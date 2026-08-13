AYFDMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Detaily kódu Swift
AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
108 CORNER OF KABARAYE PAGODA
AYFDMMMYXXX
AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
YANGON
Banka AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.
Pobočky AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.