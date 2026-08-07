BABIIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF BAGHDAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF BAGHDAD

Adresa pobočky

KARADA ST

Kód pobočky

BABIIQBAXXX

Název banky

BANK OF BAGHDAD

Město

BAGHDAD

BABIIQBAXXX

Banka BANK OF BAGHDAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF BAGHDAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF BAGHDAD.

Pobočky BANK OF BAGHDAD

BABIIQBAXXX

KARADA ST, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.