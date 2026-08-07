AYBKIRT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AYANDEH BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AYANDEH BANK

Adresa pobočky

SHAHID AHMADIAN ST, AHMAD GHASIR

Kód pobočky

AYBKIRT1XXX

Název banky

AYANDEH BANK

Město

TEHRAN

AYBKIRT1XXX

Banka AYANDEH BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AYANDEH BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AYANDEH BANK.

Pobočky AYANDEH BANK

AYBKIRT1XXX

SHAHID AHMADIAN ST, AHMAD GHASIR, TEHRAN, 1513835811

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.