ARLBPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EGYPTIAN ARAB LAND BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EGYPTIAN ARAB LAND BANK

Adresa pobočky

RAMALLAH STREET

Kód pobočky

ARLBPS22XXX

Název banky

EGYPTIAN ARAB LAND BANK

Město

RAMALLAH

ARLBPS22XXX

Banka EGYPTIAN ARAB LAND BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EGYPTIAN ARAB LAND BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky EGYPTIAN ARAB LAND BANK.

Pobočky EGYPTIAN ARAB LAND BANK

ARLBPS22XXX

RAMALLAH STREET, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.