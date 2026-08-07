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AXIS BANK LIMITED
233, 2ND MAIN, SAMPIGE ROAD
227
AXIS BANK LIMITED
BENGALURU
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Kódy Swift banky AXIS BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky AXIS BANK LIMITED.
Pobočky AXIS BANK LIMITED
AXISINBB002
MAKER TOWER, MUMBAI, 400005
AXISINBB003
FLOOR GF, SAKAR-1, AHMEDABAD, 380009
AXISINBB004
UNIVERSAL INSURANCE BUILDING, MUMBAI, 400001
AXISINBB005
7, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA, 700071
AXISINBB006
AAALIM CENTRE, CHENNAI, 600004
AXISINBB007
STATSMAN HOUSE, NEW DELHI, 110001
AXISINBB008
FLOOR 1, G. PULLA REDDY BLDG, HYDERABAD, 500016
AXISINBB009
BLOCK A, BENGALURU, 560001
AXISINBB010
MOONDHRA BHAVAN, JAIPUR, 302001
AXISINBB011
20, GARIAHAT ROAD, KOLKATA, 700019
AXISINBB012
VOLTAS HOUSE, JAMSHEDPUR, 831001
AXISINBB013
RACE COURSE CIRCLE (NORTH) OPP. GEB, VADODARA, 390015
AXISINBB014
79, G N CHETTY ROAD, CHENNAI, 600017
AXISINBB015
GREEN PARK MAIN MARKET, NEW DELHI, 110016
AXISINBB016
DEVS ARK, F BLOCK, CHENNAI, 600040
AXISINBB017
P-35, MAIN ROAD, CIT ROAD, KOLKATA, 700054
AXISINBB018
NAND NANDAN BHAVAN, MUMBAI, 400092
AXISINBB019
LUCKY PALACE VASAI ROAD, NEAR, MUMBAI, 401202
AXISINBB020
ROYAL ACCORD IV SWAMI SAMARTH, MUMBAI, 400053
AXISINBB022
B2-B3, SECTOR 16, NOIDA, 201301
AXISINBB023
UNIT 5, 6, 7, VIVA GOKUL ARCADE, THANE, 401303
AXISINBB024
ARCHBISHOP'S HOUSE, BHUBANESWAR, 751007
AXISINBB025
BD-20, SECTOR I, SALT LAKE CITY, KOLKATA, 700064
AXISINBB026
H/H-19/1, VIP ROAD, BAGUIATI, KOLKATA, 700059
AXISINBB027
FLOOR GF, WELCOME COURT COMPLEX, SECUNDERABAD, 500017
AXISINBB028
MANGAL MAHAL, MUMBAI, 400050
AXISINBB029
JN. OF R. B. MEHTA MARG, VALLABH, MUMBAI, 400077
AXISINBB030
8-2-293/82/J-III, OPP. BHARATIYA, HYDERABAD, 500034
AXISINBB031
KANCHAN APARTMENTS, JAIPUR, 302004
AXISINBB032
THE SHOPPING MALL SUNRISE, AHMEDABAD, 380015
AXISINBB034
PREMISIS NO.316, SHREERAM AC, KOLKATA, 700008
AXISINBB035
SPECTRUM HOUSE, DARJEELING, 734401
AXISINBB036
RAJE COMPLEX, PANVEL, 410206
AXISINBB037
STERLING PLAZA, PUNE, 411004
AXISINBB038
SHIV SHALIN COMPLEX, VALLABH VIDYANAGAR, 388120
AXISINBB039
SCO 40, FARIDABAD, 121006
AXISINBB040
LOCAL SHOPPING CENTRE, DP BLOCK, DELHI, 110034
AXISINBB041
SCO 20-21-22, CHANDIGARH, 160022
AXISINBB042
SURYA TOWER, LUDHIANA, 141001
AXISINBB043
KAMAL PALACE, INDORE, 452003
AXISINBB044
STAR ARCADE 165A - 166, ZONE 1, BHOPAL, 462011
AXISINBB045
207, N S C BOSE ROAD, TOLLYGUNGE, KOLKATA, 700040
AXISINBB046
XXV/1130, CITY CENTRE, ROUND WEST, THRISSUR, 680001
AXISINBB047
DIGVIJAY TOWERS, SURAT, 395001
AXISINBB048
FLOOR 1, SITA BUILDING, SANSKRUTIK, NAGPUR, 440012
AXISINBB049
E-64, GREATER KAILASH-I, NEW DELHI, 110048
AXISINBB053
HALWASIYA HOUSE, LUCKNOW, 226001
AXISINBB054
AMAR BHAVAN, DELHI, 110007
AXISINBB055
A-13, VIKAS MARG, SWASTHYA VIHAR, DELHI, 110092
AXISINBB056
SCO 29 NEAR HUDA OFFICE, GURUGRAM, 122001
AXISINBB057
PANCHRATNA APARTMENTS, JODHPUR, 342003
AXISINBB058
FLOOR GF AND 1, SAMAAN 100, G-02, AHMEDABAD, 380051
AXISINBB060
VASWANI CHAMBERS, MUMBAI, 400018
AXISINBB061
LBS MARG, DHEERAJ BAUG, MUMBAI, 400602
AXISINBB062
SONIMUR APARTMENTS, TIMBER ESTATE, MUMBAI, 400064
AXISINBB063
229, SANDU GARDEN CORNER, 10TH ROAD, MUMBAI, 400071
AXISINBB065
FLOOR GF, KEER PLAZA, BENGALURU, 560079
AXISINBB066
A-11, RAJOURI GARDEN VISHAL ENCLAVE, NEW DELHI, 110027
AXISINBB067
SCO 10, PANCHKULA, 134109
AXISINBB068
RASHTRAPATI HOUSE, LPF HOUSE, SECUNDERABAD, 500003
AXISINBB069
MATHA TOWERS, VIJAYAWADA, 520008
AXISINBB070
FLOOR 1, P.R. RAJU PLAZA NAAZ, GUNTUR, 522001
AXISINBB072
VARDHAMAN CHAMBERS, MUMBAI, 400001
AXISINBB073
ASHOKA GALAXY, PUNE, 411001
AXISINBB074
149 1C/1D, MOUNT POONAMALLE ROAD, CHENNAI, 600089
AXISINBB075
PADMASREE ARCADE NH-5, NH-5, VISAKHAPATNAM, 530026
AXISINBB076
FLOOR 1, G.R.R. BLDGS, KAKINADA, 533001
AXISINBB077
FLOOR GF, ESSEL TOWERS, MANGALORE, 575003
AXISINBB078
ATMARAM COMM. COMPLEX DR. ATMARAM, PANAJI, 403001
AXISINBB079
J-3, VIKASPURI, NEW DELHI, 110018
AXISINBB080
KESAR KUNJ, AHMEDABAD, 380008
AXISINBB081
FLOOR GF, CHICAGO PLAZA, KOCHI, 682035
AXISINBB083
2, MEDAVAKKAM HIGH ROAD, MADIPAKKAM, CHENNAI, 600091
AXISINBB084
126 A, BIDHAN SARANI, 5 POINT, KOLKATA, 700004
AXISINBB085
SCF 113 SCF 11 PHASE-VII SECTOR 61, SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR, 160062
AXISINBB086
FRIEND'S TOWER BLOCK NO. 41/4 A, AGRA, 282002
AXISINBB087
ARADHANA, KOTECHA CHOWK, RAJKOT, 360001
AXISINBB089
64, NRKR, RAJARATHINAM STREET, SIVAKASI, 626123
AXISINBB090
VIGNESWAR CRESTA, COIMBATORE, 641037
AXISINBB091
JAYASHREE PLAZA, CUTTACK, 753009
AXISINBB093
FLOOR 1, DEHRADUN, 248001
AXISINBB095
N/30 PL III, AMBEDKAR ROAD, NEHRU, GHAZIABAD, 201001
AXISINBB097
FLOOR GF, PARIHAR BHAVA, UDAIPUR, 313001
AXISINBB102
FLOOR 3 566,567, 30TH MAIN ROAD, BENGALURU, 560070
AXISINBB103
BALWANT CHAPEKAR CHOWK, STATION, PUNE, 411033
AXISINBB105
V.V. DHANUSHKODI MAHAL, THOOTHUKUDI, 628003
AXISINBB106
FLOOR GF, RANCHI, 834001
AXISINBB107
D.7-27-8, VYGRAM ROAD, TYAGARAJA, RAJAHMUNDRY, 533101
AXISINBB108
COMMERCIAL WING, VIKAS PARADIS, MUMBAI, 400080
AXISINBB109
CHELLAM BAPPUSAMY HALL, MADURAI, 625020
AXISINBB110
P75/2/2-B BLD Y, SACRED HEART, PUNE, 411040
AXISINBB111
HOTEL FORTUNE GALAXY COMPLEX GIDC, VAPI, 396195
AXISINBB112
M G ROAD, GANGTOK, 737101
AXISINBB113
CONDOR PLAZA, PATTOM PALACE P.O, THIRUVANANTHAPURAM, 695004
AXISINBB114
276, 100 FEET ROAD, HAL II STAGE, BENGALURU, 560038
AXISINBB115
SUDESH CHAMBERS MUMBAI-AGRA ROAD, NASHIK, 422209
AXISINBB116
FLOOR GF AND 1, HOWRAH, 711101
AXISINBB118
KUMAR ARCADE, ERODE, 638011
AXISINBB119
CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH BDG PL, NEW DELHI, 110070
AXISINBB120
SHOP 2A AND 2B, KHAN MARKET, NEW DELHI, 110003
AXISINBB121
SHOP NOS. 1, 2, 3, GARDEN VIEW, MARGAO, 403601
AXISINBB123
5, DINDIGUL ROAD, KARUR, 639001
AXISINBB125
FLOOR GF, LIKHITE HOUSE, MUMBAI, 421201
AXISINBB126
FLOOR 0, NEW DELHI, 110024
AXISINBB128
FLOOR GF AND 1, PANCHRATNA BLG, JABALPUR, 482002
AXISINBB129
KALBURGI PLAZA, HUBBALLI, 580029
AXISINBB131
GALLERIA SHOPPING COMPLEX, GURUGRAM, 122002
AXISINBB133
THE MALL, KANPUR, 208001
AXISINBB134
FLOOR GF, HOTEL PANCHSHIL BUI, KOLHAPUR, 416001
AXISINBB135
485,CITY SY.881, BHIGWAN ROAD, PUNE, 413102
AXISINBB136
KARUPALLI ARCADE, KOZHIKODE, 673001
AXISINBB138
CTS 5854, CONGRESS ROAD, BELAGAVI, 590006
AXISINBB140
FLOOR GF, CHIBBER HOUSE, GUWAHATI, 781005
AXISINBB142
SAKET TOWERS, PATNA, 800001
AXISINBB147
HIGHLAND TOWER BAHU PLAZA COMPLEX, JAMMU, 180004
AXISINBB148
FLOOR 2, CITY TOWER, DURGAPUR, 713101
AXISINBB149
MONOLITH BUILDING, MUMBAI, 400036
AXISINBB150
APURBA COMPLEX, DURGAPUR, 713304
AXISINBB151
HARIPRIYA COMPLEX, MYSORE, 570002
AXISINBB153
MUKTI CHAMBERS, KOLKATA, 700001
AXISINBB155
50, MAHAVIR MARG NEAR BMC CHOWK, JALANDHAR, 144001
AXISINBB158
KANWAL COMPLEX, GWALIOR, 474002
AXISINBB160
E-164, SAKET, NEW DELHI, 110017
AXISINBB161
2 / 1 / 4, DEB LANE, KOLKATA, 700014
AXISINBB163
3 / 20, K K BANERJEE ROAD, BERHAMPORE, 742101
AXISINBB164
RAMA TRADE CENTRE NEAR BUS STAND, BILASPUR, 495001
AXISINBB165
SAKAR BUILDING, AURANGABAD, 431001
AXISINBB166
FLOOR 2/25, DELHI, 110051
AXISINBB167
CITY SURVEY, COLLECTORS BUNGALOW, SANGLI, 416416
AXISINBB168
225, OPPOSITE SPENCERS PLAZA, CHENNAI, 600002
AXISINBB170
DOOR NO.115-1A, SHARPTRONICS, SALEM, 636009
AXISINBB172
FLOOR 1, SHRI RAM PLAZA, DHANBAD, 826001
AXISINBB173
FLOOR GF, ATLANTA, MUMBAI, 400021
AXISINBB174
PATEL PLAZA, JALGAON, 425001
AXISINBB175
MATRU ASHISH PANDIT NEHRU MARG, JAMNAGAR, 361008
AXISINBB176
20, AWAS VIKAS COLONY, UDHAM SINGH, RUDRAPUR, 263153
AXISINBB177
HOTEL CRYSTAL PLAZA, MEERUT, 250001
AXISINBB178
349, SECTOR 12/B, GANDHIDHAM, 370201
AXISINBB179
50, COURT ROAD, AMRITSAR, 143001
AXISINBB181
FLOOR 1, SIMAZ COMERCIAL COMPLEX, UDUPI, 576101
AXISINBB188
THE PENTAGON SHAHU COLLEGE ROAD, SATARA, 411009
AXISINBB189
57, PURASAWALKAM HIGH ROAD, CHENNAI, 600007
AXISINBB190
180/1, MALANCHA ROAD, KHARAGPUR, 721304
AXISINBB191
P-249, MANSHA BARI, LAKE TOWN, KOLKATA, 700089
AXISINBB193
MIG-9 H, DHARMAREDDY COLONY, HYDERABAD, 500072
AXISINBB195
4464/5, RAJWARA ROAD, OPPOSITE, PATIALA, 147001
AXISINBB200
VASUNDHARA COMPLEX, BHAVNAGAR, 364002
AXISINBB202
FLOOR UPPER 0, TIWARI TOWERS, SATNA, 485001
AXISINBB205
148, CIVIL LINES, BAREILLY, 243001
AXISINBB206
D 81, MALVIYA NAGAR, NEW DELHI, 110017
AXISINBB207
C3/21, JANAKPURI, NEW DELHI, 110058
AXISINBB208
C-3, ASHOK VIHAR, PHASE I, NEW DELHI, 110052
AXISINBB210
3, COURT STREET, TIRUPPUR, 641601
AXISINBB211
69, ARCOT ROAD, VIRUGAMBAKKAM, CHENNAI, 600092
AXISINBB212
FLOOR GF, NANDIGHOSH PLAZA, BHUBANESWAR, 760010
AXISINBB213
BURDWAN SHAHID KHUDIRAM SARANI, DURGAPUR, 713216
AXISINBB214
BLOCK A 5, OFF.G.E.ROAD,SUPELA, BHILAI, 490020
AXISINBB217
7-132, J.P.ROAD, VENKATRAJUNAGAR, BHIMAVARAM, 534204
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BAIDYA COMMERCIAL ARCADE, KOLLAM, 691001
AXISINBB219
PALM COURT COMPLEX, BUILDING M NEW, MUMBAI, 400064
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SUBHRA PLAZA O T ROAD, NEAR POLICE, BALASORE, 756001
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6/83, PADAM SINGH RD, KAROL BAGH, NEW DELHI, 110005
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78, OLD RAJINDER NAGAR MARKET, NEW DELHI, 110060
AXISINBB225
821, RENUKA EXTENSION, ONKARAPPA, DAVANGERE, 577002
AXISINBB226
6530/Y/1 AND E, CIRCULAR ROAD, REWARI, 123401
AXISINBB227
233, 2ND MAIN, SAMPIGE ROAD, BENGALURU, 560003
AXISINBB228
SHOPPING CENTER, KOTA, 324007
AXISINBB230
FLOOR GF, FORTUNE 2000, MUMBAI, 400051
AXISINBB231
MINUTH CRESCENT, BENGALURU, 560005
AXISINBB233
COURT CHAMBERS 35, SIR V, MUMBAI, 400020
AXISINBB234
37-D, TAMBARAM MAIN ROAD, VELACHERY, CHENNAI, 600042
AXISINBB235
16-11-741/B/B283, MOOSARA, HYDERABAD, 500036
AXISINBB236
SHREE TOWERS, KOLKATA, 700090
AXISINBB238
HABRA BAZAR HOLDING NO. 92, KOLKATA, 743263
AXISINBB240
GAYLORD HOTEL BUILDING, PANIPAT, 132103
AXISINBB241
GANPATI ENCLAVE HEERA PANNA CAMPUS, BHILWARA, 311001
AXISINBB244
S V COMPLEX, KURNOOL, 518004
AXISINBB246
DELPHI-A WING, MUMBAI, 400076
AXISINBB249
343 / 29, CIVIL LINES, ROORKEE, 247667
AXISINBB250
F-43, KIRTI NAGAR, NEW DELHI, 110015
AXISINBB252
SHOP:1, 2, 3, RAIJI NAGAR SHOPPING, JUNAGADH, 362001
AXISINBB253
41 B, RASHBEHARI AVENUE, KOLKATA, 700026
AXISINBB254
CORONATION HOTEL BUILDING, NEW DELHI, 110006
AXISINBB255
CITY HIGH, KOLKATA, 700033
AXISINBB258
12, EAST CAR STREET, TIRUNELVELI, 627006
AXISINBB261
AKASH GANGA COMM COMP BASUDEVPUR PO, HALDIA, 721602
AXISINBB262
FLOOR GF, MANGAL KUNJ, ROURKELA, 769001
AXISINBB263
AM-196, SHALIMAR BAGH, DELHI, 110088
AXISINBB265
GULSHAN TOWER NEAR PANCHSHEEL, AMRAVATI, 444601
AXISINBB268
S-266, GREATER KAILASH - II, NEW DELHI, 110048
AXISINBB269
FLOOR GF, MARIGOLD PREMISES 15, PUNE, 411014
AXISINBB270
OB SHOPPING MALL, SHILLONG, 793001
AXISINBB271
CHOWCHAKRA COMPLEX, SILCHAR, 788001
AXISINBB276
BANIK TOWER, AGARTALA, 799001
AXISINBB277
4A, CHAITAN SETT STREET, BURRABAZAR, KOLKATA, 700007
AXISINBB278
G03, G04, G05, G06, FLOOR 1, HL, NEW DELHI, 110075
AXISINBB279
18, NETAJI SUBHASH MARG, NEW DELHI, 110002
AXISINBB282
8/10/6, NEAR HEAD POST OFFICE, MORADABAD, 244001
AXISINBB285
72, 4TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI, 600083
AXISINBB286
CIVIL STATION, PRAYAGRAJ, 211001
AXISINBB287
FLOOR GF, TULSI COMPLEX, VARANASI, 221002
AXISINBB288
SHREERAM MARKET COMPLEX,P.O. ANGUL, BHUBANESWAR, 759122
AXISINBB292
AYYAPPA ARCADE, WARANGAL, 506002
AXISINBB293
DNO.37-1-406/10, TRUNK ROAD, OPP, ONGOLE, 523001
AXISINBB294
SHOP NO1,2 AND 3, ASHOKA SHOPPING, MUMBAI, 400001
AXISINBB297
GROUND FLOOR 1, BALLESHWAR AVENUE, AHMEDABAD, 380015
AXISINBB302
S.C.O. 41-42, CHANDIGARH, 160008
AXISINBB305
PARMAR HOUSE 2413, GEN. THIMAYYA, PUNE, 411001
AXISINBB306
NEAR AINTHAPALI CHOWK, BUDHARAJA, SAMBALPUR, 768004
AXISINBB307
POWER HOUSE ROAD, KORBA, KORBA, 495678
AXISINBB309
FLOOR GF, JAISWAL COMPOUND, MUZAFFARPUR, 842002
AXISINBB310
OMJI COMPLEX, ALIGARH, 202001
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SAURAV TOWERS, JAIPUR, 302021
AXISINBB315
SAI CAPITAL, PUNE, 411016
AXISINBB316
34, PATAL BABU ROAD, BHAGALPUR, 812001
AXISINBB317
FLOOR GF, NAGPUR GOLDEN BUILDIN, RAIPUR, 483501
AXISINBB319
ELECTRONIC COMPLEX BLOCK EP-GP, KOLKATA, 700091
AXISINBB324
B-15-179/1, 4, NIRANKARI KUCHA, LUDHIANA, 141003
AXISINBB327
SURVEY APT 166/1, MANPADA, THANE, 400607
AXISINBB328
FLOOR GF, CORPORATE CENTER 271, MUMBAI, 400059
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RAJMAHALE, NAGPUR, 440008
AXISINBB331
PLOT NO.560, BANK ROAD, AD CHOWK, GORAKHPUR, 273001
AXISINBB332
NITHIN COMPLEX NO.1946, SAPTAGIRI, VIJAYAWADA, 515001
AXISINBB333
FLOOR GF 6/A, BANNARAGATTA MAIN, BENGALURU, 560076
AXISINBB335
SHREE GAURAV COMPLEX NR, RANI, BIKANER, 334001
AXISINBB341
DEV KUNJ 81, VEER SAVARKAR MARG, MUMBAI, 400028
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JAWALI COMPLEX SUPER MARKET, HUBBALLI, 585101
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SHOP NO.6, CROWN COMPLEX, FARIDABAD, 121001
AXISINBB349
R.R.REALITY, MUMBAI, 400078
AXISINBB351
60, NEW ALIPORE, BANKIM MUKHERJEE, KOLKATA, 700053
AXISINBB352
SPENCERS COMPOUND, DINDIGUL, 624001
AXISINBB355
KHASRA 567, FAIZABAD ROAD, NR, LUCKNOW, 226016
AXISINBB356
481-485/10, KUTCHERY ROAD, INDIA, AJMER, 305001
AXISINBB357
B-81, DEFENCE COLONY, NEW DELHI, 110024
AXISINBB358
6, MAIN HARIDWAR-DELHI ROAD, HARI, HARIDWAR, 249407
AXISINBB361
K-21 K-22, SECTOR-18, NOIDA, 201301
AXISINBB362
G R PRABHU ARCADE, HUBBALLI, 577201
AXISINBB366
FAUJI COMPLE, BADDI, 173205
AXISINBB369
47-10-24/25, DWARKA NAGAR, VISAKHAPATNAM, 530016
AXISINBB370
ROMANA PLAZA H.NO.3-6-726, HYDERABAD, 500029
AXISINBB373
FLOOR GF, MANISH CHAMBERS, MUMBAI, 400063
AXISINBB375
COMMERCIAL BUILDING, GUWAHATI, 781001
AXISINBB376
CHOWK BAZAR, GUWAHATI, 785001
AXISINBB378
CIRCULAR ROAD NEAR CITY TOWER, GUWAHATI, 797112
AXISINBB381
7, DISTRICT CENTRE, BHUBANESWAR, 751016
AXISINBB386
NAGESHWARDHAM, NAVI MUMBAI, 400706
AXISINBB389
P.O MALDA, MALDA, 732101
AXISINBB391
2, DESHPRAN SASHMAL ROAD, HOWRAH, 711101
AXISINBB392
G-06, MODEL TOWN-III, NEW DELHI, 110009
AXISINBB394
3/250, 1, MALL ROAD, SHAKTI COLONY, KARNAL, 132001
AXISINBB396
SUNITY ROAD,OPP : UBIPO DIST :KOCH, SILIGURI, 736101
AXISINBB404
ARYAN CENTRE PUNE SOLAPUR ROAD, PUNE, 411028
AXISINBB407
102/44, HEWETT ROAD, SHIVAJI MARG, LUCKNOW, 226001
AXISINBB411
LANSDOWN TOWERS, KOLKATA, 700020
AXISINBB412
KUBERA PALACE, HUBBALLI, 584101
AXISINBB415
SPRINGFIELDS, MUMBAI, 400093
AXISINBB420
MISSION COMPOUND, SAHARANPUR, 247001
AXISINBB423
137, NO 44/1, THIRUVANMIYUR EAST, CHENNAI, 600041
AXISINBB424
144, MOORE STREET, CHENNAI, 600001
AXISINBB425
D NO 8-3-960/7, NEAR VIVEKANANDA, HYDERABAD, 500073
AXISINBB427
FLOOR GF/1 DOOR NO 1 1 29, ARUL, HYDERABAD, 500062
AXISINBB428
PLOT NO.13, 18, KAMARAJ STREET, CHENNAI, 600045
AXISINBB430
K-1998, CHITTARANJAN PARK, NEW DELHI, 110019
AXISINBB431
FLOOR GF, D MALL, NEW DELHI, 110085
AXISINBB432
JEEVAN JYOTI BUILDING LIC OFFICE, AMBALA, 133001
AXISINBB433
RHB, PUSHP ENCLAVE, JAIPUR, 302030
AXISINBB438
388, GOUTAM NAGAR, BHUBANESWAR, 751014
AXISINBB448
436, SECTOR 16, GANDHINAGAR, 382016
AXISINBB453
LIC JEEVAN PRABHA BLDG, AHMEDABAD, 380001
AXISINBB455
THAKUR POLYTECHNIC, THAKUR COMP, MUMBAI, 400101
AXISINBB456
SEASON-1, DEWAS, 455001
AXISINBB458
PLOT NO.C-3/9, OPP ASOPALAV GUEST, ANKLESHWAR, 393002
AXISINBB459
OLD POLICE STATION, ATUL, 396020
AXISINBB465
FLOOR G, APSARA MULTIPLEX, MUMBAI, 400007
AXISINBB468
G.G. ARCADE 2940-E-5, SERVICE, BENGALURU, 560040
AXISINBB473
BASANT LOK COMPLEX, NEW DELHI, 110057
AXISINBB477
CHERAN PLAZA, COIMBATORE, 641018
AXISINBB484
SEENU COMPLEX NO.9-9-3, B V B, HUBBALLI, 585401
AXISINBB485
THEMPADAN HYDROSE MEMORIAL, ALUVA, 683101
AXISINBB489
FLOOR G, ANANT, NAVI MUMBAI, 410210
AXISINBB490
NEAR BAJAJ SHOWROOM, JAGATPUR, RAIGARH, 496001
AXISINBB493
PO JHARSUGUDA, BHUBANESWAR, 768201
AXISINBB498
PO AND PS CONTAI, CONTAI, 721401
AXISINBB502
HOTEL PRACHI, PO: BARBIL, BHUBANESWAR, 758035
AXISINBB503
16/2, SAPNA SANGITA ROAD, SNEH, INDORE, 452001
AXISINBB506
480, BADALI KATARA (BELTAR, WARD 8, MIRZAPUR, 231001
AXISINBB508
VIKAS PARADISE, COMMERCIAL WING, MUMBAI, 400080
AXISINBB510
NILKANTH PLAZA POLICE COMMISSIONER, AHMEDABAD, 380004
AXISINBB512
PARDESHI BUILDING MAYARAM SHET MRK, PUNE, 410501
AXISINBB515
ALCAZAR PLAZA, HYDERABAD, 500034
AXISINBB520
JEEVAN PRAKASH BUILDING, CHANDIGARH, 160022
AXISINBB523
15/2,NEW DNO.30, OFFICERS LINE, VELLORE, 632001
AXISINBB525
FLOOR 1, V K G COMPLEX, HUBBALLI, 586101
AXISINBB529
NORTH CHURCH ROAD, NEAR GANDHI, PATNA, 823001
AXISINBB535
PALANIAPPA BUILDING, HOSUR, 635109
AXISINBB537
PUJARI CHAMBERS, BLOCK B1NH, RAIPUR, 492001
AXISINBB540
SHOP NO. 03, MEGA CITY MALL, GURUGRAM, 122001
AXISINBB541
SATGURU ARCADE NO. 54, RAJMAHAL, VERAVAL, 362265
AXISINBB548
BASIRHAT MUNICIPALITY OFFICE, SILIGURI, 743412
AXISINBB549
RADHA BAZAR, SILIGURI, 734005
AXISINBB551
FLOOR GF-1, BHUBANESWAR, 751015
AXISINBB552
BASEMENT FLAT, FLOOR GF, NEW DELHI, 110049
AXISINBB553
FLOOR 1 PL22, 64 SUR, HUDA TECHNO, HYDERABAD, 500081
AXISINBB555
SH 101 TO 106, CSI DHANWADA, VIJAYAWADA, 520002
AXISINBB557
GOPAL PLAZA PLOT NO.94/1, DOUBLE, VISAKHAPATNAM, 530017
AXISINBB559
I BLOCK 5-111, I MAIN, BENGALURU, 560010
AXISINBB560
149, 100 FT. ROAD, PEENYA, BENGALURU, 560057
AXISINBB563
204, D B ROAD, RS PURAM, COIMBATORE, 641002
AXISINBB566
SHOP N. 1A,1B,2A,2B,3A AND 3B NEAR, SURAT, 395009
AXISINBB570
FLOOR GF AND 1, INDORE, 452009
AXISINBB573
POONAM CHAMBERS 67, MIRA ROAD, MIRA-BHAYANDAR, 401107
AXISINBB576
AGGARWAL ENTERPRISES BUILDING, BHIWADI, 301019
AXISINBB581
SARDAR MELA SINGH KE KOTHI V/282, YAMUNANAGAR, 135001
AXISINBB588
B-163, LOK VIHAR, PITAMPURA, NEW DELHI, 110034
AXISINBB592
CARMELLOS HOUSE 414-418, SIR J J, MUMBAI, 400008
AXISINBB605
FLOOR GF, HOTEL EAGLE BUILDING, MUMBAI, 421003
AXISINBB608
AKSHAY PLAZA, GUWAHATI, 781001
AXISINBB618
VIJAY NAGAR COLLEAGE ROAD, HOSPET, 583201
AXISINBB620
SYMPHONY PALACE, CHENNAI, 600010
AXISINBB621
169, JN ROAD, CHENNAI, 602001
AXISINBB622
549, THIRUVOTTIYUR HIGH ROAD, OLD, CHENNAI, 600021
AXISINBB624
D-1, ALPHA COMMERCIAL BELT-I, NOIDA, 201308
AXISINBB626
HALDIYA HEIGHTS 39, JAWAHAR LAL, JAIPUR, 302001
AXISINBB627
HARYANA HOUSE 189/11, NATIONAL, BAHADURGARH, 124507
AXISINBB631
K ROSE BUILDING, RAJKOT, 360003
AXISINBB633
NH 43, NEAR INSPECTION BUNGALOW, BHUBANESWAR, 764001
AXISINBB635
RAJA BANGLA, MAIN ROAD, GIRIDIH, 815301
AXISINBB636
ADITYA CITY CENTRE BG-1, BF-1, O3, GHAZIABAD, 201010
AXISINBB641
SHOP NO.21, 22 N 23,, MORAJ, NAVI MUMBAI, 400705
AXISINBB643
ADITYA COMPLEX, AGRA, 282001
AXISINBB644
E-9, NARAINA VIHAR, NEW DELHI, 110028
AXISINBB651
PLOT NO.22 B, NAGPUR HIGHWAY, NEXT, NAGPUR, 442402
AXISINBB654
VIJAY SADAN PT7,CS 28 24,25, MUMBAI, 400022
AXISINBB657
47, IMPHAL, 795001
AXISINBB661
18, KOPERKHAIRNE MAIN ROAD, NAVI MUMBAI, 400709
AXISINBB662
DR TAKHATSINHJI ROAD NEAR OLD, RAJKOT, 363641
AXISINBB672
VIMALA TOWER, FIROZABAD, 283203
AXISINBB676
40, 2ND MAIN ROAD, R.A. PURAM, CHENNAI, 600028
AXISINBB687
DNO.9-131-133, 9 NH, PATANCHERU, HYDERABAD, 502319
AXISINBB691
PUKALAKAT CITY CTRE N SIVADAS TOWER, KOCHI, 682025
AXISINBB692
RAVI TOWER, JALANDHAR, 144001
AXISINBB693
41, SESHADRI ROAD, ANAND RAO CIRCLE, BENGALURU, 560009
AXISINBB695
C S NO. 1631, MOTI MAHAL OF FORT, MUMBAI, 400072
AXISINBB698
SMR VINAY CAPITOL, HYDERABAD, 500042
AXISINBB712
KH826/2SA,827/3, SNEH NAGAR, MAUZA, LUCKNOW, 226005
AXISINBB715
MAHALUXMI METRO TOWER, GHAZIABAD, 201002
AXISINBB723
THE CORENTHUM, NOIDA, 201301
AXISINBB724
JESSORE ROAD, GANDHIPALLY, SILIGURI, 743235
AXISINBB733
10,17 P24,S6/1, SERILINGAMPALLY, HYDERABAD, 500032
AXISINBB738
E-1, RANI JHANSI ROAD, JHANDEWALAN, NEW DELHI, 110055
AXISINBB740
SANGHI VILLA S V ROAD, NEAR, MUMBAI, 400058
AXISINBB741
SOLARIS, MUMBAI, 400072
AXISINBB750
GHAI CHAMBERS PLOT NO.20, JALNA, AURANGABAD, 431003
AXISINBB753
TARUNIMA BUILDING, KARIMGANJ, 788710
AXISINBB755
23-4D, RAJAGOPAL ROAD, SANJAY NAGAR, BENGALURU, 560094
AXISINBB761
143/206,145/208, G.T. ROAD, MANDI GOBINDGARH, 147301
AXISINBB776
C.S.T ROAD, OPP RAHEJA CENTRE, MUMBAI, 400098
AXISINBB780
CHOTTABHAI CENTRE, CHENNAI, 600034
AXISINBB781
N10, 2ND STREET, 3RD MAIN ROAD, CHENNAI, 600035
AXISINBB785
FLOOR 27 SITE NO.2621, MAIN, BENGALURU, 560102
AXISINBB789
FLOOR GF AND 0, HERITAGE BLG A- 8, JAIPUR, 302012
AXISINBB791
OLD JUDICIAL COMPLEX, SCO-50 AND 51, GURUGRAM, 122001
AXISINBB804
FLOOR GF, NAGPUR, 440013
AXISINBB818
FLOOR GRD, SHILP ARCADE, UNJHA, 384170
AXISINBB821
74, OFF BERASIA ROAD, RAJDEV COLONY, BHOPAL, 462001
AXISINBB824
FLOOR GF AND 1, RAVISSANCE HOUSE, NEW DELHI, 110024
AXISINBB827
KASMISONS ESTATE, KOCHI, 682019
AXISINBB832
1, FORT ROAD, POLO-FIRST, PAOTA, JODHPUR, 342001
AXISINBB836
INDIA HOUSE, KOLKATA, 700013
AXISINBB842
56, BHARATHI PARK 2ND CROSS ROAD, COIMBATORE, 641011
AXISINBB845
MARAI ROAD, PATNA, 844101
AXISINBB848
RUDRAX ARCADE, SURAT, 395006
AXISINBB862
BANDAL COMPLEX, SHIRUR, 412208
AXISINBB863
FLOOR GF, MARUTI COMPLEX, BHARUCH, 392130
AXISINBB866
2, 2ND MAIN ROAD, UNITED INDIA C, CHENNAI, 600024
AXISINBB870
31A AND B, TARA CHAND DUTT STREET, KOLKATA, 700073
AXISINBB871
ASTRAL COURT, B BLDG, PUNE, 411007
AXISINBB876
SPRM TOWERS ALAGAR KOIL, MADURAI, 625002
AXISINBB883
FLOOR GF, KANPUR, 208012
AXISINBB895
FLOOR G, 1 AND 2 A-17, PANCHWATI, NEW DELHI, 110033
AXISINBBA00
FLOOR 3, AC MARKET BUILDING, KOLKATA, 700071
AXISINBBA01
192, KARUMUTTU NILAYAM, ANNA SALAI, CHENNAI, 600002
AXISINBBA02
FLOOR GF, AXIS HOUSE, MUMBAI, 400025
AXISINBBA03
FLOOR 2, 3RD EYE ONE, AHMEDABAD, 380009
AXISINBBA04
FLOOR GF, HOTEL GLO, BHADOHI, 221401
AXISINBBA05
MC BUILDING NO. 2089, THE MALL, TP, BATHINDA, 151005
AXISINBBA06
FLOOR 2, EXPRESS BUILDING, BENGALURU, 560001
AXISINBBA07
FLOOR 2, CITY MALL, PUNE, 411007
AXISINBBA08
FLOOR 1 6-3-879/B, BEGUMPET ROAD, HYDERABAD, 500016
AXISINBBA09
FLOOR GF, 2, 13, STATESMAN HOUSE, NEW DELHI, 110001
AXISINBBA10
GROUND FLOOR, BHARAT DIAMOND, MUMBAI, 400051
AXISINBBA11
64A, NEAR STEPHEN HOUSE, HEMANTA, KOLKATA, 700001
AXISINBBA12
343-D, DEFENCE COLONY, JAJMAU, KANPUR, 208007
AXISINBBA13
UNIT NO G1, G4, G5, FLOOR GF, MUMBAI, 400072
AXISINBBA14
B-2/14, PASCHIM VIHAR, DELHI, 110063
AXISINBBA15
FLOOR 1, NEW COTTON MARKET, HUBBALLI, 580029
AXISINBBA16
75 E/3, SALAI ROAD, NEAR THILLAI, TIRUCHIRAPPALLI, 620018
AXISINBBA17
22/1223/A-1, G T ROAD, NEAR RTC, NELLORE, 524003
AXISINBBA18
FLOOR GF, ZUHARA ARC, KANNUR, 670001
AXISINBBA19
6, AGNE STREET, PONDICHERRY, 605001
AXISINBBA20
SCO NO/ 177, HISAR, 125001
AXISINBBA21
39, KOVAI ROAD, COIMBATORE, 642001
AXISINBBA22
FLOOR GF, SIDDHAGANGA OFFICE, TUMAKURU, 572104
AXISINBBA23
VIKAS SURYA PLAZA, COMMUNITY CENTRE, DELHI, 110085
AXISINBBA24
FLOOR GF, AHURA CENTRE, MUMBAI, 400093
AXISINBBA25
THAYAMMAL HARRIS TOWERS, COIMBATORE, 629001
AXISINBBA26
49, WEST AVENUE ROAD, PUNJABI BAGH, DELHI, 110026
AXISINBBA27
OLD SUCHAK NIWAS CTS NO/ 3203, MUMBAI, 421301
AXISINBBA28
H G PLAZA NO/223/A, KONAPPANA, BENGALURU, 560100
AXISINBBA29
36,38,39,64-34, IMT MANESAR, NEW DELHI, 122050
AXISINBBA30
1, BAJANAI KOIL STREET, CHENNAI, 602105
AXISINBBA31
FLOOR GF, NINEX TIME CENTRE GOLF, DELHI, 122002
AXISINBBA32
UNIT 1-4, FLOOR GF, ELLORA, NAVI MUMBAI, 400614
AXISINBBA34
105-4, KUTCHERI ROAD, COIMBATORE, 626001
AXISINBBA35
FLOOR GF, DELHI, 110020
AXISINBBA36
FLOOR GF AND 0, DELHI, 110025
AXISINBBA37
YAMIN, CHENNAI, 600042
AXISINBBA38
FLOOR GF, ENKAY TOWER B AND B1, GURUGRAM, 122016
AXISINBBA39
JMC HOUSE, MUMBAI, 400002
AXISINBBA40
SHOP NO.1TO5, FLOOR GF, SAKAR CNT, GANDHINAGAR, 384002
AXISINBBA41
FLOOR GFAND 1, SENORITA 21, MUMBAI, 400049
AXISINBBA42
INFOTECH HOUSE, MAYUR CMP 57, NEXT, PUNE, 411029
AXISINBBA43
FLOOR GF, S-MART, SAPPHIRE CHAMBERS, PUNE, 411045
AXISINBBA44
AMBIKA TOWER, MUMBAI, 400069
AXISINBBA45
FLOOR 0, NEW DELHI, 110019
AXISINBBA46
UNIT NO 1, FLOOR GF, HYDERABAD, 500034
AXISINBBA47
CROSS ROAD, ABHISHREE AVENUE NEAR, AHMEDABAD, 380015
AXISINBBA48
PATEL INDUSTRIAL CHS LTD, SURAT, 395004
AXISINBBA49
BESIDE HOTEL BABYLON INN RAIPUR, RAIPUR, 492001
AXISINBBA50
SHOP NO.5A B, FLOOR GF, RISHIRAJ, NASHIK, 422005
AXISINBBA52
FLOOR GF AND 0, NEW DELHI, 110015
AXISINBBA53
FLOOR GF, UNIVERSAL TRADE TOWER, GURUGRAM, 122018
AXISINBBA54
FLOOR GF, LALWANI HOUSE, PUNE, 411014
AXISINBBA55
FLOOR GF, OM COMPLEX, MORADABAD, 244001
AXISINBBA56
R K ESTATE, PATNA, 800014
AXISINBBA57
HUZRAT ROAD, NEXT TO DEWAN, GWALIOR, 474009
AXISINBBA58
FLOOR GF, RAJ HOTEL PLOT NO 31, BHOPAL, 462046
AXISINBBA59
AMBIKA TOWER CO-OP HOUSING SOCIETY, MUMBAI, 400069
AXISINBBA60
HARIHAR BHAWAN, PATNA, 800008
AXISINBBA61
FLOOR GF AND 0, BHADAUR HOUSE, LUDHIANA, 141001
AXISINBBA63
KH70,70/263,PL1, RANGBARI ROAD, KOTA, 324005
AXISINBBA64
FLOOR GF AND 0, ARIHANT TOWER, JAIPUR, 302003
AXISINBBA65
10, 11, JAWAHARLAL NEHRU, CHENNAI, 600107
AXISINBBA66
FLOOR GF, RAMAKRISHNA MISSION, DELHI, 110055
AXISINBBA67
FLOOR GF, 0, 1, BLOCK A, DELHI, 201301
AXISINBBA68
FLOOR GF AND 0, NEW DELHI, 110015
AXISINBBA69
FLOOR GF, GALAXY ARCADE, AHMEDABAD, 382330
AXISINBBA70
VALIYAKULANGARA BLDGS X/110-E 1, KOCHI, 682037
AXISINBBA72
SHOP NO.22, RAINBOW PLAZA, PUNE, 411017
AXISINBBA73
FLOOR G AND 1 3/1/2, ARMENIAN, KOLKATA, 700001
AXISINBBA74
SHOP NO 7, 8 AND 9, MAHAVIR, MUMBAI, 400009
AXISINBBA75
PLOT NO.172,173, CHANDRA SEKARAN, CHENNAI, 600097
AXISINBBA76
16, EVK SAMPATH ROAD, CHENNAI, 600007
AXISINBBA77
FLOOR GF 253, NR SARASWATIVIHAR, NEW DELHI, 110034
AXISINBBA78
FLOOR GF AND 1, NEW DELHI, 110025
AXISINBBA79
7 LOCAL SHOP, FLOOR GF, PING, NEW DELHI, 110029
AXISINBBA80
FLOOR GF, GANGA ESTATE, PUNE, 411057
AXISINBBA81
FLOOR GF, KALYANI CHAMBERS, PUNE, 411044
AXISINBBA82
FLOOR GF, PUNE, 411057
AXISINBBA83
FLOOR 1, PRAGATI KENDRA, BLOCK NO 3, LUCKNOW, 226020
AXISINBBA84
SHOP 20-21, FLOOR UPPER 0, INDORE, 452002
AXISINBBA85
FLOOR GF, PATNI BHAVAN, NAGPUR, 440002
AXISINBBA86
FLOOR GF, 0, 1, SONIPAT, 131028
AXISINBBA87
DHANKAWADE PATIL HOUSES, PUNE, 411043
AXISINBBA88
SHOP NO 1, 2, 3, FLAT NO. 4, FLOOR, PUNE, 411030
AXISINBBA89
4TH BLOCK, BENGALURU, 560095
AXISINBBA90
FLOOR GF, CENTER POINT, MUMBAI, 400012
AXISINBBA91
FLOOR GF AND 1, SCO NEAR HERO, GURUGRAM, 122001
AXISINBBA92
FLOOR GF, NAVI MUMBAI, 400709
AXISINBBA93
M.G. PALACE, GUWAHATI, 783301
AXISINBBA94
FLOOR GF, PATEL COMPLEX, BHOPAL, 454774
AXISINBBA95
1184/2182, BAMIKHAL, BHUBANESWAR, 751010
AXISINBBA97
OKAY PLUS SAMRIDHI CENTRAL, AJMER, 305801
AXISINBBA98
FLOOR GF AND 0, NEW DELHI, 110092
AXISINBBAND
FLOOR 1, LEELA GALLERIA, MUMBAI, 400059
AXISINBBBSB
FLOOR 1 PROPERTY NO.24, BTM 2ND, BENGALURU, 560076
AXISINBBCBE
1133,1135,1136, AVINASHI ROAD, COIMBATORE, 641037
AXISINBBCHN
PRAKASH BHAVAN PO SOUTH, KOCHI, 682016
AXISINBBCRH
SOLARIS, MUMBAI, 400072
AXISINBBCUS
FLOOR 4, NPC BLDG, NAVI MUMBAI, 400708
AXISINBBDAL
FLOOR GRD, MARTIN BURN BUILDING, KOLKATA, 700001
AXISINBBDLF
FLOOR GF, DLF CAPITOL POINT BABA, NEW DELHI, 110001
AXISINBBFIC
FLOOR 5, GIGAPLEX NPC AIROLI, NAVI MUMBAI, 400708
AXISINBBGCY
SHOP NO. 10 11, FLOOR GRD, WTC, GANDHINAGAR, 382355
AXISINBBIND
UNIT NO. 6, GROUND FLOOR, INDORE, 452003
AXISINBBJPR
FLOOR 2, SHANTI TOWERS, JAIPUR, 302006
AXISINBBLDH
FLOOR 0, JAI KARTAR TOWER PROP, LUDHIANA, 141015
AXISINBBMAD
FLOOR 4, R3 ZEN, HYDERABAD, 500033
AXISINBBNOI
FLOOR 1, NOIDA, 201301
AXISINBBNRI
FLOOR 1, SOLARIS BLDG, C WING 6, MUMBAI, 400072
AXISINBBPER
FLOOR 1, DEVS ARK, CHENNAI, 600096
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