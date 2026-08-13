ARRSRU2KXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AK BARS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AK BARS BANK

Adresa pobočky

DEKABRISTOV UL. 1

Kód pobočky

ARRSRU2KXXX

Název banky

AK BARS BANK

Město

KAZAN

ARRSRU2KXXX

Banka AK BARS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AK BARS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AK BARS BANK.

Pobočky AK BARS BANK

ARRSRU2KXXX

DEKABRISTOV UL. 1, KAZAN, 420066

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.