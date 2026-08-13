ANZBNZ22102

Detaily kódu BIC/Swift banky ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED

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Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED

Adresa pobočky

CORNER QUEEN AND VICTORIA STREETS

Kód pobočky

102

Název banky

ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED

Město

AUCKLAND

ANZBNZ22102

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 423,91 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 423,91 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Nový Zéland

1. Chcete poslat peníze do země Nový Zéland

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat NZD příjemci v zemi Nový Zéland.

2. Vyberte a pošlete NZD

2. Vyberte a pošlete NZD

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu NZD, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED.

Pobočky ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED

ANZBNZ22058

215-229 LAMBTON QUAY, WELLINGTON, 6000

ANZBNZ22102

CORNER QUEEN AND VICTORIA STREETS, AUCKLAND

ANZBNZ22797

CORNER COLOMBO AND HEREFORD STREETS, CHRISTCHURCH

ANZBNZ22XXX

FLOOR 10, WELLINGTON, 6011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.