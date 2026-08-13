AMDAMGM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ACEP MADAGASCAR SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ACEP MADAGASCAR SA

Adresa pobočky

20 120, RAINANDRIAMAMPANDRY STREET

Kód pobočky

AMDAMGM2XXX

Název banky

ACEP MADAGASCAR SA

Město

ANTANANARIVO

AMDAMGM2XXX

Banka ACEP MADAGASCAR SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ACEP MADAGASCAR SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky ACEP MADAGASCAR SA.

Pobočky ACEP MADAGASCAR SA

AMDAMGM2XXX

20 120, RAINANDRIAMAMPANDRY STREET, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.