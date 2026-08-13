ASDCVEC1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
Detaily kódu Swift
ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
CALLE LOS CHAGUARAMOS CON AVENIDA
ASDCVEC1XXX
ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A..
Pobočky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.