO, 25030
BAPPIT21AF4
VIA GIULIO PIANTONI, 1, COLOGNE, 25033
BAPPIT21AF5
VIA ROMA, 77, CORTE FRANCA, 25040
BAPPIT21AF6
VIA ROMA, 57, DELLO, 25020
BAPPIT21AF7
VIA DON L STRUZO, 1, ERBUSCO, 25030
BAPPIT21AF8
PIAZZA ROMA, 39, OSPITALETTO, 25035
BAPPIT21AF9
PIAZZA ZAMARA, 2, PALAZZOLO SULL'OGLIO, 25036
BAPPIT21AG0
VIA TORCOLI, 21, PROVAGLIO D'ISEO, 25050
BAPPIT21AG1
CORSO BONOMELLI SILVIO, 34, ROVATO, 25038
BAPPIT21AG2
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 15, RUDIANO, 25030
BAPPIT21AG3
VIA CASTELLO, 57, RODENGO-SAIANO, 25050
BAPPIT21AG4
PIAZZA LIBERTA', 36, TRAVAGLIATO, 25039
BAPPIT21AG5
VIA VITTORIO EMANUELE II, 1, TRENZANO, 25030
BAPPIT21AG6
VIA FERMI, 67F, URAGO D'OGLIO, 25030
BAPPIT21AG7
PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 1, VEROLAVECCHIA, 25029
BAPPIT21AG8
VIA TRIUMPLINA, 121, BRESCIA, 25136
BAPPIT21AG9
VIA G. MARCONI, 1, SAN PAOLO D'ARGON, 24060
BAPPIT21AH0
VIA PRINCIPE AMEDEO, 45, VERDELLINO, 24040
BAPPIT21AH1
VIA GIUSEPPE PARINI, 29, MALGRATE, 23864
BAPPIT21AH2
PIAZZA BARBORINI E D'ANDREA, 1B, BAGNATICA, 24060
BAPPIT21AH3
CORSO ITALIA, 1, OSIO SOPRA, 24040
BAPPIT21AH4
VIA MAGGIORE, 15, PALAZZAGO, 24030
BAPPIT21AH5
VIA NAZIONALE, 65A, PIANICO, 24060
BAPPIT21AH7
VIA L. DA VINCI, 9, COSTA DI MEZZATE, 24060
BAPPIT21AH8
VIA ROMA, 3/E, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
BAPPIT21AH9
SS DEL TONALE E DELLA MENDOLA, 108, ENDINE GAIANO, 24060
BAPPIT21AI0
PIAZZA GIUSEPPE MISSORI, 3, MILANO, 20122
BAPPIT21AI1
VIALE MONZA, 343, MILANO, 20126
BAPPIT21AI2
VIALE LUIGI CADORNA, 7, BUSTO ARSIZIO, 21052
BAPPIT21AI3
VIALE DELLA REPUBBLICA, 27, MUGGIO', 20835
BAPPIT21AI4
VIA MANZONI, 28, CORNATE D'ADDA, 20872
BAPPIT21AI5
VIA SANT'AGNESE, 46, OLGINATE, 23854
BAPPIT21AI6
VICOLO CONCORDIA, 7/9, BOLLATE, 20021
BAPPIT21AI7
PIAZZA ROMA, 25, GIUSSANO, 20034
BAPPIT21AI8
VIA CESARE BATTISTI, 46-48, MONTICHIARI, 25018
BAPPIT21AI9
VIA BONCOMPAGNI, 14, ROMA, 00187
BAPPIT21AJ1
VIA S. ROCCO, 4, BONATE SOPRA, 24040
BAPPIT21AJ2
VIA LOCATELLI, 98, TRESCORE BALNEARIO, 24069
BAPPIT21AJ3
VIA SAN ROCCO, 22, VERTOVA, 24029
BAPPIT21AJ4
VIA DANTE, 52-54, ERBA, 22036
BAPPIT21AJ5
CORSO PAOLO BERNACCHI, 86, TRADATE, 21049
BAPPIT21AJ6
PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 9, ROMA, 00198
BAPPIT21AJ7
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AJ8
VIA ROMA, 6, OLGIATE COMASCO, 22077
BAPPIT21AJ9
VIA XV AGOSTO, 3/A, LUINO, 21016
BAPPIT21AK0
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AK1
VIA SPALTO S.MARCO, ANG. VIA CAVOUR, BRESCIA, 25121
BAPPIT21AK4
VIA ROMA, 19, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 20063
BAPPIT21AK7
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AK8
VIA ALDO MORO, 3, BRESCIA, 25124
BAPPIT21AL0
VIALE PARIOLI, 37B, ROMA, 00197
BAPPIT21AL1
VIA CENISIO, 36, MILANO, 20154
BAPPIT21AL2
VIA ALBERA, 16, DARFO BOARIO TERME, 25047
BAPPIT21AL3
VIA GUGLIELMO MARCONI, 39G, RANICA, 24020
BAPPIT21AL4
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AL5
VIA TORBOLE, 6, CASTEL MELLA, 25030
BAPPIT21AL6
STRADA PADANA SUPERIORE, 2, MAZZANO, 25080
BAPPIT21AL7
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AL8
VIA GAVAZZENI, 14, SAN GIOVANNI BIANCO, 24015
BAPPIT21AM0
VIA RUDIANA, 10, MACLODIO, 25030
BAPPIT21AM1
VIA GHIRARDELLI, 7, PREDORE, 24060
BAPPIT21AM2
VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 95, CISERANO, 24040
BAPPIT21AM3
PIAZZA MANZONI, 11, LECCO, 23900
BAPPIT21AM4
VIA MARCONI, 580, CALUSCO D'ADDA, 24033
BAPPIT21AM5
VIA VULCANO, 2, SELVINO, 24020
BAPPIT21AM6
VIA PORTICO, 71, ORIO AL SERIO, 24050
BAPPIT21AM7
VIA ITALIA, 4/6, MADONE, 24040
BAPPIT21AM8
PIAZZA MARCONI, 7A, BORGO DI TERZO, 24060
BAPPIT21AM9
VIA V. BELLINI, 22, VILLONGO, 24060
BAPPIT21AN0
VIA DANTE ALIGHIERI, 1, GUSSAGO, 25064
BAPPIT21AN1
VIA DON A. DE MICHELI, 9, MELZO, 20066
BAPPIT21AN2
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AN3
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AN4
VIA 4 NOVEMBRE, 13B, PALADINA, 24030
BAPPIT21AN5
VIA G. TADINO, 15, MARTINENGO, 24057
BAPPIT21AN6
PIAZZA LIBERTA', 28, STEZZANO, 24040
BAPPIT21AN7
VIA VITTORIO VENETO, 69, BRESCIA, 25128
BAPPIT21AN8
VIA MATTIOLI, ANG.VIA BELLINI, BERGAMO, 24129
BAPPIT21AO1
VIA DE AMICIS, 5, CALVISANO, 25012
BAPPIT21AO2
VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO, 62, ROMA, 00144
BAPPIT21AO3
VIA FEDERICO FARUFFINI, 2, MILANO, 20149
BAPPIT21AO4
VIA XXV APRILE, 3, CAVENAGO DI BRIANZA, 20040
BAPPIT21AO5
VIA MADONNA DEI CAMPI, 22, SORISOLE, 24010
BAPPIT21AO6
PIAZZA GARIBALDI, 16, ZOGNO, 24019
BAPPIT21AO7
VIA MONSUELLO, 127, LUMEZZANE, 25065
BAPPIT21AO8
PIAZZA A. MAJ, 25, SCHILPARIO, 24020
BAPPIT21AP0
VIA MADONNA, 75, RHO, 20017
BAPPIT21AP1
VIA GRAMSCI, 1, TREZZO SULL'ADDA, 20056
BAPPIT21AP2
VIALE GIULIO VINCENZO BONA, 110, ROMA, 00156
BAPPIT21AP3
VIALE GIOVANNI XXIII, 1, CARAVAGGIO, 24043
BAPPIT21AP4
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AP5
VIA ROMA, 50, GRASSOBBIO, 24050
BAPPIT21AP7
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AP8
VIA NAZIONALE, 141, COSTA VOLPINO, 24062
BAPPIT21AQ0
VIA GARIBALDI, 14, ALMENNO SAN SALVATORE, 24031
BAPPIT21AQ1
VIA LIBERTA ANG. VIA F.LLI, 101, CINISELLO BALSAMO, 20092
BAPPIT21AQ3
VIA CREMONA, 35, BRESCIA, 25124
BAPPIT21AQ4
PIAZZA MANZONI, 25/B, MONTIRONE, 25010
BAPPIT21AQ5
VIA G. ZANARDELLI, 2, SAREZZO, 25068
BAPPIT21AQ6
VIA MILANO, 1C, CHIARI, 25032
BAPPIT21AQ7
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AQ8
VIA DELLA CHIESA, 6, BRESCIA, 25127
BAPPIT21AR0
VIA EUGENIO CORBETTA, 1, CANTU', 22063
BAPPIT21AR1
PIAZZALE TEODORO MANLIO, 19, MARIANO COMENSE, 22066
BAPPIT21AR2
VIA IV NOVEMBRE, 621, ALZATE BRIANZA, 22040
BAPPIT21AR3
VIA VITTORIO VENETO, LENTATE SUL SEVESO, 20030
BAPPIT21AR4
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AR5
CORSO DELLA LIBERTA', 42/A, CESANO MADERNO, 20811
BAPPIT21AR6
VIA A. VOLTA, 18, CERIANO LAGHETTO, 20816
BAPPIT21AR7
PIAZZA CADUTI, 2, LAZZATE, 20824
BAPPIT21AR8
VIA RAFFAELLO SANZIO, 27, SEREGNO, 20831
BAPPIT21AR9
VIA LUNGO LARIO TRENTO ANG. PIAZZA, COMO, 22100
BAPPIT21AS0
PIAZZA ROMA, 3, CAMPIONE D'ITALIA, 22060
BAPPIT21AS1
PIAZZA DUOMO, 7, MONZA, 20900
BAPPIT21AS2
VIA LORETO, 66/68, LISSONE, 20851
BAPPIT21AS3
VIA FIRENZE, 24, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BAPPIT21AS4
PIAZZA CESARE BATTISTI, 18, BRUGHERIO, 20861
BAPPIT21AS5
VIA SEMPIONE, ANG. VIA STELVIO, 16, MONZA, 20052
BAPPIT21AS6
PIAZZA XXV APRILE, 7, MALNATE, 21046
BAPPIT21AS7
VIA GIAN PIETRO PORRO, 90, INDUNO OLONA, 21056
BAPPIT21AS8
VIA FRANCESCO DAVERIO, 164, VARESE, 21100
BAPPIT21AS9
VIALE BORRI ANG. VIA C.FERRARI, 301, VARESE, 21100
BAPPIT21AT0
PIAZZA PARTIGIANI, 18, GUANZATE, 22070
BAPPIT21AT1
VIA XXV APRILE, 1, GAVIRATE, 21026
BAPPIT21AT2
VIA LABIENA, 66/A, LAVENO-MOMBELLO, 21014
BAPPIT21AT3
VIA ALESSANDRO VOLTA, 4, VARESE, 21100
BAPPIT21AT4
VIA ROMA, 64, SARNICO, 24067
BAPPIT21AT5
VIA CELADINA, 13, BERGAMO, 24125
BAPPIT21AT7
VIA PIAVE, ANG.PIAZZA PAPA, OSIO SOTTO, 24046
BAPPIT21AU5
VIA F. GILERA, 102, ARCORE, 20862
BAPPIT21AU7
VIA TARANTO, 144F, ROMA, 00182
BAPPIT21AU8
VIA TORTOLA, 31, COLERE, 24020
BAPPIT21AU9
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AV1
VIA TIBURTINA, 1166, ROMA, 00156
BAPPIT21AV2
PIAZZA DELLA VITA, 6, BOLGARE, 24060
BAPPIT21AV3
VIALE MARCO ENRICO BOSSI, 10, SALO', 25087
BAPPIT21AV5
VIA GERARDI ANG. VIA ZAMBELLI, LONATO, 25017
BAPPIT21AV6
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AV7
PIAZZA PUNTO CAPRARA, 19, CASSANO D'ADDA, 20062
BAPPIT21AV8
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AV9
PIAZZA MILITE IGNOTO, 4, VARESE, 21100
BAPPIT21AW0
VIA DELLO STATUTO, 16, BERGAMO, 24128
BAPPIT21AW2
VIA G. MATTEOTTI, 72, SOLBIATE ARNO, 21048
BAPPIT21AW3
VIA CURIEL, 25, ROZZANO, 20089
BAPPIT21AW4
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 77, CALCIO, 24054
BAPPIT21AW6
PIAZZA CADUTI, 15, VILLANUOVA SUL CLISI, 25089
BAPPIT21AW8
VIA COLOMBARE, 201, SIRMIONE, 25019
BAPPIT21AW9
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AX1
VIA BELVEDERE, 41, COMO, 22100
BAPPIT21AX3
VIALE DEL PIAVE, 6, BRESCIA, 25123
BAPPIT21AX5
VIA GASPARE ASELLI, 26, MILANO, 20133
BAPPIT21AX6
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, LENO, 25024
BAPPIT21AX8
PIAZZA CASTELLO, 9, PESSANO CON BORNAGO, 20060
BAPPIT21AX9
VIA ROMA, 57, PEDRENGO, 24066
BAPPIT21AY0
VIA G. VERDI, 15, POZZOLENGO, 25010
BAPPIT21AY1
VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 38, ROMA, 00148
BAPPIT21AY2
VIA GIUSEPPE BERNASCONE, 12, VARESE, 21100
BAPPIT21AY3
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AY5
VIA MARCONI, 8, CAROBBIO DEGLI ANGELI, 24060
BAPPIT21AY6
VIA ROMA, 6, VAL BREMBILLA, 24012
BAPPIT21AY7
VIA SAN BERNARDO, 27, BOLLATE, 20021
BAPPIT21AY9
PIAZZA VECCHIA, 1A, BERGAMO, 24129
BAPPIT21AZ0
LARGO EUROPA ANG. VIALE BETELLI, 1, DALMINE, 24044
BAPPIT21AZ2
VIA PALAZZOLO, 37, CAPRIOLO, 25031
BAPPIT21AZ3
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AZ4
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10, BONATE SOTTO, 24040
BAPPIT21AZ5
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AZ6
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AZ7
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21AZ8
PIAZZA DELLA PIEVE, 1, CASAZZA, 24060
BAPPIT21B07
VIA FEDERICO GALEOTTI, 3, ROMA, 00167
BAPPIT21B08
VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI, 42, ROMA, 00156
BAPPIT21B10
VIA ROMA, 14C, ALBA, 12051
BAPPIT21B11
VIA ROMA, 1, CANALE, 12043
BAPPIT21B12
PIAZZA COTTOLENGO, 36, CORNELIANO D'ALBA, 12040
BAPPIT21B13
STRADA CUORGNE, 70, CASELLE TORINESE, 10079
BAPPIT21B14
PIAZZA ITALIA, 1, LISSONE, 20851
BAPPIT21B15
VIA VISCONTI DI MODRONE, MACHERIO, 20846
BAPPIT21B16
VIA FRATELLI KENNEDY, 2, ORNAGO, 20876
BAPPIT21B17
VIA SAN ROCCO, 12-A, BUSNAGO, 20874
BAPPIT21B18
VIA ALESSANDRO MANZONI, 17, RONCELLO, 20877
BAPPIT21B19
VIA CESANA E VILLA, 39, BIASSONO, 20853
BAPPIT21B20
CORSO ROMA, 37, ALESSANDRIA, 15100
BAPPIT21B22
VIA XXV APRILE, 39, CASTELLAZZO BORMIDA, 15073
BAPPIT21B23
PIAZZA CARMAGNOLA, 6 - 15046 SAN, SAN SALVATORE MONFERRATO, 15046
BAPPIT21B24
VIA GIOTTO, 19, PADOVA, 35121
BAPPIT21B25
VIA ROMA, 30, ORBASSANO, 10043
BAPPIT21B26
VIA VOLTA, 118 - 21040 OGGIONA, OGGIONA CON SANTO STEFANO, 21040
BAPPIT21B27
PIAZZA EUROPA ANG.VIA MAZZINI, 2, SUSA, 10059
BAPPIT21B28
VIALE BURIDANI, 30, VENARIA REALE, 10078
BAPPIT21B30
STRADA DI SAN MAURO, 8, TORINO, 10156
BAPPIT21B31
VIA LODOVICO ARIOSTO, 1A, MILANO, 20145
BAPPIT21B32
VIA LARGA ANG. VIA CHIARAVALLE, 23, MILANO, 20122
BAPPIT21B33
VIA ROMA, 13C, SEGRATE, 20090
BAPPIT21B34
VIA DEI PLATANI, PIEVE EMANUELE, 20090
BAPPIT21B38
VIA ROMA, 6, SETTIMO TORINESE, 10036
BAPPIT21B40
AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 20, AOSTA, 11100
BAPPIT21B41
PIAZZA MAGGIORE FAVRE, 2, MORGEX, 11017
BAPPIT21B42
VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 24, VERRES, 11029
BAPPIT21B43
VIA ROBERT PELLISSIER, 17A, CHATILLON, 11024
BAPPIT21B44
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B45
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B47
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B48
VIA DONIZETTI, PERUGIA, 06100
BAPPIT21B50
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 22, ARONA, 28041
BAPPIT21B51
LARGO DEGLI ALPINI, 25, INVORIO, 28045
BAPPIT21B54
VIA PLINIO, 18, ERBA, 22036
BAPPIT21B55
VIA SANTA VALERIA, 118, SEREGNO, 20831
BAPPIT21B56
VIA MONTELLO, SEREGNO, 20831
BAPPIT21B57
VIA ROMA, 31, LENTATE SUL SEVESO, 20823
BAPPIT21B58
VIA OBERDAN GUGLIELMO, 5, AROSIO, 22060
BAPPIT21B59
VIA PACE, MARIANO COMENSE, 22066
BAPPIT21B60
CORSO VITTORIO ALFIERI, 311, ASTI, 14100
BAPPIT21B61
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B62
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B63
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 14, MEDA, 20821
BAPPIT21B64
VIA UMBERTO I, 37, MURISENGO, 15020
BAPPIT21B65
PIAZZA DANTE, 78, CASTELNUOVO DON BOSCO, 14022
BAPPIT21B66
CORSO MILANO, 55, BARLASSINA, 20825
BAPPIT21B67
PIAZZA SAN BARTOLOMEO, 8 - 14054, CASTAGNOLE DELLE LANZE, 14054
BAPPIT21B68
PIAZZA PRINCIPE EUGENIO, 5, RIVOLI, 10098
BAPPIT21B69
VIA VITTORIO EMANUELE II, 66, BRESCIA, 25121
BAPPIT21B70
VIALE MARTIRI LIBERTA, 5, ALBENGA, 17031
BAPPIT21B72
VIA ROMAGNA, 38, MONZA, 20900
BAPPIT21B73
VIA TULLO MASSARANI, 12, VERANO BRIANZA, 20843
BAPPIT21B74
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B75
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 104, BERGAMO, 24121
BAPPIT21B76
VIA TRIESTE, 14, MESERO, 20010
BAPPIT21B77
PIAZZA SAN GIORGIO, 24, CASOREZZO, 20010
BAPPIT21B81
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B82
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B83
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B84
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B86
PIAZZA ROMA, 15, CORTEMILIA, 12074
BAPPIT21B87
VIA GRAGLIA, 10, OCCHIEPPO SUPERIORE, 13898
BAPPIT21B88
VIA TORINO, 94A, ROASIO, 13060
BAPPIT21B89
VIA ROMA, 115, COGGIOLA, 13013
BAPPIT21B90
PIAZZA IV GIUGNO, 4 - 20010, BOFFALORA SOPRA TICINO, 20010
BAPPIT21B91
VIA MAZZINI GIUSEPPE, 9C, COSSATO, 13836
BAPPIT21B92
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B93
VIA TRIESTE, 18, SANTO STEFANO TICINO, 20010
BAPPIT21B94
VIA GALLIARI, 197, ANDORNO MICCA, 13061
BAPPIT21B96
VIA ROMA, 49, MOSSO, 13054
BAPPIT21B97
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21B98
PIAZZA CASTELLO, 34, CANDELO, 13878
BAPPIT21B99
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1, MAGENTA, 20013
BAPPIT21BA0
VIA SAN LORENZO, 10, COSTA DI SERINA, 24010
BAPPIT21BA1
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21BA2
VIA IV NOVEMBRE, VALLEVE, 24010
BAPPIT21BA3
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21BA4
VIA CENTRO, 3, RONCOBELLO, 24010
BAPPIT21BA5
VIA MARCONI C/O MUNICIPIO, 70, ALGUA, 24010
BAPPIT21BA7
VIA PIAVE, 60, OLGIATE OLONA, 21057
BAPPIT21BA8
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C00
CORSO GARIBALDI, 59, BORGOMANERO, 28021
BAPPIT21C01
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C02
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C03
VIA IGNAZIO BOSSI, 56, RESCALDINA, 20027
BAPPIT21C04
VIA DANTE, 84, GOZZANO, 28024
BAPPIT21C06
PIAZZA CACCIAMI, 12, GRIGNASCO, 28075
BAPPIT21C07
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 7, ROMAGNANO SESIA, 28078
BAPPIT21C09
VIA XXIX MAGGIO, 123, LEGNANO, 20025
BAPPIT21C10
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 16, BORGOSESIA, 13011
BAPPIT21C11
VIA MATTEOTTI, 180, SERRAVALLE SESIA, 13037
BAPPIT21C12
PIAZZA ITALIA, 3/5, VITTUONE, 20010
BAPPIT21C13
VIA DON G. MINZONI, 2, CASTELLANZA, 21053
BAPPIT21C15
VIA VENEZIA, 11, PADOVA, 35131
BAPPIT21C16
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C17
VIA AGNELLI, 2, SOLBIATE ARNO, 21048
BAPPIT21C18
VIA VITTORIO VENETO, SAMARATE, 21017
BAPPIT21C20
PIAZZA LITTA, 8, OSSONA, 20010
BAPPIT21C21
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 13, BENE VAGIENNA, 12041
BAPPIT21C22
VIA FRATELLI ROSSELLI, 9, MOZZATE, 22076
BAPPIT21C23
PIAZZA UMBERTO I, 7, DOGLIANI, 12063
BAPPIT21C24
VIA DELLA LIBERTA', 92, PIADENA, 26034
BAPPIT21C25
VIA ROMA, 73, CARDANO AL CAMPO, 21010
BAPPIT21C26
VIA ROMA, 59, CALAMANDRANA, 14042
BAPPIT21C27
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 7, SOLBIATE OLONA, 21058
BAPPIT21C28
PIAZZA COMUNALE, 28, FOBELLO, 13025
BAPPIT21C29
VIA GARIBALDI, 6, LANGOSCO, 27030
BAPPIT21C31
VIALE VITTORIA, 23, FAGNANO OLONA, 21054
BAPPIT21C32
AZZATE, 21022
BAPPIT21C33
VIALE FULVIO TESTI, 75, MILANO, 20162
BAPPIT21C35
VERONA, 37100
BAPPIT21C36
VIA ROMA, 35 - 28017 SAN MAURIZIO, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, 28017
BAPPIT21C37
VIA NOVARA, 38, CRESSA, 28012
BAPPIT21C38
PIAZZA CESARE BATTISTI, 4, CUREGGIO, 28060
BAPPIT21C39
VIA LEONARDI, 3, GATTICO, 28013
BAPPIT21C40
VIALE DELLA REPUBBLICA, 73, BARI, 70125
BAPPIT21C41
VIA ROBERTO DA BARI, 115-117, BARI, 70122
BAPPIT21C42
VIA 4 NOVEMBRE, 17-19, BITONTO, 70032
BAPPIT21C44
VIA PAVIA, 6-2, MILANO, 20136
BAPPIT21C46
VIA DON ENRICO LOCATELLI, 10, VERGIATE, 21029
BAPPIT21C47
PIAZZALE BALZARINI, 3, SESTO CALENDE, 21018
BAPPIT21C48
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4, GORLA MAGGIORE, 21050
BAPPIT21C49
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 39, CANEGRATE, 20010
BAPPIT21C53
VIA SAN LORENZO, 4, LAZZATE, 20824
BAPPIT21C54
VIA MEDA, 9-11, RHO, 20017
BAPPIT21C55
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 6, LAINATE, 20020
BAPPIT21C57
VIA MONSIGNOR PALEARI, 48, POGLIANO MILANESE, 20010
BAPPIT21C58
VIA CONTE APPIANO, 12, FOGGIA, 71121
BAPPIT21C59
VIA PADRE ANTONIO DA OLIVADI, 11-19, FOGGIA, 71122
BAPPIT21C60
VIA ROMA, 1, CANELLI, 14053
BAPPIT21C62
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C63
VIA ROMA, 1, NIZZA MONFERRATO, 14049
BAPPIT21C64
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C65
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C66
CORSO TORINO, 58, RIVAROLO CANAVESE, 10086
BAPPIT21C67
CORSO CARLO OGLIANI, 32, RIVARA, 10080
BAPPIT21C68
CORSO TORINO, 5, CUORGNE', 10082
BAPPIT21C69
VIA MEDAGLIA D'ORO EDUC PASQUALE, CASTELLAMONTE, 10081
BAPPIT21C70
VIA GIOVANNI LOVERA, 75, BORGO SAN DALMAZZO, 12011
BAPPIT21C71
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 12, ARONA, 28041
BAPPIT21C72
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 193, GARBAGNATE MILANESE, 20024
BAPPIT21C73
VIALE INNOCENZO XI, 13, COMO, 22100
BAPPIT21C74
VIA MILANO, 12, BREGNANO, 22070
BAPPIT21C76
VIA GUAITA, 18 - 22070 VERTEMATE, VERTEMATE CON MINOPRIO, 22070
BAPPIT21C78
VIA ROMA, 1, FENEGRO', 22070
BAPPIT21C79
INT. 4, FALOPPIO, 22020
BAPPIT21C80
VIA ANTONINO DI SAN GIULIANO, 201, CATANIA, 95131
BAPPIT21C81
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C83
VIA GIUSEPPE FAVA, 2A, CATANIA, 95123
BAPPIT21C85
VIALE XX SETTEMBRE, 41D, CATANIA, 95129
BAPPIT21C86
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C88
VIALE SAN LAZZARO, 120, VICENZA, 36100
BAPPIT21C90
PIAZZA ARMANDO DIAZ, 1, CERIANO LAGHETTO, 20816
BAPPIT21C93
PIAZZA REGINA MARGHERITA, 5, SAN GREGORIO DI CATANIA, 95027
BAPPIT21C94
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21C95
VIA MONS. GIOVANNI ARRIGONI, 6, CASTELLANZA, 21053
BAPPIT21C96
PIAZZA URNA, 8-10, VIAGRANDE, 95029
BAPPIT21C97
VIA MARCONI, 1, CASORATE SEMPIONE, 21011
BAPPIT21C98
PIAZZA DEL POPOLO, 28, CORBETTA, 20011
BAPPIT21C99
VIA GELTRUDE BEOLCHI, 30A, CUGGIONO, 20012
BAPPIT21D00
PIAZZA TAVALLINI, 2, CASALE MONFERRATO, 15033
BAPPIT21D01
VIA GIUSEPPE DOZZA, 3, BOLOGNA, 40139
BAPPIT21D02
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21D04
VIA BRIGATA LIGURIA ROSSO, 92, GENOVA, 16121
BAPPIT21D05
VIA AYROLI, 35, GENOVA, 16143
BAPPIT21D06
VIALE RISORGIMENTO, 13, MANTOVA, 46100
BAPPIT21D07
CORSO MILANO, 21-27, PADOVA, 35139
BAPPIT21D09
VIA DELLA REPUBBLICA, 56, PARMA, 43100
BAPPIT21D10
VIA MONTEBUONO, 17-21, ROMA, 00199
BAPPIT21D11
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21D12
PIAZZA TARQUINIA, 5, ROMA, 00183
BAPPIT21D13
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21D14
VIA APPIANO, 20, ROMA, 00136
BAPPIT21D15
VIA OREFICI, 9, SONCINO, 26029
BAPPIT21D16
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 95, TORINO, 10128
BAPPIT21D17
VIALE G. G. FELISSENT, 41, TREVISO, 31100
BAPPIT21D20
VIA PRIMO MAGGIO, 8, ZEVIO, 37050
BAPPIT21D21
VIA DI PORTA CAVALLEGGERI, 95/97, ROMA, 00165
BAPPIT21D26
PIAZZA GAVINO LUGANO, 11, TORTONA, 15057
BAPPIT21D27
VIA CIRCONVALLAZIONE, 43, VIGUZZOLO, 15058
BAPPIT21D28
VIA LEGA LOMBARDA, 7, VALENZA, 15048
BAPPIT21D29
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21D34
CORSO DANTE, 4, ACQUI TERME, 15011
BAPPIT21D40
VIA TORINO, 70B, CHIVASSO, 10034
BAPPIT21D41
CORSO RE UMBERTO, 81, CIGLIANO, 13043
BAPPIT21D43
CORSO CRIMEA, 60-70-71, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21D45
VIA NAZIONALE, 36 A, CERRINA MONFERRATO, 15020
BAPPIT21D49
VIA GENERALE L. CORTELLA, 2, CASTELLETTO D'ORBA, 15060
BAPPIT21D76
VIA ROMA, 49, MOSSO, 13835
BAPPIT21D77
PIAZZA DELLA LIBERTA', 2, SOLERO, 15029
BAPPIT21D79
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 46-48, VALENZA, 15048
BAPPIT21D83
CORSO SARACCO, 6, OVADA, 15076
BAPPIT21D84
PIAZZA DELLA LIBERTA', 20-21-22, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21D85
VIA ROMA, 51, PONTECURONE, 15055
BAPPIT21D88
VIA CESARE BALBO, 7, VERCELLI, 13100
BAPPIT21D90
VIA SOLFERINO, 2, CANELLI, 14053
BAPPIT21D91
VIA ROMA, 122-124, BORGHETTO DI BORBERA, 15060
BAPPIT21D92
VIA XX SETTEMBRE, 32-34, GERENZANO, 21040
BAPPIT21D95
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 31, ACQUI TERME, 15011
BAPPIT21D96
VIA GIUSEPPE VERDI, 1, GARBAGNATE MILANESE, 20024
BAPPIT21D97
VIA BRIGATA LIGURIA, 112R, GENOVA, 16121
BAPPIT21D98
VIA MARCANTONIO CARATTINO, 26-28, VARAZZE, 17019
BAPPIT21D99
CORSO ALESSANDRIA, 2, ASTI, 14100
BAPPIT21E02
PIAZZA ITALIA, 27, BOVES, 12012
BAPPIT21E03
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1, CARAGLIO, 12023
BAPPIT21E04
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E05
PIAZZA RENZO SPADA, 15, DEMONTE, 12014
BAPPIT21E06
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 10, DRONERO, 12025
BAPPIT21E07
VIA CAVOUR, 9, FOSSANO, 12045
BAPPIT21E08
VIA ROMA, 5C, LIMONE PIEMONTE, 12015
BAPPIT21E10
VIA CAUDINA BIS, 60, MADDALONI, 81024
BAPPIT21E11
PIAZZA ROMA, SANTA MARIA A VICO, 81028
BAPPIT21E15
PIAZZA ROMA, 37, BRA, 12042
BAPPIT21E16
CORSO LAGHI, 165, AVIGLIANA, 10051
BAPPIT21E17
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E18
CORSO MARTIRI, 22, CASTELFRANCO EMILIA, 41013
BAPPIT21E20
CORSO GARIBALDI, 18, BENEVENTO, 82100
BAPPIT21E21
VIA IV NOVEMBRE, 45 - 82028 SAN, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, 82028
BAPPIT21E22
PIAZZA DELLA RICOSTRUZIONE, APICE, 82021
BAPPIT21E23
PIAZZA VITT. EMANUELE III, 3, FRAGNETO MONFORTE, 82020
BAPPIT21E24
VIA ROMA, MORCONE, 82026
BAPPIT21E25
VIA VECCHIA CARDILLI, 43 - 82018, SAN GIORGIO DEL SANNIO, 82018
BAPPIT21E26
VIA CAMILLO PORZIO, 4, NAPOLI, 80141
BAPPIT21E27
VIA G. MAZZINI, 12, SOLARO, 20020
BAPPIT21E28
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E30
CORSO FRATELLI DI DIO, 13, DOMODOSSOLA, 28845
BAPPIT21E31
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E32
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E33
VIA PELLANDA, 5, CRODO, 28862
BAPPIT21E34
VIA PALLANZENO, 63, PIEDIMULERA, 28885
BAPPIT21E35
VIA ROSSETTI VALENTINI, 75, SANTA MARIA MAGGIORE, 28857
BAPPIT21E36
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E37
VIA BIANCHI, 2A, VILLADOSSOLA, 28844
BAPPIT21E38
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E39
VIA MONTE ROSA, 74, MACUGNAGA, 28876
BAPPIT21E51
VIALE RIMEMBRANZE, 7, CASTELLANZA, 21053
BAPPIT21E52
VIA ROMA, 42, GORLA MINORE, 21055
BAPPIT21E53
VIA ROMA, LONATE POZZOLO, 21015
BAPPIT21E55
VIA MILANO, 23, SOMMA LOMBARDO, 21019
BAPPIT21E56
VIA ROMA, 14, SESTO CALENDE, 21018
BAPPIT21E57
VIA ITALIA, 17B, UBOLDO, 21040
BAPPIT21E58
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3, GALLARATE, 21013
BAPPIT21E60
VIA ANTONIO GRAMSCI, 9, GALLIATE, 28066
BAPPIT21E61
PIAZZA S.GIOVANNI, ROMENTINO, 28068
BAPPIT21E62
VIA ALLEA COMUNALE, 1, TURBIGO, 20029
BAPPIT21E63
PIAZZA CAVOUR, 2, TRECATE, 28069
BAPPIT21E64
PIAZZA LIBERTA', 13, CERANO, 28065
BAPPIT21E65
PIAZZA PORZIO VERNINO, 11, FARA NOVARESE, 28073
BAPPIT21E66
VIA NOVARA, 38, GHEMME, 28074
BAPPIT21E67
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 16, SIZZANO, 28070
BAPPIT21E69
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 18A, NOVARA, 28100
BAPPIT21E70
VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI, 44, AVELLINO, 83100
BAPPIT21E72
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 17, CASTANO PRIMO, 20022
BAPPIT21E77
VIA MASSAUA, 4/6, MILANO, 20146
BAPPIT21E83
VIA SAN PIETRO, 32, NOVARA, 28100
BAPPIT21E84
VIA SILVESTRO SANVITO, 43A, VARESE, 21100
BAPPIT21E85
VIA CARLO AVEGNO, 4, VARESE, 21100
BAPPIT21E86
VIA MATTEOTTI, 24, ARCISATE, 21051
BAPPIT21E87
PIAZZA ENRICO TOTI, CISLAGO, 21040
BAPPIT21E88
VIA ARGENTI D, 1/D, NOVARA, 28100
BAPPIT21E89
CORSO XXIII MARZO, 177A, NOVARA, 28100
BAPPIT21E90
CORSO PAOLO BERNACCHI, 95, TRADATE, 21049
BAPPIT21E91
VIA CASTIGLIONI, 1, CARONNO VARESINO, 21040
BAPPIT21E94
CORSO ITALIA, 52, LEGNANO, 20025
BAPPIT21E95
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E96
VIA GIBELLINI, 2, NOVARA, 28100
BAPPIT21E97
SS33 DEL SEMPIONE, 52, CREVOLADOSSOLA, 28865
BAPPIT21E98
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21E99
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21F02
PIAZZA STAZIONE, SESTRI LEVANTE, 16039
BAPPIT21F06
VIA PARTIGIANI, 2/4, SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
BAPPIT21F07
VIALE G. AGNELLI, 27, LODI, 26900
BAPPIT21F08
PIAZZA IV NOVEMBRE, 10, CREMONA, 26100
BAPPIT21F09
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 36, PESCARA, 65121
BAPPIT21F10
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21F11
CORSO VERCELLI, 3, IVREA, 10015
BAPPIT21F12
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21F13
VIA LONGOBARDI, 25, OFFANENGO, 26010
BAPPIT21F14
VIA ARESE, 11 - 20020 ROBECCHETTO, ROBECCHETTO CON INDUNO, 20020
BAPPIT21F15
VIA BEATRICE ALIGHIERI, RAVENNA, 48121
BAPPIT21F16
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21F17
PIAZZA MARTIRI LIBERAZIONE, 2/3, VIGEVANO, 27029
BAPPIT21F18
VIA C. LAVATELLI, 15, CASSOLNOVO, 27023
BAPPIT21F19
VIA DELLA LIBERTA', 88, GROPELLO CAIROLI, 27027
BAPPIT21F20
VIA DON ABBO IL SANTO, 8, IMPERIA, 18100
BAPPIT21F21
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4, DIANO MARINA, 18013
BAPPIT21F25
VIA CIRO MENOTTI, 199, MODENA, 41121
BAPPIT21F26
CORSO ROMA, 1, VARALLO, 13019
BAPPIT21F28
VIA RIVIERA, 35, PAVIA, 27100
BAPPIT21F29
VIA VERDI, 1, CARENNO, 23802
BAPPIT21F30
VIA DE' CARBONESI, 9-11, BOLOGNA, 40123
BAPPIT21F31
VIA DEGLI ARTIERI, 2, BOLOGNA, 40125
BAPPIT21F33
PIAZZA DI PORTA SAN VITALE, 5C, BOLOGNA, 40125
BAPPIT21F34
VIA EMILIA PONENTE, 207, BOLOGNA, 40133
BAPPIT21F35
VIA GUGLIELMO MARCONI, 3, BOLOGNA, 40121
BAPPIT21F36
CORSO PIETRO ROLANDI, 64, QUARONA, 13017
BAPPIT21F37
VIA AUGUSTO RIGHI, 18, BOLOGNA, 40126
BAPPIT21F38
VIA TOSCANA, 26, BOLOGNA, 40141
BAPPIT21F39
VIA OLINDO GUERRINI, 2, BOLOGNA, 40134
BAPPIT21F40
VIA GUGLIELMO MARCONI, 11-13, CASALECCHIO DI RENO, 40033
BAPPIT21F42
VIA MARCONI, 58A, BENTIVOGLIO, 40010
BAPPIT21F46
CORSO L.COBIANCHI, 2, VERBANIA, 28044
BAPPIT21F47
VIA RUGA, 24, VERBANIA, 28048
BAPPIT21F48
VIA UMBERTO I, 46, CANNOBIO, 28822
BAPPIT21F49
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21F54
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 7, BAVENO, 28831
BAPPIT21F56
VIA PRINCIPE TOMASO, 26, STRESA, 28838
BAPPIT21F60
PIAZZA VITTORIO VENETO, MONTESARCHIO, 82016
BAPPIT21F61
VIALE VITT. EMANUELE III, 35, SANT'AGATA DE'GOTI, 82019
BAPPIT21F62
CORSO MONTELLA, 13, AIROLA, 82011
BAPPIT21F63
VIA MUNICIPIO, 62, PANNARANO, 82017
BAPPIT21F66
VIA PROVINCIALE, 347, VALSAMOGGIA, 40053
BAPPIT21F70
CORSO STATUTO, 18C, MONDOVI', 12084
BAPPIT21F73
VIA ROMA, 13, ROCCAFORTE MONDOVI', 12088
BAPPIT21F87
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 22, VOGHERA, 27058
BAPPIT21F88
PIAZZA FRANCESCO MEARDI, 6, CASEI GEROLA, 27050
BAPPIT21F89
VIA CADELAZZI, 4, TORRAZZA COSTE, 27050
BAPPIT21F90
VIA TORINO, 18, CASTEGGIO, 27045
BAPPIT21F91
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2, CERVESINA, 27050
BAPPIT21F95
VIA FRATELLI KENNEDY, 131, VALGREGHENTINO, 23857
BAPPIT21F96
PIAZZA SAN MAURIZIO, 3, VEDANO OLONA, 21040
BAPPIT21F97
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 8, TORINO, 10121
BAPPIT21F98
CORSO SEBASTOPOLI, 206, TORINO, 10136
BAPPIT21G00
CORSO BENEDETTO CROCE, 27, TORINO, 10135
BAPPIT21G01
VIA BORGO GIANNOTTI, LUCCA, 55100
BAPPIT21G02
VIA CAVOUR, 247, SARTIRANA LOMELLINA, 27020
BAPPIT21G03
VIA GOFFREDO MAMELI, 70, PESARO, 61121
BAPPIT21G04
VIA GARIBALDI, 45/47, CORNAREDO, 20010
BAPPIT21G05
VIA DIAZ, SNC, NOVA MILANESE, 20834
BAPPIT21G06
PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE, 1, FIRENZE, 50123
BAPPIT21G07
VIA BENEDETTO ACCOLTI, 23, FIRENZE, 50126
BAPPIT21G08
VIA ROMA, 18, PIEVE EMANUELE, 20090
BAPPIT21G09
VIALE GORIZIA, 1, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
BAPPIT21G10
PIAZZA MARCONI ANG. VIA FONZECA, NOLA, 80035
BAPPIT21G11
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21G12
VIA LECCO, 7, CERNUSCO LOMBARDONE, 23870
BAPPIT21G13
VIA CONTESSA L.CASTELBARCO, 41, IMBERSAGO, 23898
BAPPIT21G14
VIA VITTORIO VENETO, 1, ROMA, 00187
BAPPIT21G15
VIA ALESSIO BALDOVINETTI, 156, ROMA, 00142
BAPPIT21G16
VIA GUALTIERO SERAFINO, 2A, ROMA, 00136
BAPPIT21G17
VIALE ETTORE FRANCESCHINI, 58, ROMA, 00155
BAPPIT21G18
VIA CAIO MANILIO, 42, ROMA, 00174
BAPPIT21G19
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21G20
VIA GARIGLIANO, 92, ROMA, 00198
BAPPIT21G21
VIA CASSIA, 901/I, ROMA, 00189
BAPPIT21G22
LARGO FEDERICO DELPINO, 6, ROMA, 00171
BAPPIT21G23
VIA GREGORIO XIII, 72, ROMA, 00167
BAPPIT21G24
VIA PORTUENSE, 100ABCD, ROMA, 00153
BAPPIT21G25
VIA CASILINA, 1875B, ROMA, 00132
BAPPIT21G26
VIALE ALDO MORO, 42, APRICENA, 71011
BAPPIT21G27
VIA G. MARCONI, 6-8, CAGNANO VARANO, 71010
BAPPIT21G28
VIA ALDO MORO, 79, CHIEUTI, 71010
BAPPIT21G29
VIA SAN CARLO, 21, NAPOLI, 80100
BAPPIT21G30
VIA TRIBUNA, 65-67, MANFREDONIA, 71043
BAPPIT21G31
PIAZZA MUNICIPIO, 4, MONTE SANT'ANGELO, 71037
BAPPIT21G32
CORSO GARIBALDI, 57, PESCHICI, 71010
BAPPIT21G33
PIAZZA PRINCIPE IMPERIALE, 2, POGGIO IMPERIALE, 71010
BAPPIT21G34
VIA MADONNA DELLA LIBERA, 27, VIESTE, 71019
BAPPIT21G35
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 58, TORREMAGGIORE, 71017
BAPPIT21G36
VIA BONITO, 7, ACCADIA, 71021
BAPPIT21G38
CORSO TRINITA', 13, TRINITAPOLI, 76015
BAPPIT21G39
VIA SANTA MARIA DEL POPOLO, 1-3, ASCOLI SATRIANO, 71022
BAPPIT21G40
PIAZZA UMBERTO GIORDANO, 18, FOGGIA, 71121
BAPPIT21G41
VIA PIETRO NENNI, 53, ORTA NOVA, 71045
BAPPIT21G42
VIA ALESSANDRO MINUZIANO, 118, SAN SEVERO, 71016
BAPPIT21G43
VIA DELLA VITTORIA, 5, SAN MARCO IN LAMIS, 71014
BAPPIT21G44
PIAZZA ALDO MORO, 1, CARAPELLE, 71041
BAPPIT21G45
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 66, MANFREDONIA, 71043
BAPPIT21G47
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 46, CERIGNOLA, 71042
BAPPIT21G49
VIA ALCIDE DE GASPERI, 2, ANDRIA, 76123
BAPPIT21G50
VIA PIER DELLE VIGNE, 5, BARLETTA, 76121
BAPPIT21G51
VIA NICOLO' PUTIGNANI, 80-82, BARI, 70121
BAPPIT21G52
VIA INDIPENDENZA, 21-23, BOVINO, 71023
BAPPIT21G53
CORSO FRATELLI BRIGIDA, 114, TERMOLI, 86039
BAPPIT21G54
PIAZZA EUROPA, 130, SAN GIOVANNI ROTONDO, 71013
BAPPIT21G55
VIA ALCIDE DE GASPERI, 68, BISCEGLIE, 76011
BAPPIT21G56
VIA NOVARA, BAREGGIO, 20010
BAPPIT21G57
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21G61
PIAZZA DELLA VITTORIA, 11, ARMENO, 28011
BAPPIT21G62
CORSO ROMA, 36, GRAVELLONA TOCE, 28883
BAPPIT21G63
VIALE ORLEANS, 2, TREVISO, 31100
BAPPIT21G64
VIA MAZZINI, 17, DALMINE, 24044
BAPPIT21G65
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 90, MORTARA, 27036
BAPPIT21G66
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 47, PREGNANA MILANESE, 20010
BAPPIT21G67
VIA TORQUATO TASSO, 48A, VENEZIA, 30172
BAPPIT21G69
VIA POSCOLLE, 67, UDINE, 33100
BAPPIT21G70
VIALE MEDITERRANEO, 23, LADISPOLI, 00055
BAPPIT21G71
VIA LEONARDO DA VINCI, 1D, SOLZA, 24030
BAPPIT21G72
CORSO LODI, 83, MILANO, 20139
BAPPIT21G73
VIA A. PIOLA CASELLI, 52, ROMA, 00122
BAPPIT21G74
VIA DI NOVOLI, 62B, FIRENZE, 50127
BAPPIT21G75
VIA POLLENZA, 22, ROMA, 00156
BAPPIT21G76
PIAZZA HAZON, 13, ROMA, 00144
BAPPIT21G77
VIA DI TOR SAPIENZA, 82, ROMA, 00155
BAPPIT21G78
VIA SATRICO, 18-20, ROMA, 00183
BAPPIT21G79
VIA APPIA NUOVA, 447-449, ROMA, 00181
BAPPIT21G80
PIAZZA DEI VOCAZIONISTI, 9-10, ROMA, 00138
BAPPIT21G81
VIALE DEI TRAGHETTI, 87, ROMA, 00121
BAPPIT21G82
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21G83
VIA CAIROLI, 45 - 27039, SANNAZZARO DE' BURGONDI, 27039
BAPPIT21G84
CORSO ITALIA, 23, MEDE, 27035
BAPPIT21G93
VIA GIULIO CESARE, 173-175, ROMA, 00192
BAPPIT21G94
VIA EMILIO MOTTA, 6, MILANO, 20144
BAPPIT21G95
VIA GIULIO E CORRADO VENINI, 60, MILANO, 20127
BAPPIT21G96
VIA BRUNO MADERNA, 2, MILANO, 20138
BAPPIT21G97
PIAZZA POMPEO CASTELLI, 12, MILANO, 20156
BAPPIT21G98
PIAZZA DELLA PACE, 18, TRAVAGLIATO, 25039
BAPPIT21G99
PIAZZA CARLO STUPARICH, 8, MILANO, 20148
BAPPIT21H00
VIA NAZIONALE, 32, SERIATE, 24068
BAPPIT21H16
VIA VINCENZO MONTI, 41, MILANO, 20123
BAPPIT21H17
VIA EUGENIO PELLINI, 1, MILANO, 20125
BAPPIT21H23
VIA FRATELLI ZOIA, 43, MILANO, 20153
BAPPIT21H26
PIAZZA CENTRO COMMERCIALE, 36, SEGRATE, 20090
BAPPIT21H27
VIA FRANCESCO SFORZA, BASIGLIO, 20080
BAPPIT21H30
VIA MONSIGNORE A. CAZZANIGA, 53, GORGONZOLA, 20064
BAPPIT21H31
VIA DELLE REGIONI, 40, SEGRATE, 20090
BAPPIT21H35
VIA CARLO MARX, 1, PRATO, 59100
BAPPIT21H37
LARGO POMEO, 4C, CALCO, 23885
BAPPIT21H43
VIA UGO MERLINI, 3, MISSAGLIA, 23873
BAPPIT21H44
VIA BETTOLINO, 12, DOLZAGO, 23843
BAPPIT21H45
VIA MILANO, 2, LOMAGNA, 23871
BAPPIT21H46
VIA DANTE, 55/A, CALOLZIOCORTE, 23801
BAPPIT21H47
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 8, BONATE SOPRA, 24040
BAPPIT21H48
VIA DANTE ALIGHIERI, 32, LECCO, 23900
BAPPIT21H51
VIA SALVINI, 1, MILANO, 20122
BAPPIT21H52
VIA RIMEMBRANZE, 4, BARZAGO, 23890
BAPPIT21H53
VIA ROMA, 31, OLGIATE MOLGORA, 23887
BAPPIT21H54
VIA G. DA CERMENATE, 29, CANTU', 22063
BAPPIT21H55
VIA SIMONE DA ORSENIGO, 2, ORSENIGO, 22030
BAPPIT21H56
VIA INDIPENDENZA, 42, ROBBIATE, 23899
BAPPIT21H57
VIA BERGAMO, 20, MONTEVECCHIA, 23874
BAPPIT21H58
VIA TERESA PREVOSTI, 5, SIRTORI, 23896
BAPPIT21H59
VIA C. BATTISTI, 22, ROGENO, 23849
BAPPIT21H60
VIA SANT'ANTONIO, 19A, RONCO BRIANTINO, 20885
BAPPIT21H62
VIA SAN ANTONIO, 18B, ANNONE DI BRIANZA, 23841
BAPPIT21H63
PIAZZA ALESSANDRO VOLTA, 6, ALBESE CON CASSANO, 22032
BAPPIT21H64
VIALE DEI MUNICIPI, 32, VERDERIO, 23879
BAPPIT21H65
PIAZZA MATTEOTTI, MARINO, 00047
BAPPIT21H66
VIA IV NOVEMBRE, 51, CIAMPINO, 00043
BAPPIT21H67
VIA APPIA NUOVA, 78-80, MARINO, 00040
BAPPIT21H68
VIALE DELLA REPUBBLICA, 76, MARINO, 00040
BAPPIT21H69
VIA APPIA NUOVA, KM 10300, ROMA, 00187
BAPPIT21H78
PIAZZA MONTE GRAPPA, 7, FRASCATI, 00044
BAPPIT21H79
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 12-14, SAN DONATO MILANESE, 20097
BAPPIT21H86
VIA RISORGIMENTO, 188-190, ZOLA PREDOSA, 40069
BAPPIT21H87
VIA ANAGNINA, 372, ROMA, 00040
BAPPIT21H88
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 40, NAPOLI, 80136
BAPPIT21H90
CORSO D'ITALIA, 32F, ROMA, 00198
BAPPIT21H97
VIA ROMA, 9, GROTTAFERRATA, 00046
BAPPIT21H98
VIA DEL MARE, 119, ALBANO LAZIALE, 00041
BAPPIT21I02
VIA GADAMES, 27, ROMA, 00199
BAPPIT21I03
VIA GIOVANNI BRANCA, 29, ROMA, 00153
BAPPIT21I04
VIA GIUSEPPE VERDI, 47, CODOGNO, 26845
BAPPIT21I05
VIA GAVERINA, 2, ROMA, 00166
BAPPIT21I07
VIA LUIGI TERUZZI, 15, BRUGHERIO, 20861
BAPPIT21I08
VIA ROMA, 55, CASSINA DE' PECCHI, 20060
BAPPIT21I09
VIA ROMA, 25, VIGNATE, 20060
BAPPIT21I11
VIALE PARTENOPE, 68, ROMA, 00177
BAPPIT21I12
VIA LIBERTA', 23, CUSAGO, 20090
BAPPIT21I15
PIAZZA ZANARDELLI, 26, ALTAMURA, 70022
BAPPIT21I16
VIA GAETANO DONIZETTI, 22C, SCANDICCI, 50018
BAPPIT21I18
PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 26-29, ROMA, 00191
BAPPIT21I19
PIAZZA VITTORIO VENETO, 10, STRADELLA, 27049
BAPPIT21I20
CORSO EUROPA, 2, MILANO, 20122
BAPPIT21I21
CORSO SAN GOTTARDO, 2A, MILANO, 20136
BAPPIT21I24
VIA ETTORE ROMAGNOLI, 1, MILANO, 20146
BAPPIT21I25
VIALE MONZA, 259, MILANO, 20126
BAPPIT21I26
PIAZZA DERGANO, 9, MILANO, 20158
BAPPIT21I27
VIA FEDERICO FARUFFINI, 3, MILANO, 20149
BAPPIT21I28
VIA SILONE, 2, SETTIMO MILANESE, 20019
BAPPIT21I31
PIAZZA SANTO BERTELLI, 14, ARQUATA SCRIVIA, 15061
BAPPIT21I35
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 5, BORGO SAN MARTINO, 15032
BAPPIT21I37
PIAZZA REPUBBLICA, 11, BOSIO, 15060
BAPPIT21I38
STR STATALE ASTI CASALE, 150, SAN GIORGIO MONFERRATO, 15020
BAPPIT21I39
CORSO INDIPENDENZA, 16, CASALE MONFERRATO, 15033
BAPPIT21I40
VIA VIGANO', 2/4/8, MERATE, 23807
BAPPIT21I41
VIA MARTIN L. KING, 84-86, BARI, 70124
BAPPIT21I43
VIA PAOLO SARPI, 54, MILANO, 20154
BAPPIT21I44
VIA PADOVA, 282, MILANO, 20132
BAPPIT21I45
PIAZZALE FRANCESCO ACCURSIO, 18, MILANO, 20156
BAPPIT21I46
VIA GIUSEPPE BOTTELLI, 2, MILANO, 20125
BAPPIT21I47
VIA ADRIANO, 96G, MILANO, 20128
BAPPIT21I48
VIA ARSIA, 7, MILANO, 20157
BAPPIT21I49
PIAZZA ROSA SCOLARI, 2-4, MILANO, 20151
BAPPIT21I50
VIA VAL DI SOLE, 22, MILANO, 20141
BAPPIT21I51
VIALE SARCA, 191, MILANO, 20126
BAPPIT21I54
PIAZZA DEL SEMINATORE, 6, SEDRIANO, 20018
BAPPIT21I55
PIAZZA DELLA VITTORIA, 2, MELZO, 20066
BAPPIT21I56
VIA MANARA, 16-18, BARZANO', 23891
BAPPIT21I57
VIA AMBROGIO BINAGHI, 4, ABBIATEGRASSO, 20081
BAPPIT21I59
VIA CARROCCIO, 27, GAGGIANO, 20083
BAPPIT21I61
VIA A. VOLTA, 1, CARNATE, 20866
BAPPIT21I62
VIA ALESSANDRO SANTAGOSTINO, 63, CASORATE PRIMO, 27022
BAPPIT21I63
VIALE MILANO, 10-12, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
BAPPIT21I64
VIA ISONZO, 14, LACCHIARELLA, 20084
BAPPIT21I65
VIA G. GARIBALDI, 4, DESIO, 20832
BAPPIT21I67
CORSO MASSIMO MONTANO, 40, FONTANETTO PO, 13040
BAPPIT21I68
PIAZZA ROMA, 1, VIMERCATE, 20871
BAPPIT21I69
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21I70
VIA A. CASATI, 42, ARCORE, 20862
BAPPIT21I71
VIA FRANZOLINO PRINETTI, 23, BERNAREGGIO, 20881
BAPPIT21I72
VIA GUGLIELMO MARCONI, 10, CORNATE D'ADDA, 20872
BAPPIT21I73
VIA SANT'ANTONIO, 17, BEREGUARDO, 27021
BAPPIT21I74
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 12, PIOLTELLO, 20096
BAPPIT21I75
VIA CURIEL, 4, PIEVE EMANUELE, 20090
BAPPIT21I76
VIALE RISORGIMENTO, 61, PANTIGLIATE, 20090
BAPPIT21I78
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 18, CREMA, 26013
BAPPIT21I79
CORSO VITTORIO VENETO, 51, OSIO SOTTO, 24046
BAPPIT21I80
VIA G. GARIBALDI, 2, CAMBIAGO, 20040
BAPPIT21I81
VIA DON PIETRO MANDELLI, 2, SULBIATE, 20884
BAPPIT21I84
VIA G. MATTEOTTI, 15, CANONICA D'ADDA, 24040
BAPPIT21I87
PIAZZA ERNESTO ZUMAGLINI, 21, VERCELLI, 13100
BAPPIT21I90
VIA SAN LEONARDO, 65/1, SALERNO, 84131
BAPPIT21L04
VIA MARIO CARUCCI, 131, ROMA, 00143
BAPPIT21L05
VIA VITTORIO VENETO, 17, BREMBATE, 24041
BAPPIT21L12
CORSO EUROPA, 221A, CASSANO D'ADDA, 20062
BAPPIT21L13
VIA ROMA, 3-5, CASSAGO BRIANZA, 23893
BAPPIT21L14
VIA ALESSANDRO VOLTA, 42, CASATENOVO, 23880
BAPPIT21L15
VIA SAN GIORGIO, 1, BOTTANUCO, 24040
BAPPIT21L16
VIA CIMBARDI, 1B, GROPPELLO D'ADDA, 20062
BAPPIT21L20
VIA IV NOVEMBRE, 34, POZZUOLO MARTESANA, 20060
BAPPIT21L21
VIA LENIN, 11, ZIBIDO SAN GIACOMO, 20080
BAPPIT21L24
PIAZZA XXI LUGLIO, 6, ROBECCO SUL NAVIGLIO, 20087
BAPPIT21L25
VIALE DEL CARAVAGGIO, 133, ROMA, 00147
BAPPIT21L26
CORSO DEL GUERCINO, 16, CENTO, 44042
BAPPIT21L28
PIAZZA BRUZZANO, 4, MILANO, 20161
BAPPIT21L29
VIA ZURIGO, 14, MILANO, 20147
BAPPIT21L31
VIA MASSAUA, 4/6, MILANO, 20146
BAPPIT21L36
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21L50
VIA NETTUNENSE, KM 35500, ANZIO, 00042
BAPPIT21L51
VIA FERRARESE, 3, BOLOGNA, 40128
BAPPIT21L53
VIA MAZZINI, 91H, BOLOGNA, 40139
BAPPIT21L54
PIAZZA CITTADELLA, 4, VERONA, 37122
BAPPIT21L60
VIA IV NOVEMBRE, 15, VERONA, 37126
BAPPIT21L61
CORSO GARIBALDI, 87, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BAPPIT21L62
VIA GUGLIELMO MARCONI, 5/7, TRESCORE BALNEARIO, 24069
BAPPIT21L63
VIALE MOTTA, 105, DESENZANO DEL GARDA, 25015
BAPPIT21L64
VIA FRANCESCO SOLIMENA, 105B, NAPOLI, 80129
BAPPIT21L65
VIA CAVOUR, 34/D, ALPIGNANO, 10091
BAPPIT21L67
VIA FABIO FILZI, 18A, TREVIGLIO, 24047
BAPPIT21L68
VIA DANTE ALIGHIERI, 4, TRADATE, 21049
BAPPIT21L73
VIA MASSAUA, 4/6, MILANO, 20146
BAPPIT21L79
LARGO FRANCO TOSI, 9, LEGNANO, 20025
BAPPIT21L85
VIA LEONARDO DA VINCI, 1, LEGNANO, 20025
BAPPIT21L86
VIA ROMA, 36 - 20010 SAN GIORGIO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, 20010
BAPPIT21L89
VIA VARESINA, 3, RESCALDINA, 20027
BAPPIT21L93
PIAZZA DEL POPOLO, 13, LEGNANO, 20025
BAPPIT21L99
VIA TRIESTE, 27, FERNO, 21010
BAPPIT21M00
VIA MARTIRI PATRIOTI, 1, MALNATE, 21046
BAPPIT21M01
VIA CAVOUR, 40-42, LODI, 26900
BAPPIT21M02
PIAZZA DELLA VITTORIA, LODI, 26900
BAPPIT21M03
PIAZZALE CESARE M. BARZAGHI, 13, LODI, 26900
BAPPIT21M05
PIAZZA DEL POPOLO, 40, CASALPUSTERLENGO, 26841
BAPPIT21M06
PIAZZA CADUTI ANG. VIA MAZZINI, 1, SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
BAPPIT21M07
VIA C. BATTISTI, 25, RIVOLTA D'ADDA, 26027
BAPPIT21M08
VIA XXV APRILE, 51, CHIGNOLO PO, 27013
BAPPIT21M09
VIA TRENTO, 1, GORLA MINORE, 21055
BAPPIT21M10
VIA GARIBALDI, SNC, CASTIGLIONE D'ADDA, 26823
BAPPIT21M11
VIA MAZZINI, 71 - 20078 SAN, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, 20078
BAPPIT21M12
VIA PIAVE, 28 - 26849 SANTO, SANTO STEFANO LODIGIANO, 26849
BAPPIT21M13
VIA CESARE BECCARIA, 18, PANDINO, 26025
BAPPIT21M14
VIA FELICE CAVALLOTTI, 11, PIEVE PORTO MORONE, 27017
BAPPIT21M15
VIA RISORGIMENTO, 35, LIVRAGA, 26814
BAPPIT21M16
VIA DANTE ALIGHIERI, 58, SENNA LODIGIANA, 26856
BAPPIT21M17
VIA DANTE, 1, MIRADOLO TERME, 27010
BAPPIT21M18
PIAZZA ITALIA, 31/33, ZELO BUON PERSICO, 26839
BAPPIT21M19
VIA MELEGNANO, 25, VIZZOLO PREDABISSI, 20070
BAPPIT21M20
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 2, ORIO LITTA, 26863
BAPPIT21M21
VIA LUIGI PONTI, 10, SAN ZENONE AL PO, 27010
BAPPIT21M22
VIA GARIBALDI ANG. VIA VERDI, 27, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 26838
BAPPIT21M23
VIA ROMA, 7, MONTICELLI PAVESE, 27010
BAPPIT21M24
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 36, SOMAGLIA, 26867
BAPPIT21M25
PIAZZA COLONNA, 10, CARPIANO, 20080
BAPPIT21M26
VIA UMBERTO I A, 6, SAN MARTINO IN STRADA, 26817
BAPPIT21M27
VIA CRIVELLI, 7, BASCAPE', 27010
BAPPIT21M28
VIA ADIGE, 27, SAN DONATO MILANESE, 20097
BAPPIT21M29
VIA A.MORO ANG. VIA MATTEOTTI, PESCHIERA BORROMEO, 20068
BAPPIT21M30
VIA A. GRANDI, 4/1, LODI, 26900
BAPPIT21M31
PIAZZA DELLA VITTORIA, 7, MELZO, 20066
BAPPIT21M32
VIA IV NOVEMBRE, 130/132, PIACENZA, 29122
BAPPIT21M33
VIA MARCO D'AGRATE, 68, AGRATE BRIANZA, 20864
BAPPIT21M34
VIA SERBELLONI, ANG. VIA MARCONI, GORGONZOLA, 20064
BAPPIT21M35
VIA GOBETTI ANG. VIA FRANCHI, 8, PAVIA, 27100
BAPPIT21M36
VIA LIBERTA', 1, LODI VECCHIO, 26855
BAPPIT21M37
PIAZZA DELLA LIBERTA', 42, ALESSANDRIA, 15100
BAPPIT21M38
VIA VITT. EMANUELE, CORSICO, 20094
BAPPIT21M39
VIA ROMA, 31, CODOGNO, 26845
BAPPIT21M40
CORSO FIUME, 13, TORINO, 10131
BAPPIT21M41
VIA SEMPIONE, 171, PERO, 20016
BAPPIT21M43
PIAZZA RE AMATO, 16, PONTENURE, 29010
BAPPIT21M44
VIA ROMA, 3, VIGNATE, 20060
BAPPIT21M45
VIALE PIACENZA, 40, LODI, 26900
BAPPIT21M46
VIA SAN BASSIANO, 25, LODI, 26900
BAPPIT21M47
VIA SANT'AMBROGIO, 30, PARABIAGO, 20015
BAPPIT21M48
VIA MILANO, 11-13, NERVIANO, 20014
BAPPIT21M49
VIA DIAZ, 9, ANGERA, 21021
BAPPIT21M52
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 7, CORNAREDO, 20010
BAPPIT21M53
VIA RISORGIMENTO, 1, MEDIGLIA, 20060
BAPPIT21M55
PIAZZA XXV APRILE, TURANO LODIGIANO, 26828
BAPPIT21M56
PIAZZA DON SOBACCHI, 2, CAMAIRAGO, 26823
BAPPIT21M57
VIA GARIBALDI, 64, BERTONICO, 26821
BAPPIT21M58
VIA SANTA CATERINA, 1, CASELLE LURANI, 26853
BAPPIT21M59
VIA ROMA, 34, MARUDO, 26866
BAPPIT21M60
VIA DELL'INDIPENDENZA, 57, BOLOGNA, 40126
BAPPIT21M61
PIAZZA CADUTI, 19/20, CASALETTO LODIGIANO, 26852
BAPPIT21M62
VIA VITTORIO EMANUELE, 53, COLTURANO, 20060
BAPPIT21M63
PIAZZALE 3 AGOSTO, 3, LODI, 26900
BAPPIT21M64
VIA CLAUDIO CESANA, 1, CARATE BRIANZA, 20841
BAPPIT21M65
VIA UGO LA MALFA, 9, CONCOREZZO, 20863
BAPPIT21M66
CORSO ITALIA, 18, DESIO, 20832
BAPPIT21M67
VIA ROMA, 42, LENTATE SUL SEVESO, 20823
BAPPIT21M68
VIA VITTORIO VENETO, NOVA MILANESE, 20054
BAPPIT21M69
PIAZZA GEN. DALLA CHIESA, 1, SENAGO, 20030
BAPPIT21M70
VIA BARTOLOMEO ZUCCHI, 28, MONZA, 20900
BAPPIT21M71
VIA A. PEGORARO, 19A, GALLARATE, 21013
BAPPIT21M72
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 17, ALBIZZATE, 21041
BAPPIT21M74
VIA VITTORIO VENETO, 17, SAMARATE, 21017
BAPPIT21M75
VIALE LIBERTA', 17, MORAZZONE, 21040
BAPPIT21M76
VIA MATTEOTTI, 4-4 A, VANZAGO, 20010
BAPPIT21M77
VIA VERDI, 6, MILANO, 20121
BAPPIT21M78
VIA ROMA, 11, CARNAGO, 21040
BAPPIT21M79
VIALE CERTOSA, 269, MILANO, 20151
BAPPIT21M83
VIA ITALIA, 266, CARONNO PERTUSELLA, 21042
BAPPIT21M84
VIA G.VERDI, 29, COCQUIO-TREVISAGO, 21034
BAPPIT21M85
PIAZZA DEI MERCANTI, 5, MILANO, 20123
BAPPIT21M87
VIA ROMA, 10, PARUZZARO, 28040
BAPPIT21M88
VIA CARLO CATTANEO, 56, LECCO, 23900
BAPPIT21M89
VIA ALCIDE DE GASPERI, 82, MERATE, 23807
BAPPIT21M90
VIA CARDANO, 5, AGRATE BRIANZA, 20041
BAPPIT21M92
VIALE MONTE NERO, 74, MILANO, 20135
BAPPIT21M94
VIA VITTORIO EMANUELE II, 116, BORGO TICINO, 28040
BAPPIT21M95
VIA MARCHESA BIANCA DI, 9, GALLIATE, 28066
BAPPIT21M96
VIALE MILANO, 69, GALLARATE, 21013
BAPPIT21M98
VIA GIOVANNI FALCONE, 8, APPIANO GENTILE, 22070
BAPPIT21M99
VIA ROMA, 2, LIMIDO COMASCO, 22070
BAPPIT21N00
LOC.SERVIANE SP, 44, PADERNO DUGNANO, 20037
BAPPIT21N02
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 16, SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
BAPPIT21N03
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N04
VIA PRINCIPALE, 67, PIEVE FISSIRAGA, 26854
BAPPIT21N05
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N06
VIA UNIONE, 26, LURATE CACCIVIO, 22075
BAPPIT21N07
VIA IV NOVEMBRE, 38D, LUISAGO, 22070
BAPPIT21N08
VIA V. VENETO, 2, UGGIATE-TREVANO, 22029
BAPPIT21N09
PIAZZA MATTEOTTI, SNC, MELEGNANO, 20077
BAPPIT21N10
PIAZZA MATTEOTTI, 10, VERBANIA, 28921
BAPPIT21N11
VIA MELEGNANO, 20, DRESANO, 20070
BAPPIT21N12
CORSO ROMA, 90, GRAVELLONA TOCE, 28883
BAPPIT21N13
LARGO BENEFATTORI, SNC, BORGOMANERO, 28021
BAPPIT21N14
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N15
VIA PANDINA, 59-61, MULAZZANO, 26837
BAPPIT21N16
VIA FERDINANDO DISSEGNA, 6-8, DOMODOSSOLA, 28845
BAPPIT21N17
PIAZZA G. MAZZINI, 23, GRAFFIGNANA, 26813
BAPPIT21N18
VIA FANFULLA, 1, GALGAGNANO, 26832
BAPPIT21N19
VIA L. CADORNA, 2, BUSTO GAROLFO, 20020
BAPPIT21N20
VIA LEONARDO DA VINCI, 42-44, BORGO SAN LORENZO, 50032
BAPPIT21N21
VIALE SEVERINO BOEZIO, 2, MILANO, 20145
BAPPIT21N22
VIA IV NOVEMBRE, 31, CASSANO MAGNAGO, 21012
BAPPIT21N23
CONTRADA S. EUSEBIO, 26, ARCONATE, 20020
BAPPIT21N24
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 11, CASTELLANZA, 21053
BAPPIT21N25
PIAZZA DEI DAVANZATI, 3, FIRENZE, 50123
BAPPIT21N26
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 2-4, FIRENZE, 50132
BAPPIT21N27
PIAZZA SAN MARTINO, 2, INVERUNO, 20010
BAPPIT21N28
PIAZZA DELLA VITTORIA, 17, NERVIANO, 20014
BAPPIT21N29
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N30
VIA PISANA, 289, FIRENZE, 50143
BAPPIT21N31
PIAZZA DRESDA, 2, FIRENZE, 50126
BAPPIT21N32
VIALE DEI MILLE, 72, FIRENZE, 50131
BAPPIT21N33
VIA FRANCESCO BARACCA, 9E, FIRENZE, 50127
BAPPIT21N34
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N35
VIA G. BRODOLINI, 4, BAGNO A RIPOLI, 50015
BAPPIT21N36
VIA DANUBIO, 10, OSMANNORO, 50019
BAPPIT21N37
VIA BETTINO, 5, PRATO, 59100
BAPPIT21N38
VIA SAN FRANCESCO, 8, NERVIANO, 20014
BAPPIT21N40
VIA DANTE, 2-4, MONTEVARCHI, 52025
BAPPIT21N41
VIA GIOVANNI FROVA, 36, CINISELLO BALSAMO, 20092
BAPPIT21N43
VIA MONTE CENGIO, 13, MILANO, 20138
BAPPIT21N44
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N46
VIA ROMA, 74, MARCALLO CON CASONE, 20010
BAPPIT21N48
VIA G. MATTEOTTI, 7, LISSONE, 20851
BAPPIT21N49
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N50
VIA ANTONIO GRAMSCI, 62, TRECATE, 28069
BAPPIT21N51
VIA EUROPA, 2, SAN VITTORE OLONA, 20028
BAPPIT21N52
VIA MONS MEZZADRI, 3-5, SAN ROCCO AL PORTO, 26865
BAPPIT21N53
VIA ALESSANDRO VOLTA, 77, SENAGO, 20030
BAPPIT21N54
VIA DI VITTORIO, 1, SETTALA, 20090
BAPPIT21N55
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 10, GALLARATE, 21013
BAPPIT21N56
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N57
VIA CAVOUR, 26, GUARDAMIGLIO, 26862
BAPPIT21N58
VIA LUIGI SETTEMBRINI, 46, MILANO, 20124
BAPPIT21N59
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N60
PIAZZA DEI MARTIRI, 1, CALTIGNAGA, 28010
BAPPIT21N61
VIA ALLEA COMUNALE, 16, TURBIGO, 20029
BAPPIT21N62
VIA DELLA LIBERTA', 101, BELLINZAGO NOVARESE, 28043
BAPPIT21N63
VIA ERCOLE MARELLI, 165, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BAPPIT21N65
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N66
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 40-42-44, SESTO FIORENTINO, 50019
BAPPIT21N67
VIA BIANDRATE, 4-6, NOVARA, 28100
BAPPIT21N68
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, CAMERI, 28062
BAPPIT21N70
VIA REPUBBLICA, 15, NOVATE MILANESE, 20026
BAPPIT21N71
VIALE VITTORIA, OGGIONO, 23848
BAPPIT21N72
VIA G. MATTEOTTI, 20, NOVATE MILANESE, 20026
BAPPIT21N73
VIA DI VITTORIO, 48-48/A, VERGIATE, 21029
BAPPIT21N75
VIA F. TURATI, 7, ARLUNO, 20010
BAPPIT21N76
VIA DELLA MISERICORDIA, 2, CASATENOVO, 23880
BAPPIT21N77
VIA ROMA, 43, CESATE, 20020
BAPPIT21N78
VIA DEGLI ALPINI, 4-8, BOLLATE, 20021
BAPPIT21N79
VIA FERRUCCIO GHINAGLIA, 53, CREMONA, 26100
BAPPIT21N81
VIA STAZIONE, POMBIA, 28050
BAPPIT21N82
VIA BEVAGNA, 22/24, ROMA, 00191
BAPPIT21N83
VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA, 31-37, ROMA, 00142
BAPPIT21N85
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N86
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N87
PIAZZA FILIPPO IL MACEDONE, 82, ROMA, 00124
BAPPIT21N88
VIA DEI CASTANI, 203A, ROMA, 00172
BAPPIT21N89
VIA TORREVECCHIA, 1025/1027, ROMA, 00168
BAPPIT21N90
VIALE PINTURICCHIO, 64-66, ROMA, 00196
BAPPIT21N91
PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, ROMA, 00136
BAPPIT21N92
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N93
VIA FEDERICO OZANAM, 54-56, ROMA, 00152
BAPPIT21N94
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N96
VIA ODERISI DA GUBBIO, 151-155, ROMA, 00146
BAPPIT21N97
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21N99
VIALE DELLE REPUB. MARINARE, 77/79, ROMA, 00121
BAPPIT21O00
CORSO SAN ROCCO, 3, CASTANO PRIMO, 20022
BAPPIT21O01
PIAZZA SAN MAURO, 1, BUSCATE, 20010
BAPPIT21O03
PIAZZALE DELLA MADONNINA, 16, SEREGNO, 20831
BAPPIT21O05
VIA GENOVA, 229, ALESSANDRIA, 15122
BAPPIT21O08
VIA GIUSEPPE PARINI, 5, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21O09
VIA FERDINANDO BOCCONI, 2, MILANO, 20136
BAPPIT21O10
VIA ROMA, 188, BELPASSO, 95032
BAPPIT21O11
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O12
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 112B, MISTERBIANCO, 95045
BAPPIT21O13
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 24, NICOLOSI, 95030
BAPPIT21O14
CORSO ARA DI GIOVE, 82, PEDARA, 95030
BAPPIT21O17
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O18
VIA FARNESINA, 9/A, PIACENZA, 29122
BAPPIT21O19
VIA ROMA, 244/246, SAN GIOVANNI LA PUNTA, 95037
BAPPIT21O20
VIA ROMA, ANG. VIA CAVOUR, RIPOSTO, 95018
BAPPIT21O21
VIA ROMA, 2, CASTEL DI JUDICA, 95040
BAPPIT21O23
VIA UMBERTO I, 41/43, CAMPOROTONDO ETNEO, 95040
BAPPIT21O24
VIA MONGIBELLO, BELPASSO, 95045
BAPPIT21O25
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O26
VIA LUNGOMARE, 20, GIARDINI NAXOS, 98030
BAPPIT21O27
VIA XX SETTEMBRE, 19, MOTTA SANT'ANASTASIA, 95040
BAPPIT21O29
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O30
VIA BORGO CITTA' NUOVA, 1, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21O33
VIA ARCHIMEDE, 218, RAGUSA, 97100
BAPPIT21O34
VIA PALAZZI, 49-51, GELA, 93012
BAPPIT21O37
VIA SACRO CUORE, 42, MODICA, 97015
BAPPIT21O38
VIA GARIBALDI, 104, RACALMUTO, 92020
BAPPIT21O41
VIA ARCANGELO SPEDALIERI, 2, BRONTE, 95034
BAPPIT21O43
VIA MARGHERITO, 57, MANIACE, 95030
BAPPIT21O44
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O46
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O47
VIA FELICE CAVALLOTTI, 45, LODI, 26900
BAPPIT21O48
VIA MILANO, 83, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21O50
VIA ROMA, 2, SARONNO, 21047
BAPPIT21O56
VIA MARENGO, 114-116, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21O59
CORSO BAGNI, 102-106, ACQUI TERME, 15011
BAPPIT21O60
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 3, BASALUZZO, 15060
BAPPIT21O62
VIA ROMA, 4, CHIERI, 10023
BAPPIT21O63
VIA DELLA PIAZZA, 2, CAPRIATA D'ORBA, 15060
BAPPIT21O64
VICOLO DEL GELSOMINO, 3, CAMPO LIGURE, 16013
BAPPIT21O65
VIA DEL PONTE, 5, CASSINE, 15016
BAPPIT21O66
VIA SALE, 32, ALESSANDRIA, 15122
BAPPIT21O67
VIA XXV APRILE, 1, CASTELLAZZO BORMIDA, 15073
BAPPIT21O69
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 2, CASTELNUOVO SCRIVIA, 15053
BAPPIT21O70
VIA MAZZINI, 107, CRESCENTINO, 13044
BAPPIT21O71
VIA EMILIA, 9-11, TORTONA, 15057
BAPPIT21O72
VIA MATTEOTTI, FELIZZANO, 15023
BAPPIT21O73
CORSO GIUSEPPE ROMITA, 47-49, TORTONA, 15057
BAPPIT21O74
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 49A, FRUGAROLO, 15065
BAPPIT21O75
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3, GAVI, 15066
BAPPIT21O76
VIA VITTORIO VENETO, 12, GABIANO, 15020
BAPPIT21O78
CORSO ROMUALDO MARENCO, 57, NOVI LIGURE, 15067
BAPPIT21O79
VIA ANTONIO GRAMSCI, 5, FIESOLE, 50014
BAPPIT21O80
VIA VITTORIO EMANUELE II, 11, OVIGLIO, 15026
BAPPIT21O81
PIAZZA MATTEOTTI, 23, PREDOSA, 15077
BAPPIT21O82
VIA CARLO ALBERTO, 105, NIZZA MONFERRATO, 14049
BAPPIT21O83
VIA ROMA, 56, USMATE VELATE, 20865
BAPPIT21O85
PIAZZA SAN PIETRO, 1, QUATTORDIO, 15028
BAPPIT21O86
VIA ROMA, 80, RIVALTA BORMIDA, 15010
BAPPIT21O87
VIA ROMA, 19, RONCO SCRIVIA, 16019
BAPPIT21O88
VIA PIACENZA, 29, ALESSANDRIA, 15121
BAPPIT21O89
CORSO PIAVE, 16A, ALBA, 12051
BAPPIT21O90
VIA CARLO AVALLE, 1 - 15046 SAN, SAN SALVATORE MONFERRATO, 15046
BAPPIT21O91
LUNGOMARE VITTORIO VENETO, 26, RAPALLO, 16035
BAPPIT21O92
PIAZZA DELLA LIBERTA', 2, SEZZADIO, 15079
BAPPIT21O93
PIAZZA AUDISIO, 4, TRINO, 13039
BAPPIT21O94
PIAZZA CARLO ALBERTO, 25, MONCALVO, 14036
BAPPIT21O95
VIA C. ASTENGO, 21, SAVONA, 17100
BAPPIT21O96
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 100/A, ALBENGA, 17031
BAPPIT21O97
VIA ROMA, 228 228, LOANO, 17025
BAPPIT21O98
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21O99
VIA FEDERICO DELPINO, 4, CHIAVARI, 16043
BAPPIT21P00
CORSO ARMANDO DIAZ, 9, MAZARA DEL VALLO, 91026
BAPPIT21P01
CORSO UMBERTO I, 48, CARINI, 90044
BAPPIT21P02
VIA DELLA LIBERTA', 110, PALERMO, 90144
BAPPIT21P04
VIA GENERALE MANUEL BELGRANO, 6, IMPERIA, 18100
BAPPIT21P05
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P06
VIA RANDAZZO, 65, MARINEO, 90035
BAPPIT21P07
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P08
CORSO ROMA, 25, MONCALIERI, 10024
BAPPIT21P09
CORSO ITALIA ANG. VIA VICENZA, CARINI, 90044
BAPPIT21P10
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P11
VIA LEONARDO DA VINCI, 182, ALASSIO, 17021
BAPPIT21P13
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P14
V.LE VITTORIO VENETO, 12/E, CITTA' DI CASTELLO, 06012
BAPPIT21P15
VIALE REGINA MARGHERITA, 131, CANICATTI', 92024
BAPPIT21P16
VIA UMBERTO, 107, CAMPOBELLO DI LICATA, 92023
BAPPIT21P17
PIAZZA DEL POPOLO, 36, SAVIGLIANO, 12038
BAPPIT21P20
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P21
VIA GALILEO FERRARIS, 1, CHIVASSO, 10034
BAPPIT21P22
PIAZZA CAMPIDOGLIO, 25, SETTIMO TORINESE, 10036
BAPPIT21P23
PIAZZA DI MONTE CITORIO, 115, ROMA, 00186
BAPPIT21P24
VIA FERRARA, 11-13, TERMINI IMERESE, 90018
BAPPIT21P25
VIA VALLONE, 5, PRIZZI, 90038
BAPPIT21P26
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 8, ALIA, 90021
BAPPIT21P27
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P28
VIA CHIAROMONTE, 6, ENNA, 94100
BAPPIT21P29
VIA G. VENTIMIGLIA, 60-62, TERRASINI, 90049
BAPPIT21P30
VIALE STRASBURGO, 163, PALERMO, 90146
BAPPIT21P31
VIA CAPPUCCINI, 55, ADRANO, 95031
BAPPIT21P32
VIA GIACOMO LEOPARDI, 102, CATANIA, 95127
BAPPIT21P36
PIAZZA DELLA LIBERTA', 8, FIRENZE, 50129
BAPPIT21P38
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P40
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P41
VIALE TERACATI, 65F, SIRACUSA, 96100
BAPPIT21P42
VIA DEL GIGNORO C.C. ESSELUNGA, FIRENZE, 50135
BAPPIT21P43
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P44
VIA CALLIPOLI, 82, GIARRE, 95014
BAPPIT21P45
VIA BARBANTINI, LUCCA, 55100
BAPPIT21P47
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 7, MANTOVA, 46100
BAPPIT21P48
VIALE RISORGIMENTO, 86, MANTOVA, 46100
BAPPIT21P50
PIAZZA LOMBARDIA, 6, BUSTO GAROLFO, 20020
BAPPIT21P51
PIAZZA B. CAMAGNA, 12/18, REGGIO DI CALABRIA, 89100
BAPPIT21P53
VIA CAVOUR, 13-15 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
BAPPIT21P54
VIA S.CECILIA ISOLATO, 104, MESSINA, 98123
BAPPIT21P55
PIAZZA CAIROLI, 1-2, MESSINA, 98123
BAPPIT21P56
VIA G. GARIBALDI, 427, MESSINA, 98121
BAPPIT21P57
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P58
VIA LAGO GRANDE, 2, MESSINA, 98165
BAPPIT21P60
VIA VITT. EMANUELE, 213, LIPARI, 98055
BAPPIT21P61
PIAZZA G. MAZZINI, 13-14, MILAZZO, 98057
BAPPIT21P62
VIA UMBERTO, 377, NIZZA DI SICILIA, 98026
BAPPIT21P63
V.POLICASTRELLI, 250, SAN PIETRO DI MILAZZO, 98040
BAPPIT21P66
VIA B. CAPUTO, 1, TORRENOVA, 98070
BAPPIT21P68
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 5, CALTANISSETTA, 93100
BAPPIT21P69
VIA XI FEBBRAIO, 1, SUZZARA, 46029
BAPPIT21P70
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P71
VIA M. D'AZEGLIO, 1-5-7, VIADANA, 46019
BAPPIT21P73
PIAZZA VIFREDO PARETO, 10, MANTOVA, 46100
BAPPIT21P74
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P75
PIAZZA BENEVENTANO, 3, LENTINI, 96016
BAPPIT21P76
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P77
S.P. ARZACHENA PORTO CERVO, ARZACHENA, 07021
BAPPIT21P78
VIA REGINA ELENA, 3, SCORDIA, 95048
BAPPIT21P79
VIALE DELLA VITTORIA, 2, ASOLA, 46041
BAPPIT21P80
VIA MARIANO STABILE, 123-129, PALERMO, 90139
BAPPIT21P82
VIA SERRADIFALCO, 125, PALERMO, 90145
BAPPIT21P83
VIA BUONRIPOSO, 110, PALERMO, 90124
BAPPIT21P84
VIA VALLONE DE SPUCHES, 1, BAGHERIA, 90011
BAPPIT21P85
PIAZZA VITTORIO ALFIERI, 13, ASTI, 14100
BAPPIT21P86
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P87
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21P88
VIA ROMA, 177, MARSALA, 91025
BAPPIT21P91
CORSO GARIBALDI, AVOLA, 96012
BAPPIT21P92
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 21-25, ISPICA, 97014
BAPPIT21P93
CORSO VITTORIO EMANUELE, 178-182, NOTO, 96017
BAPPIT21P94
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 46, PEGOGNAGA, 46020
BAPPIT21P95
SS. CISA, 14, BORGO VIRGILIO, 46034
BAPPIT21P96
VIALE PUCCINI S.ANNA, LUCCA, 55100
BAPPIT21P97
VIALE VITTORIO VENETO, 16, CATANIA, 95127
BAPPIT21P98
VIA G. MATTEOTTI, 157, POGGIO RUSCO, 46025
BAPPIT21P99
VIA ROSARIO CANCELLIERI, 14-16, VITTORIA, 97019
BAPPIT21Q00
PIAZZA DEGLI ALPINI, 2, GOITO, 46044
BAPPIT21Q01
VIA BRUNO RODELLA, 10, GUIDIZZOLO, 46040
BAPPIT21Q02
VIA SALVO D'ACQUISTO, 4, VOLTA MANTOVANA, 46049
BAPPIT21Q04
VIA ROMA, 73-75, BAGNOLO SAN VITO, 46031
BAPPIT21Q05
VIA KENNEDY, 12/14, PORTO MANTOVANO, 46047
BAPPIT21Q06
PIAZZALE ANTONIO GRAMSCI, 3, CASTEL SAN GIOVANNI, 29015
BAPPIT21Q07
CORSO TRIESTE, 245-249, CASERTA, 81100
BAPPIT21Q10
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q12
PIAZZA XXV APRILE, 23, MALEO, 26847
BAPPIT21Q13
VIA CAVOUR, 132, SIENA, 53100
BAPPIT21Q14
VIALE MEDITERRANEO, 2-4, CHIOGGIA, 30015
BAPPIT21Q16
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q17
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q18
VIA DELLE CARTIERE, VILLA BASILICA, 55010
BAPPIT21Q23
CORSO VITTORIO EMANUELE, 124, AQUILONIA, 83041
BAPPIT21Q26
VIA ROMA, 2, ZOLA PREDOSA, 40069
BAPPIT21Q36
PIAZZA SANDRO PERTINI, 82, CARONNO PERTUSELLA, 21042
BAPPIT21Q38
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q47
PIAZZA I MAGGIO, 3, QUARGNENTO, 15044
BAPPIT21Q48
VIA AVVOCATO FULVIO CROCE, 14, AREZZO, 52100
BAPPIT21Q50
CORSO DELLA REPUBBLICA, 169, FORLI', 47121
BAPPIT21Q52
CORSO DEL POPOLO, 228-232, ROVIGO, 45100
BAPPIT21Q53
VIA CIRCONVALLAZIONE, 26D, ARGENTA, 44011
BAPPIT21Q56
VIA GARIBALDI, 2, GENOVA, 16124
BAPPIT21Q59
VIA GIUSEPPE BERTUCCIONI, 14R, GENOVA, 16139
BAPPIT21Q60
PIAZZA STURLA ROSSO, 5, GENOVA, 16147
BAPPIT21Q62
VIA MOLASSANA, 114LR, GENOVA, 16138
BAPPIT21Q63
VIA STRUPPA, 230R, GENOVA, 16165
BAPPIT21Q64
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q65
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q67
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q68
VIA CAVOUR, 2, BOGLIASCO, 16031
BAPPIT21Q69
VIA DIVANO, 1/B, SERRA RICCO', 16010
BAPPIT21Q70
VIA RATI, 17, COGOLETO, 16016
BAPPIT21Q72
VIA ANTONIO CANTORE, 124R, GENOVA, 16149
BAPPIT21Q73
VIA LUNGOMARE DI PEGLI, 167R, GENOVA, 16155
BAPPIT21Q74
VIA PRA', 90/C/R, GENOVA, 16157
BAPPIT21Q75
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q76
VIA SILVIO LAGUSTENA, 150, GENOVA, 16131
BAPPIT21Q77
VIA ALBARO, 11/1, GENOVA, 16145
BAPPIT21Q78
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q79
VIA SESTRI, 171R, GENOVA, 16154
BAPPIT21Q80
VIA GALATA GIA', 73/R, 71, GENOVA, 16121
BAPPIT21Q81
VIA FRANCESCO CRISPI, 1, CAMPOBASSO, 86100
BAPPIT21Q82
VIA MARIO MILANO, 26, TERMOLI, 86039
BAPPIT21Q83
PIAZZA DEL POPOLO, 18-19, LARINO, 86035
BAPPIT21Q84
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 12, RICCIA, 86016
BAPPIT21Q85
CORSO FRANCESCO AMATUZIO, 112-114, BOJANO, 86021
BAPPIT21Q86
PAL. CIR, ISERNIA, 86170
BAPPIT21Q87
CORSO VITTORIO EMANUELE, 281, AGNONE, 86081
BAPPIT21Q88
VIA S. MICHELE, 1, PESCOPAGANO, 85020
BAPPIT21Q89
VIA ACHILLE ROSICA, 13, POTENZA, 85100
BAPPIT21Q90
VIA MELFI, 13-15, RAPOLLA, 85027
BAPPIT21Q91
CORSO G.B. VICO, 78, LACEDONIA, 83046
BAPPIT21Q93
VIA CITTA' DI CONTRA, 15, SCAMPITELLA, 83050
BAPPIT21Q94
VIA CARLO PISACANE, LAVIANO, 84020
BAPPIT21Q95
VIA TEOFILO PETRIELLA, 1-3, CIRCELLO, 82020
BAPPIT21Q96
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21Q97
VIA CAVOUR, 15, OPERA, 20090
BAPPIT21Q99
VIA NAPOLI, 7-9, PETACCIATO, 86038
BAPPIT21R01
VIA XX SETTEMBRE, 18, CREMA, 26013
BAPPIT21R02
VIA DELL'INDUSTRIA, CREMA, 26013
BAPPIT21R03
PIAZZA FULCHERIA, 27, CREMA, 26013
BAPPIT21R04
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R05
VIA LIBERO COMUNE, 12, CREMA, 26013
BAPPIT21R06
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R07
VIA TRIESTE, 3, CAMISANO, 26010
BAPPIT21R08
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R09
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 10, VAIANO CREMASCO, 26010
BAPPIT21R10
S.S. CASSANESE TINTORETTO, 224, SEGRATE, 20090
BAPPIT21R11
VIA L. ROBATI, 11, CAPERGNANICA, 26010
BAPPIT21R12
VIA EMILIO LEPIDO, 47A, PARMA, 43100
BAPPIT21R13
LARGO LUIGI MERCANTINI, 15B, PARMA, 43125
BAPPIT21R14
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5, CASALETTO CEREDANO, 26010
BAPPIT21R15
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 5, POMPIANO, 25030
BAPPIT21R17
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R18
VIA ROMA, 23, CREDERA RUBBIANO, 26010
BAPPIT21R20
VIA MILANO, 105, PAULLO, 20067
BAPPIT21R21
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R22
VIA CESARE BATTISTI, 35-37, SAN DONATO MILANESE, 20097
BAPPIT21R23
VIA SAN VITTORE AL TEATRO, 1-3, MILANO, 20123
BAPPIT21R24
VIA MECENATE, 84A, MILANO, 20138
BAPPIT21R25
VIA ROMA, 121, IZANO, 26010
BAPPIT21R27
PIAZZA G. MATTEOTTI, 5, SALVIROLA, 26010
BAPPIT21R28
VIA G. RAMPAZZINI, 5D, CREMA, 26013
BAPPIT21R29
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R30
VIA C. COLOMBO, 11/B, PALAZZO PIGNANO, 26020
BAPPIT21R32
VIA ROMA, 11, RIPALTA CREMASCA, 26010
BAPPIT21R33
VIA GIOVANNA ALZENI, 7-11, TRESCORE CREMASCO, 26017
BAPPIT21R34
VIA ROMA, 54, PIERANICA, 26017
BAPPIT21R35
VIALE DELLA VITTORIA, 3A, SPINO D'ADDA, 26016
BAPPIT21R37
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R38
PIAZZA DEL MERCATO NUOVO, 52, TERNI, 05100
BAPPIT21R44
VIA ALDO MORO ANG. VIA QUINZANO, 52, BORGO SAN GIACOMO, 25022
BAPPIT21R46
VIA GIANELLI ANG. VIA RUZZA, GENOVA, 16166
BAPPIT21R47
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R48
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R49
VIA VITTORIO VENETO, 171, BUSALLA, 16012
BAPPIT21R52
VIA GIO BATTA MONTALDO, 24, PIETRA LIGURE, 17027
BAPPIT21R53
PIAZZA QUARTINO, 1, ALASSIO, 17021
BAPPIT21R54
PIAZZA G.C. PREVE, 1, LAIGUEGLIA, 17053
BAPPIT21R56
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R57
VIA AURELIA, 63, VADO LIGURE, 17047
BAPPIT21R58
CORSO EUROPA, 11, LOANO, 17025
BAPPIT21R59
LUNGOMARE ARMANDO DIAZ, 71, CERIALE, 17023
BAPPIT21R60
VIA ANDREA COLLA, 1, CAIRO MONTENOTTE, 17014
BAPPIT21R62
VIA SEN N.G. DALLORSO, 6, CHIAVARI, 16043
BAPPIT21R63
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R64
CORSO DANTE, 2/4, CHIAVARI, 16043
BAPPIT21R65
VIA PIACENZA, 167, CHIAVARI, 16043
BAPPIT21R66
PIAZZA SEVERINO, 1A, BORZONASCA, 16041
BAPPIT21R67
VIA SAN RUFINO, 8-10, CHIAVARI, 16043
BAPPIT21R68
VIA XX SETTEMBRE, 19, CAMOGLI, 16032
BAPPIT21R69
VIA MONTANARO DISMA, 29, CARASCO, 16042
BAPPIT21R70
VIA IV NOVEMBRE, 14/B/R, CASARZA LIGURE, 16030
BAPPIT21R71
VIA GIOVANNI BATTISTA QUEIROLO, 19, CICAGNA, 16044
BAPPIT21R72
VIA AL CAMPO SPORTIVO, 2, NE, 16040
BAPPIT21R73
PIAZZA DEL POPOLO, 1, DEIVA MARINA, 19013
BAPPIT21R74
VIA DEL COMMERCIO, 62/A, GATTORNA, MOCONESI, 16030
BAPPIT21R75
CORSO RISORGIMENTO, 11, SAN, COGORNO, 16040
BAPPIT21R76
VIA CAVOUR, 17, LAVAGNA, 16033
BAPPIT21R77
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R78
VIA JACOPO DA LEVANTO, 22, LEVANTO, 19015
BAPPIT21R79
VIA COLOMBO, 32, MONEGLIA, 16030
BAPPIT21R80
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R81
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R82
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 40, RAPALLO, 16035
BAPPIT21R83
VIA G. MAMELI, 330, RAPALLO, 16035
BAPPIT21R84
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 80, RAPALLO, 16035
BAPPIT21R85
PIAZZA SAN GIOVANNI BONO, 30, RECCO, 16036
BAPPIT21R86
VIA DELLA LIBERTA', 45, SESTRI LEVANTE, 16039
BAPPIT21R87
PIAZZA CAPRERA, 22 - 16038 SANTA, SANTA MARGHERITA LIGURE, 16038
BAPPIT21R88
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R89
VIA NAZIONALE, 605, SESTRI LEVANTE, 16039
BAPPIT21R90
VIA VINCENZO FASCIE, 5, SESTRI LEVANTE, 16039
BAPPIT21R91
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R92
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21R93
VIA XXV APRILE, 12, SORI, 16030
BAPPIT21R94
VIA ROMA, 9, USCIO, 16036
BAPPIT21R95
PIAZZA V. EMANUELE, 2, VARESE LIGURE, 19028
BAPPIT21R96
PIAZZA SAN MARTINO, 5, ZOAGLI, 16035
BAPPIT21R97
VIA ROMANA, 54, BOLANO, 19020
BAPPIT21R98
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 39, OVADA, 15076
BAPPIT21R99
CORSO CAVOUR, 88, ACQUI TERME, 15011
BAPPIT21RDI
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S00
PIAZZA SAN GIUSTO, 10, LUCCA, 55100
BAPPIT21S02
VIALE SAN CONCORDIO, 272, LUCCA, 55100
BAPPIT21S03
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S05
VIA C.CASTRACANI, 12, LUCCA, 55100
BAPPIT21S09
VIA FIRENZE, 9, ALTOPASCIO, 55011
BAPPIT21S10
VIA C.CASALI, 13, BAGNI DI LUCCA, 55022
BAPPIT21S12
VIA ROMA, BORGO A MOZZANO, 55023
BAPPIT21S14
VIA SARZANESE, 34, MASSAROSA, 55054
BAPPIT21S15
PIAZZA PANCETTI, 5, MINUCCIANO, 55030
BAPPIT21S16
VIA DELLA MURETTA, CAMAIORE, 55041
BAPPIT21S17
PIAZZA SAN GIACOMO, 1, CAMPORGIANO, 55031
BAPPIT21S18
ST. STATALE DELLE RADICI, 12, PIEVE FOSCIANA, 55036
BAPPIT21S19
VIA ROMANA, ANG. PIAZZA DELLA, CAPANNORI, 55012
BAPPIT21S20
VIA SARZANESE, 286, CAMAIORE, 55041
BAPPIT21S21
PIAZZA UMBERTO I, 3C - 55032, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, 55032
BAPPIT21S23
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S24
VIA TAVILLA, ANG. PIAZZA, SANTO STEFANO DI MAGRA, 19037
BAPPIT21S25
VIA DELLA REPUBBLICA, 112, BARGA, 55052
BAPPIT21S26
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S27
VIA G. CARDUCCI, 7, FORTE DEI MARMI, 55042
BAPPIT21S28
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2/C, GALLICANO, 55027
BAPPIT21S29
VIA NAZIONALE, 108, COREGLIA ANTELMINELLI, 55053
BAPPIT21S30
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S31
VIA PER VORNO, 7, CAPANNORI, 55060
BAPPIT21S32
VIA LOMBARDA, CAPANNORI, 55013
BAPPIT21S33
VIA PESCIATINA, 788, CAPANNORI, 55012
BAPPIT21S34
VIALE COLOMBO, 73/A, CAMAIORE, 55043
BAPPIT21S35
PIAZZA IV NOVEMBRE, AGLIANA, 51031
BAPPIT21S36
VIA MONTALBANO, 113-115, QUARRATA, 51039
BAPPIT21S37
PIAZZA XXIV MAGGIO, 13, PIETRASANTA, 55045
BAPPIT21S38
VIA PAOLINELLI, CAPANNORI, 55014
BAPPIT21S39
VIALE EUGENIO CHIESA, 17, MASSA, 54100
BAPPIT21S40
PIAZZA BETTI, MASSA, 54037
BAPPIT21S41
VIA CAMPO D'APPIO, 45/A, CARRARA, 54033
BAPPIT21S42
VIA ROMA, 62, MONTECARLO, 55015
BAPPIT21S43
PIAZZA GRAMSCI ANG. VIA MANIN, MONTECATINI TERME, 51016
BAPPIT21S44
VIA ROMA, 23, MONTIGNOSO, 54038
BAPPIT21S45
VIA GALVANI ANG. VIA E. FERMI, PISTOIA, 51100
BAPPIT21S46
STRADA STATALE, 445, PIAZZA AL SERCHIO, 55035
BAPPIT21S47
PIAZZA DUOMO, 8, PIETRASANTA, 55045
BAPPIT21S48
PIAZZA PROVENZALI, 90, MASSAROSA, 55054
BAPPIT21S49
VIA DORSALE, 10, MASSA, 54100
BAPPIT21S50
VIA CURIO DENTATO, TERNI, 05100
BAPPIT21S51
VIA DELLA PACE, 2, FERENTILLO, 05034
BAPPIT21S52
VIA ROMA, ANG. VIA DI CAPANNORI, PORCARI, 55016
BAPPIT21S53
PIAZZA MATTEOTTI, 11, SERAVEZZA, 55046
BAPPIT21S54
VIA DI MONTRAMITO, MASSAROSA, 55054
BAPPIT21S55
VIA DI TIGLIO, 390, CAPANNORI, 55012
BAPPIT21S56
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S57
VIA DELLE CASE ROSSE, 221, SERAVEZZA, 55040
BAPPIT21S58
VIA MAZZINI, 16D, CARRARA, 54033
BAPPIT21S59
VIA REGINI, 121, CAPANNORI, 55018
BAPPIT21S60
VIA ROMA, 317/V, PRATO, 59100
BAPPIT21S61
VIA UMBERTO TERRACINI, 1, PRATO, 59100
BAPPIT21S62
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S63
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S64
S.S. N. DELLA CISA, 62, LICCIANA NARDI, 54016
BAPPIT21S65
VIA MARCONI, VIAREGGIO, 55048
BAPPIT21S66
PIAZZA SAN MARIA, 9, LUGNANO IN TEVERINA, 05020
BAPPIT21S67
VIA AURELIA SUD, 39, VIAREGGIO, 55049
BAPPIT21S68
VIA PROV. PER CAMAIORE, PESCAGLIA, 55064
BAPPIT21S69
VIA GARIBALDI, 30, VIAREGGIO, 55049
BAPPIT21S70
VIALE GIOSUE' CARDUCCI, 9, VIAREGGIO, 55049
BAPPIT21S71
VIA MARCO POLO, 13, VIAREGGIO, 55049
BAPPIT21S72
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S73
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S74
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S76
VICOLO DELLA MADONNA, VILLA COLLEMANDINA, 55030
BAPPIT21S77
PIAZZA PELLICCIONI, 12 - 55038, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, 55038
BAPPIT21S79
VIA FOCE, 44-46, MASSA, 54100
BAPPIT21S80
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S82
LARGO ROMA ANG. VIA ROMA, BARGA, 55051
BAPPIT21S83
VIA G. MATTEOTTI, 181, LARCIANO, 51036
BAPPIT21S85
VIA F.PACINI ANG. VIA BONFANTI, PISTOIA, 51100
BAPPIT21S87
VIA ROMA, 40-42, FUCECCHIO, 50054
BAPPIT21S88
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S89
VIA XXIV MAGGIO, 1, PONTE BUGGIANESE, 51019
BAPPIT21S90
VIA ROMA, 281-283, SIGNA, 50058
BAPPIT21S91
VIA MONS. G. SISMONDO VESCOVO, 14, PONTREMOLI, 54027
BAPPIT21S93
VIA SOBBORGO EMILIANO, 24, SARZANA, 19038
BAPPIT21S94
VIA OSTE, 177-181, MONTEMURLO, 59013
BAPPIT21S95
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21S96
VIA GIOVANNI VOLPI, 1, LUCCA, 55100
BAPPIT21S98
CORSO ROMA, 70-76, COLOGNO MONZESE, 20093
BAPPIT21T00
PIAZZA GRANDE, 21, LIVORNO, 57123
BAPPIT21T01
VIA PROVINCIALE PISANA, 28-34, LIVORNO, 57121
BAPPIT21T02
VIA SANT'ANDREA, 1-7, LIVORNO, 57123
BAPPIT21T03
VIA GIOVANNI MARRADI, 49, LIVORNO, 57125
BAPPIT21T04
VIA INGHILTERRA, 62, LIVORNO, 57128
BAPPIT21T05
VIALE VITTORIO ALFIERI, 4, LIVORNO, 57124
BAPPIT21T06
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T07
VIA DEI BAGNI, 49, LIVORNO, 57128
BAPPIT21T08
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T09
VIA DEL MARE, 103, LIVORNO, 57128
BAPPIT21T10
VIA DELLE CATERATTE, 86-88, LIVORNO, 57122
BAPPIT21T11
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T13
PIAZZA BIONDA MARIA, 6, CASTAGNETO CARDUCCI, 57020
BAPPIT21T14
VIA DEL COMMERCIO, 26, COLLESALVETTI, 57014
BAPPIT21T15
PIAZZA MAZZINI, 12, CAMPIGLIA MARITTIMA, 57021
BAPPIT21T16
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T17
VIA AURELIA, 913, ROSIGNANO MARITTIMO, 57012
BAPPIT21T20
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 270, CECINA, 57023
BAPPIT21T21
VIA AURELIA, 3/B, CASTAGNETO CARDUCCI, 57024
BAPPIT21T22
VIA GASPARE DUSSOL, 10-12, MARCIANA MARINA, 57033
BAPPIT21T24
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T25
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T26
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T27
CORSO ITALIA, 111, PIOMBINO, 57025
BAPPIT21T29
VIA RODOLFO MANGANARO, 62, PORTOFERRAIO, 57037
BAPPIT21T2S
PIAZZA MEDA, 4, VERONA, 20121
BAPPIT21T30
VIA PROVINCIALE, 8, MARCIANA, 57030
BAPPIT21T31
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T32
PIAZZA DEL MERCATO, 7-8, GROSSETO, 58100
BAPPIT21T33
PIAZZA PIETRO GORI, 13, ROSIGNANO MARITTIMO, 57016
BAPPIT21T34
PIAZZA REPUBBLICA, 21, ROSIGNANO MARITTIMO, 57013
BAPPIT21T35
PIAZZA BERLINGUER, PIOMBINO, 57025
BAPPIT21T36
PIAZZA UMBERTO I, 6, SAN VINCENZO, 57027
BAPPIT21T37
VIA MATTEOTTI, 21/23, SUVERETO, 57028
BAPPIT21T38
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1, SASSETTA, 57020
BAPPIT21T39
VIA GUERRAZZI, 3, COLLESALVETTI, 57017
BAPPIT21T40
VIA ITALIA, 61, ROSIGNANO MARITTIMO, 57018
BAPPIT21T41
VIA CERBONI, 20-24, PORTO AZZURRO, 57036
BAPPIT21T42
VIA INDIPENDENZA, 158, CAMPIGLIA MARITTIMA, 57029
BAPPIT21T43
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T44
VIA MARCONI, 5, COLLESALVETTI, 57019
BAPPIT21T45
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T48
VIALE PIER LUIGI NERVI, 50, LATINA, 04100
BAPPIT21T49
VIA ROMA, FROSINONE, 03100
BAPPIT21T50
VIALE GIUGNO, 2 61, CERVIA, 48016
BAPPIT21T51
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1, PISA, 56126
BAPPIT21T52
CORSO ITALIA, 4, PISA, 56125
BAPPIT21T53
PIAZZA GIUSEPPE TONIOLO, 7, PISA, 56125
BAPPIT21T54
VIA SANTA MARIA, 94, PISA, 56126
BAPPIT21T55
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T57
VIA LUIGI BIANCHI, 81, PISA, 56123
BAPPIT21T58
VIA S, 2, PISA, 56127
BAPPIT21T59
VIA ITALO BARGAGNA, 36, PISA, 56124
BAPPIT21T60
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 6A, PISA, 56122
BAPPIT21T61
PIAZZA CURTATONE E MONTANARA, 6, PONTEDERA, 56025
BAPPIT21T62
VIA A. GRAMSCI, 9, SANTA CROCE SULL'ARNO, 56029
BAPPIT21T63
VIA FRATELLI ROSSELLI, 30, EMPOLI, 50053
BAPPIT21T64
VIA ROMA, 10, SAN GEMINI, 05029
BAPPIT21T65
VIA GRAMSCI FRAZ. PERIGNANO, 6, CASCIANA TERME, 56035
BAPPIT21T66
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T67
VIA ROMA, 25, CIVITAVECCHIA, 00053
BAPPIT21T68
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T69
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 16, BUTI, 56032
BAPPIT21T70
PIAZZA INDIPENDENZA, 2, CALCINAIA, 56012
BAPPIT21T71
VIA TOSCO ROMAGNOLA, CASCINA, 56021
BAPPIT21T72
VIA A. GRAMSCI, 6, LARI, 56030
BAPPIT21T73
PIAZZA DELLE BALEARI, 13, PISA, 56013
BAPPIT21T74
VIA PROVINCIALE VICARESE, 60, SAN GIULIANO TERME, 56010
BAPPIT21T75
VIA MAZZINI, 33, VECCHIANO, 56010
BAPPIT21T76
VIA G. DI VITTORIO, 73, SAN GIULIANO TERME, 56010
BAPPIT21T77
VIA CALATAFIMI, 1, PISA, 56121
BAPPIT21T78
VIA STRADALE DEL BRENNERO, 337, SAN GIULIANO TERME, 56010
BAPPIT21T79
VIA PROVINCIALE VICARESE, 225, VICOPISANO, 56010
BAPPIT21T80
VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1416, CASCINA, 56021
BAPPIT21T81
PIAZZA BELVEDERE, 12, PISA, 56018
BAPPIT21T82
VIA DELLA RIMEMBRANZA, 1, VICOPISANO, 56010
BAPPIT21T83
VIALE G.B. BARSUGLIA, 143, VECCHIANO, 56019
BAPPIT21T84
VIA HARRY BRACCI TORSI, 26, PISA, 56014
BAPPIT21T85
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T86
C/O CENTRO COM. 'LA GALLERIA', PONTEDERA, 56025
BAPPIT21T87
VIA BARBERINESE, 60, CAMPI BISENZIO, 50013
BAPPIT21T88
VIA VITTORIO VENETO, 144, CRESPINA, 56040
BAPPIT21T89
VIA REMBRANDT, 2, MILANO, 20148
BAPPIT21T90
VIA MAZZINI, 18, PECCIOLI, 56037
BAPPIT21T91
VIA ROMA, 43, TERRICCIOLA, 56030
BAPPIT21T92
PIAZZA A. GRAMSCI, 3-4-5, CASTELFIORENTINO, 50051
BAPPIT21T93
VIA REGINALDO GIULIANI, 148R, FIRENZE, 50141
BAPPIT21T94
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T95
VIA DEI CARPENTIERI, CAMAIORE, 55040
BAPPIT21T96
VIA VITTORIO VENETO FRAZ. CENAIA, CENAIA, 56042
BAPPIT21T97
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21T98
VIA GIUSEPPE GIUSTI, 231C, CALENZANO, 50041
BAPPIT21TPS
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U01
VIA TOSCO ROMAGNOLA, 670, SAN MINIATO, 56028
BAPPIT21U02
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U03
C/O AEROSTAZIONE 'G. GALILEI', PISA, 56121
BAPPIT21U04
VIA ARCHIMEDE BELLATALLA, 1, PISA, 56012
BAPPIT21U06
VIA DEI FOSSI - 50026 SAN, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 50026
BAPPIT21U07
VIA VALDERA, 69, PONSACCO, 56038
BAPPIT21U08
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 12, POGGIBONSI, 53036
BAPPIT21U10
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U11
VIA CAVOUR, 53, IMOLA, 40026
BAPPIT21U12
VIA EMILIA, 163, IMOLA, 40026
BAPPIT21U13
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U14
VIA MARCONI, 23, BORGO TOSSIGNANO, 40021
BAPPIT21U15
VIA S. VITALE, 122, IMOLA, 40060
BAPPIT21U16
VIA EMILIA, 47, DOZZA, 40060
BAPPIT21U17
VIA PAMBERA, 18, IMOLA, 40026
BAPPIT21U18
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U19
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2, IMOLA, 40026
BAPPIT21U20
VIA CORNACCHIA ANG.VIA PISACANE, 8, IMOLA, 40026
BAPPIT21U21
VIALE ROMA, 11 - 40024 CASTEL SAN, CASTEL SAN PIETRO TERME, 40024
BAPPIT21U22
VIA ROSSINI, ANG.VIA BARUZZI, 17, IMOLA, 40026
BAPPIT21U23
VIA A. MORO, 4/A, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
BAPPIT21U24
VIA G. MAZZINI, 54, IMOLA, 40026
BAPPIT21U25
VIA DEL LAVORO, 4, CASALECCHIO DI RENO, 40033
BAPPIT21U27
VIA ANTONIO MEUCCI, 1, FORLI', 47122
BAPPIT21U28
VIA SAN FRANCESCO, 40, IMOLA, 40026
BAPPIT21U30
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U31
VIA M. D'AZEGLIO, 29 A/B, BOLOGNA, 40124
BAPPIT21U32
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U33
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 2, RIOLO TERME, 48025
BAPPIT21U34
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U36
VIA MAZZINI, 127, MOLINELLA, 40062
BAPPIT21U39
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U44
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U46
VIA DE GARATTONI, 2 - 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 47822
BAPPIT21U47
VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, RIMINI, 47900
BAPPIT21U48
CORSO FRATELLI CERVI, 239-241, RICCIONE, 47838
BAPPIT21U50
VIA SALVADOR ALLENDE, 188, CATTOLICA, 47841
BAPPIT21U56
VIA VOLTURNO, 44, MILANO, 20124
BAPPIT21U61
VIA CERNAIA, 2, MILANO, 20121
BAPPIT21U62
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U63
PALAZZO COMUNALE VIA EUROPA, VAGLI SOTTO, 55030
BAPPIT21U77
VIA PETRARCA, 125/E - 50063, FIGLINE E INCISA VALDARNO, 50063
BAPPIT21U78
VIA PETRARCA, 125/E, FIGLINE VALDARNO, 50063
BAPPIT21U82
VIA NAPOLI, 16, SORA, 03039
BAPPIT21U84
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21U91
VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI, 34, SARNO, 84087
BAPPIT21U94
VIA DELLA REPUBBLICA, 8, VENTIMIGLIA, 18039
BAPPIT21U99
VIA BACCIO DA MONTELUPO, 16A, SCANDICCI, 50018
BAPPIT21V01
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21V02
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21V04
VIA STENDHAL, 8, BOLOGNA, 40128
BAPPIT21V06
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21V18
VIA PATELLANI, 2, BRESSO, 20091
BAPPIT21V19
VIA FILIPPO TURATI, 1A, FORLIMPOPOLI, 47034
BAPPIT21V23
VIA CESARE BATTISTI, 14, CREMONA, 26100
BAPPIT21V24
PIAZZA DEL COMUNE, 9, CREMONA, 26100
BAPPIT21V25
PIAZZA LIBERTA', 31, CREMONA, 26100
BAPPIT21V26
VIA FABIO FILZI, 40D, CREMONA, 26100
BAPPIT21V27
VIA GIUSEPPINA, 12R, CREMONA, 26100
BAPPIT21V28
VIALE PO, 83, CREMONA, 26100
BAPPIT21V32
PIAZZA CHIESA, 15, ACQUANEGRA CREMONESE, 26020
BAPPIT21V35
VIA EUROPA, 6, BAGNOLO MELLA, 25021
BAPPIT21V36
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21V44
VIA N. TOMMASEO, 38/40, CASALMAGGIORE, 26040
BAPPIT21V49
VIA DELLA LIBERAZIONE, 70-72, TRIBIANO, 20067
BAPPIT21V52
PIAZZA CABRINO FONDULO, 13, SONCINO, 26029
BAPPIT21V54
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 1, VAILATE, 26019
BAPPIT21V56
CORSO SEMPIONE, 44, MILANO, 20154
BAPPIT21V58
VIA CAVALLOTTI, 1, CASALBUTTANO ED UNITI, 26011
BAPPIT21V60
VIA DI SAN VALENTINO, 15, ROMA, 00197
BAPPIT21V62
VIA CAIROLI, 14, CASALMAGGIORE, 26041
BAPPIT21V63
PIAZZA BORGO ISSO, 5, CASTELLEONE, 26012
BAPPIT21V64
VIA P. GARDINALI, 7, CASTELVERDE, 26022
BAPPIT21V65
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21V66
VIA PER OSTIANO, 16, PERSICO DOSIMO, 26043
BAPPIT21V67
VIA ROMA, 2, CICOGNOLO, 26030
BAPPIT21V68
VIA DELLA LIBERTA', 92, PIADENA, 26034
BAPPIT21V69
PIAZZA ROMA, 19, CORTE DE' FRATI, 26010
BAPPIT21V70
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
BAPPIT21V72
VIA PATRIOTI, 33, PIEVE SAN GIACOMO, 26035
BAPPIT21V73
VIA LODI, 5, DOVERA, 26010
BAPPIT21V74
VIA LUIGI SCAPUZZI, 1, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
BAPPIT21V75
SAN MARINO S.S. KM. 10, GADESCO-PIEVE DELMONA, 26030
BAPPIT21V77
VIA ROMA, 14, LOCATE DI TRIULZI, 20085
BAPPIT21V79
VIA FONTANA, 22, MILANO, 20122
BAPPIT21V80
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 17, PIZZIGHETTONE, 26026
BAPPIT21V81
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 3-5, MONTICELLI D'ONGINA, 29010
BAPPIT21V83
VAI G. GARIBALDI, 2, PRALBOINO, 25020
BAPPIT21V84
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 11, OSTIANO, 26032
BAPPIT21V85
VIA PITAGORA, 2, VERONA, 37138
BAPPIT21V86
VIA A. FAVERZANI, 54, SAN DANIELE PO, 26046
BAPPIT21V87
VIA GUGLIELMO MARCONI, 103, SCANDOLARA RAVARA, 26040
BAPPIT21V89
VIA VINCENZO MONTI, 5, SORESINA, 26015
BAPPIT21V90
VIA PUERARI, 26, SOSPIRO, 26048
BAPPIT21V91
PIAZZA ROMA, 13, STAGNO LOMBARDO, 26049
BAPPIT21V92
VIA PINAMONTE, 14, VIMERCATE, 20871
BAPPIT21V93
VIA SAN REMIGIO, 20, VIMODRONE, 20090
BAPPIT21V94
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 3, TORRE DE' PICENARDI, 26038
BAPPIT21V95
VIA PROV.LE ARNACCIO, 29, CALCI, 56010
BAPPIT22C34
VIA ANTONIO MEUCCI, 5, VERONA, 37135
BAPPIT22XXX
PIAZZA MEDA, 4, MILANO, 20121
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.