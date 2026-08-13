BAGCTDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE

Adresa pobočky

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Kód pobočky

BAGCTDNDXXX

Název banky

BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE

Město

N'DJAMENA

BAGCTDNDXXX

Banka BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE.

Pobočky BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE

BAGCTDNDXXX

AVENUE CHARLES DE GAULLE, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.