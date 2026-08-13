BADJRUMMSPB
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY BBR BANK
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK COMPANY BBR BANK
HARKOVSKAYA 3-5 LIT.B - ST
BADJRUMMSPB
JOINT STOCK COMPANY BBR BANK
ST. PETERSBURG
Banka JOINT STOCK COMPANY BBR BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY BBR BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY BBR BANK.
Pobočky JOINT STOCK COMPANY BBR BANK
BADJRUMMKRS
MARKOVSKOGO UL. 45 - KRASNOYARSK, KRASNOYARSK, 660049
BADJRUMMNNG
DOBROLUBOVA - NIZHNIY NOVGOROD, NIZHNIY NOVGOROD, 603109
BADJRUMMSPB
HARKOVSKAYA 3-5 LIT.B - ST, ST. PETERSBURG, 191024
BADJRUMMVLD
OKEANSKIY PROSPECT 131-V, VLADIVOSTOK, 690002
BADJRUMMXXX
PERVYJ NIKOLOSCHEPOVSKIY 6, MOSCOW, 121099
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.