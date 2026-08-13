ALFARUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ALFA-BANK
Detaily kódu Swift
ALFA-BANK
KALANCHYOVSKAYA UL. 27
ALFARUMMXXX
ALFA-BANK
MOSCOW
Banka ALFA-BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ALFA-BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky ALFA-BANK.
Pobočky ALFA-BANK
ALFARUMM001
PISKUNOVA UL. 45 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603005
ALFARUMM002
NABREZHNAYA KANALA GRIBOEDOVA 6/2, ST. PETERSBURG, 191011
ALFARUMM006
MAKSIMA GORKOGO 17, EKATERINBURG, 620075
ALFARUMM015
PROSPEKT DIMITROVA 1, NOVOSIBIRSK, 630004
ALFARUMM018
VOROSHILOVSKIJ PROSPEKT 33, ROSTOV-ON-DON, 344007
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.