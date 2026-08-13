ALROSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALPHA COMMERCIAL BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALPHA COMMERCIAL BANK LTD

Adresa pobočky

3KB BLOCK FIRST CLASS

Kód pobočky

ALROSSJBXXX

Název banky

ALPHA COMMERCIAL BANK LTD

Město

JUBA

ALROSSJBXXX

Banka ALPHA COMMERCIAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALPHA COMMERCIAL BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALPHA COMMERCIAL BANK LTD.

Pobočky ALPHA COMMERCIAL BANK LTD

ALROSSJBXXX

3KB BLOCK FIRST CLASS, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.