ARABJOAX162

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB BANK PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB BANK PLC

Adresa pobočky

HOSNI SOBR

Kód pobočky

ARABJOAX162

Název banky

ARAB BANK PLC

Město

AMMAN

ARABJOAX162

Banka ARAB BANK PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB BANK PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB BANK PLC.

Pobočky ARAB BANK PLC

ARABJOA1023

MADABA, 17110

ARABJOA1026

SALT, 17190

ARABJOA102M

MA'AN

ARABJOAX100

SHAKER BEN ZAID STREET, SHMEISANI, AMMAN, 11195

ARABJOAX102

NUZHA ST, KARAK, 17110

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.