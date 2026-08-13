ANZBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD

Adresa pobočky

FLOOR 18

Kód pobočky

ANZBMMMYXXX

Název banky

AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD

Město

YANGON

ANZBMMMYXXX

Banka AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD.

Pobočky AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD

ANZBMMMYXXX

FLOOR 18, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.