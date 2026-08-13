BAMRVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL

Adresa pobočky

AVENIDA ANDRES BELLO, 1 EDIFICIO

Kód pobočky

BAMRVECAXXX

Název banky

MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BAMRVECAXXX

Banka MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL.

Pobočky MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL

BAMRVECAXXX

AVENIDA ANDRES BELLO, 1 EDIFICIO, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.