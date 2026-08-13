ARIRPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AB INVEST

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AB INVEST

Adresa pobočky

AL TEERI STREET

Kód pobočky

ARIRPS21XXX

Název banky

AB INVEST

Město

RAMALLAH

ARIRPS21XXX

Banka AB INVEST není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AB INVEST

Najděte kódy Swift různých poboček banky AB INVEST.

Pobočky AB INVEST

ARIRPS21XXX

AL TEERI STREET, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.