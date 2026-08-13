ASDCVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.

Adresa pobočky

CALLE LOS CHAGUARAMOS CON AVENIDA

Kód pobočky

ASDCVEC1XXX

Název banky

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

ASDCVEC1XXX

Banka ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A..

Pobočky ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.

ASDCVEC1XXX

CALLE LOS CHAGUARAMOS CON AVENIDA, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.